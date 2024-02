Przegląd prasy 5.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 5.02.2024”?

Prasówka 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 5.02.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 5.02.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki do hematologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 5.02.2024 Kolejki NFZ do hematologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 5.02.2024 na NFZ przyjmuje hematolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do hematologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 5.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 05.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Koszykarze Kangoo Basket też zadebiutowali w Arenie Gorzów W niedzielę 4 lutego w Arenie Gorzów po raz pierwszy można było zobaczyć koszykówkę w męskim wydaniu. Drużyna EIB CEZiB Kangoo Basket Gorzów pokonała Röben Gimbasket Wrocław 77:69. 📢 To najczęstsze błędy, jakie popełniamy. Wziąść coś i włanczać światło. Tych wyrażeń nagminnie używamy w niewłaściwej pisowni lub wymowie Popełniamy błędy słowne lub językowe z niechlujstwa lub... niewiedzy. Niestety, większość z nich nagminnie. Jakie są najczęściej popełniane przez nas błędy? Przedstawiamy to w naszym zestawieniu, które - taką mamy nadzieję - pozwoli części z Was wyzbyć się tych przyzwyczajeń. Przypominamy o poprawnym stosowaniu często stosowanych słów i zwrotów w języku polskim. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Po tych sklepach w Zielonej Górze zostały wspomnienia. A niektórych pewnie nikt nie pamięta | ZDJĘCIA Po niektórych sklepach nie ma śladu, bo zostały zburzone. Są miejsca, które zajmowały przez lata kolejne sklepy i trudno spamiętać wszystkie. Część zmieniła właściciela i szyld. Dzięki najstarszym zdjęciom z Google Street View możemy przypomnieć sobie, gdzie robiliśmy zakupy w 2012 lub 2013 roku. Dużo się zmieniło! 📢 Lubuskie ma jeden najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Niewielu wie o tym miejscu. Tu czas stoi w miejscu To niezwykłe miejsce w każdym calu! Bardzo klimatyczne, wprawiające w zadumę, tajemnicze. Opactwo augustiańskie w Żaganiu jest jednym z najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Nie, wcale nie przesadzamy! W 2011 zostało uznane za pomnik historii. Po kolei odwiedzamy gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor, oglądamy konwikt i dormitorium, gdzie czas już od dawna stoi w miejscu.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Meteoryt był na kursie kolizyjnym z Ziemią. Uderzył w nią w środku nocy, kiedy spaliście. To nie pierwszy taki incydent w Lubuskiem | FILM Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 W Gorzowie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności. Uczniowie będą kształcić się na autach elektrycznych W Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności. Miasto dostało na nie 8,744 mln zł z ministerstwa edukacji. 📢 Zielonogórska artystka na wystawie w Żaganiu. Wernisaż w Galerii II Piętro Justyna Lubas-Wałęcka jest historykiem sztuki, ilustratorką i znawczynią architektury. Pracuje w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jest też żaganianką, mocno związaną ze swoim miastem, stąd zaproszenie do wystawienia swoich prac w Galerii II Piętro, Żanety Chłostowskiej-Szwaczki. Fantastyczne, nawiązujące do architektury secesyjnej prace Justyny Lubas-Wałęckiej będzie można oglądać do marca 2024. 📢 Dzieła serbołużyckiego artysty - Jana Buka, zagościły w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tłumy na wernisażu oraz akcent muzyczny od "Mamady" W Muzeum Ziemi Lubuskiej, na parterze starej jego części, zagościła nowa wystawa czasowa "Wszystko jest pejzażem". Na prezentację składa się pokaz wybranych dzieł Jana Buka/Bucka (1922-2019) – nestora serbołużyckiej plastyki XX wieku, z kolekcji Muzeum Serbołużyckiego w Budziszynie. Jest ona uhonorowaniem artystycznej sylwetki artysty, z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Ekspozycja, wraz z towarzysząca jej drugą wystawą, stanowi część szeroko zakrojonego polsko-niemieckiego projektu badawczo-wystawienniczego. Wernisaż uświetnił występ zespołu "Mamada", który zaprezentował wybrane pieśni serbołużyckie.

📢 Sztuka nowoczesna jak zwykle zaskakuje w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Szczepki geranium na barwnym kocu, klęcznik czy pościel z domu babci Nowa wystawa została otwarta w piątkowy wieczór (2.02) w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jej nazwa "Wszędzie – Nigdzie – Dom" nawiązuje do refleksja na temat „mapy” tożsamości narodowych, cywilizacyjnych, mentalnych, ale też odwołuje się do transgraniczności w możliwie szerokim tego pojęcia znaczeniu. Ekspozycja zagości do niedzieli - 5 maja. 📢 Paraliż senny to koszmar, z którego nie możesz się wybudzić. Leżysz bez ruchu, zmysły pracują, ale ciało jest "martwe". Czekasz, czujesz lęk Dopóki kogoś to nie spotka, myśli, że to w sumie dobry żart. Ale paraliż senny to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać nas w życiu. "Było to trudne psychiczne, bo towarzyszył mi lęk, że umieram, że już nie wrócę". Czym jest paraliż senny? Wyobraźcie sobie, że leżycie w łóżku, niezdolni do reagowania ani mówienia, uwięzieni we własnym, jakby "martwym" ciele. Towarzyszy wam uczucie lęku, strachu. Niektórzy, opowiadając o tym wspominają czyjąś obecność, cień zbliżający się do łóżka z drugiego końca pokoju. Widzisz to, słyszysz i nie możesz nic zrobić. I wtedy zadajesz sobie pytanie: "To koniec?"

📢 Sparingi: zwycięstwa Lechii Zielona Góra i Warty Gorzów W sobotę 3 lutego lubuscy trzecioligowcy rozegrali kolejne mecze kontrolne w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Zwycięstwa odniosły Lechia Zielona Góra i AstroEnergy Warta Gorzów. 📢 Najlepsi piłkarze województwa wyróżnieni na uroczystej gali Lubuskiego Związku Piłki Nożnej W sobotę 3 lutego odbyła się Gala Piłkarstwa Lubuskiego, podczas której nagrodzono najlepszych piłkarzy i trenerów minionego roku. Łącznie przyznano 15 wyróżnień.

📢 Odnajdują się niektóre "lubuskie" dzieła sztuki. Ale los wielu z tych skarbów wciąż jest zagadką – Status zaginionych bądź skradzionych zabytków ruchomych jest wyjątkowy, ponieważ, przynajmniej w założeniach, nigdy nie są one skreślane z rejestru zabytków bądź wyłączane z ewidencji, gdyż zawsze istnieje szansa na ich odzyskanie – wyjaśnia Kamila Domagalska, która osobiście zajmuje się poszukiwaniami. Tylko w ubiegłym roku udało się odnaleźć kilka skarbów. Jednak lista poszukiwanych wciąż jest długa.

📢 CKM w Żarach. Dziś budynek jest w opłakanym stanie, kiedyś było tutaj kino, dyskoteki i miejsce spotkań mieszkańców Żar Centrum Kultury Młodzieżowej w Żarach to już historia. Zostały resztki wspomnień, kilka zdjęć. A kiedyś to miejsce tętniło życiem - kino, dyskoteki, koncerty. 📢 Wielki pracodawca ze strefy przemysłowej w Iłowej szuka pracowników w powiecie żagańskim i żarskim W styczniu 2024 wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu przedstawiciele Hermes Fulfilment zorganizowali giełdy pracy, gdzie przedstawiono perspektywy pracy, pakiet benefitów, czy możliwości rozwoju zawodowego w centrum logistycznym w Koninie Żagańskim w gminie Iłowa. Pracownicy Hermes Fulfilment z przeprowadzili też warsztaty z uczniami ostatnich klas w I Liceum Ogólnokształcącym w Żarach. 📢 Leniwa niedziela na kanapie? Nie dla morsów z Gorzowa i okolic! Oni wolą zimną kąpiel Najpierw była wspólna rozgrzewka, a później wielki sus do zimnej wody! W niedzielne przedpołudnie miłośnicy rześkich kąpieli z Gorzowa oraz okolic spotkali się nad jeziorem Nierzym, by hartować ciało i uwalniać endorfiny. Morsowanie w tym miejscu odbyło się po raz drugi i znów przyciągnęło kilkudziesięciu śmiałków!

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Nabór do szkół podstawowych 2024/2025. Poznaj harmonogram i ważne kryteria. Nie można przegapić tych terminów! Kiedy przedszkolne czasy dobiegają końca, a przed dzieckiem rozpoczęcie kolejnego ważnego etapu — szkoły podstawowej, to rodzice tygodniami zachodzą w głowę, którą wybrać, na co zwrócić uwagę i kiedy rozpocząć przygotowania? Na wybór pozostało niewiele czasu. Urząd Miasta poinformował, kiedy rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. Poznaj cały harmonogram.

📢 Gorzowscy szczypiorniści zapomnieli, jak się strzela. I przegrali czwarty raz z rzędu Trwa fatalna seria piłkarzy ręcznych Budimexu Stali Gorzów. Po trzech kolejnych porażkach (dwóch w Lidze Centralnej i jednej w Pucharze Polski) mieli nadzieję na przełamanie w sobotnim (3 lutego) meczu o punkty w Szczecinie. Niestety, znów wrócili do domów na tarczy. 📢 Tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox". 📢 Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie!

📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami. 📢 Tragiczny pożar w Żaganiu. Ogień pojawił się nocą w budynku mieszkalnym. Na miejscu kilkanaście jednostek straży W sobotę, 3 lutego, późną nocą doszło do pożaru jednej z kamienic w Żaganiu. Ogień pojawił się w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym.

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Królewska studniówka LO w pałacu. Tak się bawił żagański Banach | ZDJĘCIA Ach! Co to był za bal! W Żagańskim Pałacu Kultury w sobotę 3 lutego 2024 bawili się czwartoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu. Na 100 dni przed maturą zatańczyli w takt Poloneza Wojciecha Kilara, z filmu Pan Tadeusz. Nie zabrakło też kwiatów, podziękowań i łez wzruszenia. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 04.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 04.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Puchar Polski nie dla gorzowskich koszykarek. Polkowice lepsze w półfinale Koszykarki Enei AJP Gorzów nie zdobędą Pucharu Polski. W meczu półfinałowym lepsze okazały się zawodniczki KGHM BC Polkowice. 📢 "Przemysłowa" w Gorzowie miała studniówkę niczym wenecki bal! Były maski, piękne kreacje i zabawa! Kolejna wspaniała studniówka za nami! W niezwykłym stylu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Zorganizowali bal w klimacie weneckiego karnawału. Były olśniewające kreacje, piękne dekoracje i niezwykła oprawa muzyczna. Taka impreza zdarza się tylko raz w życiu, więc maturzyści nie tracili ani chwili. Od początku studniówki wspaniale się bawili. To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy!

📢 Stroje, radość, uśmiechy. Ależ się działo na Charytatywnym Balu Przebierańców w Zielonej Górze! Ale cuda! Charytatywny bal przebierańców odbył się w sobotę w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Góry. To była superzabawa i zbiórka pieniędzy na dokończenie budowy Centrum Rodziny z Hospicjum Perinatalnym. 📢 Stal Girls królowały na studniówce gorzowskiego Elektryka Stal Girls to jedne z bardziej rozpoznawalnych dziewczyn w Gorzowie. Przy okazji studniówki gorzowskiego Elektryka wypatrzyliśmy na balu Nikolę i Martynę. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Wirus RSV - kolejna fala zachorowań wśród dzieci. Takie są najczęstsze objawy zakażenia wirusem RSV W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele chorób. Wśród dzieci dominują zakażenia wirusem RSV. W tym momencie mamy do czynienia z kolejną falą zakażeń. Na co zwracać uwagę i jakie są pierwsze objawy? 📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić! Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Tajemnica pod Nowogrodem: śmierć, eksperymenty, dziwne budowle. Zło czaiło się 30 km od Zielonej Góry. Ktoś celowo chciał to ukryć To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 STUDNIÓWKI 2024. Studniówka jak z baśni. Cudny bal świebodzińskich maturzystów na zamku w Łagowie Czyż można było sobie wymarzyć lepsze miejsce na studniówkę niż zamek joannitów w Łagowie? A takie szczęście mieli maturzyści z I LO w Świebodzinie, którzy ten pierwszy poważny bal przeżyli w historycznych murach.

📢 Studniówka CKZiU, czyli żarskiej Samochodówki. W sali Piękna Magdalena tegoroczni maturzyści zatańczyli klasycznego poloneza W sali Piękna Magdalena, w piątkowy wieczór 2 lutego, tegoroczni maturzyści CKZiU w Żarach, rozpoczęli studniówkową zabawę. Ach, co to był za polonez! 📢 To jedna z najlepszych studniówek w historii. Co za energia na balu Elektryka! Na tej studniówce nogi rwały się do tańca niemal wszystkim. W piątek 2 lutego w hotelu Mieszko w Gorzowie bawili się uczniowie gorzowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych. Ależ to była zabawa!

📢 DPS w Gorzowie będzie leczył uzależnionych od alkoholu. To jedyne takie miejsce w Lubuskiem Oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu powstał w jednym z gorzowskich domów pomocy społecznej. Jego działalność sfinansuje miasto, które chce w ten sposób pomóc podopiecznym placówki borykającym się z problemem alkoholowym. To jeden z niewielu domów pomocy społecznej na terenie kraju i jedyny w województwie lubuskim, który pracując z pensjonariuszami będzie jednocześnie prowadził z nimi terapię odwykową.

📢 Zaułek skarbów w Nowej Soli. Klienci uwielbiają to miejsce. Trzy dni w tygodniu przeglądają zagadkowe przedmioty z historią | ZDJĘCIA Przy stoiskach ze starociami na targowisku w Nowej Soli, co chwilę pojawiają się kolejni klienci. Jest, co oglądać i kupować. – Tutaj są zawsze rzeczy, których nie ma w sklepie, to takie perełki – zachwala pani Ewelina. Trafić można na przedmioty, których przeznaczenie jest zagadką.

📢 Wojsko sprzedaje odzież i elementy umundurowania. Ceny od 10 złotych! AMW wietrzy swoje magazyny Wojsko wietrzy magazyny! Odzież wojskowa dostępna jest w internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego. Oferta systematycznie jest poszerzana, a ceny zaczynają się od 10 złotych. Obok czapek, kurtek, czy obuwia, znajdziemy tu również oryginalne elementy umundurowania. 📢 Uczniowie strzelają na lekcjach. Szkoła w Gorzowie otworzyła strzelnicę Można się tu poczuć jak ja polu walki czy na prawdziwej strzelnicy bojowej. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie powstała wirtualna strzelnica. Mogą z niej korzystać uczniowie z innych szkół w Gorzowie i okolicy.

📢 Zwycięzcy memoriału Jancarza znów będą odsłaniać tablice pamiątkowe Po pięciu latach przerwy kontynuowana będzie Aleja Zwycięzców Memoriałów Edwarda Jancarza. Jeszcze w tym roku może powiększyć się ona o kolejne tablice. Pierwszym, który ma odsłonić odcisk swojej dłoni, ma być Jason Crump. 📢 Niesamowite zjawisko! Na lubuskim niebie pojawiła się "dziura". Mieszkańcy od razu chwycili za telefony | ZDJĘCIA Choć brzmi jak żart, to wcale nim nie jest. Tajemnicza "dziura" w niebie widziana nad woj. lubuskim rozpaliła internet do czerwoności. Mieszkańcy naszego regionu chwycili za telefony i zaczęli robić zdjęcia widocznego nad ich głowami, niesamowitego i jak się okazuje bardzo rzadkiego zjawiska. "Czegoś takiego nie widzieliśmy" - mówią mieszkańcy. Sami zobaczcie! 📢 W PIT 2023 warto odliczyć meble, oświetlenie i AGD. Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Już dzisiaj zapłać mniejszy podatek za 2023! W PIT 2023 możesz odliczyć m.in. paragony za meble, AGD, klimatyzację i lampy. W rozliczeniu z fiskusem za 2023 rok warto skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Wiele osób nie wie o możliwości odliczenia od podatku kosztów związanych z wyposażeniem mieszkania, czyli m.in. zakup zabudowy kuchennej, płyty indukcyjnej, szafy czy piekarnika. Sprawdzamy, którzy podatnicy skorzystają z ulgi mieszkaniowej i co można wpisać do w deklaracji PIT, rozliczając się z fiskusem za 2023 rok.

📢 Nowe zasady w szkołach i przedszkolach od 15 lutego. Ważna zmiana już niebawem. Chodzi o weryfikację niekaralności kandydatów na nauczyciela Zmieniają się zasady dotyczące weryfikacja niekaralności kandydatów na nauczyciela. To bardzo ważna informacja dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, ale także dla kandydatów na nauczyciela. Zmiana ta jest spowodowana nowelizacją ustawy Kodeks Rodzinny i niektórych innych ustaw, czyli tzw. Lex Kamilek. Sprawdź szczegóły nowych zasad. 📢 Ostatnie pożegnanie Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry W piątek, 2 lutego, na starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w ostatniej drodze zmarłej Antonie Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry, towarzyszyła rodzina, władze miasta, radni, współpracownicy, mieszkańcy. 📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie. Warta ma już prawie cztery metry Od piątku, 2 lutego od godz. 12.00 w Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W piątkowy ranek stan wody w Warcie był na poziomie 397 cm.

📢 Znany youtuber próbuje smaków Gorzowa. Jak ocenił kultowe bułki z pieczarkami? Po hamburgerze z kultowej „ściany” przyszedł czas na bułki z pieczarkami. Kebson zabawił w Gorzowie na dłużej i odwiedził kilka lokali. To znany youtuber, który jeździ po Polsce i odwiedza różne lokale. Jak ocenił kultowe, gorzowskie bułki z pieczarkami? 📢 Obóz koncentracyjny w Sonennburgu to było piekło na ziemi. Tuż przed wyzwoleniem Niemcy dopuścili się tu okrutnej zbrodni W nocy z 30 na 31 stycznia była 79. rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego w Sonnenburgu, czyli dzisiejszym Słońsku. O tym miejscu mówi się, że było prawdziwym piekłem na ziemi. Żołnierze radzieccy, którzy tu wkroczyli, byli zszokowani tym, co zobaczyli.

📢 Auta, komputery i drukarki od wojska. Za kilka dni wyprzedaż w Zielonej Górze Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska.

📢 Tu bawiło się pół Lubuskiego! Gdy śpiewała Mandaryna nikt nie schodził z parkietu. Pamiętacie? | DUŻO ZDJĘĆ Nieistniejący już Klub Protector to miejsce - legenda w świecie miłośników clubbingu, jedna z najpopularniejszych dyskotek wszech czasów. Jeździli tu imprezowicze z połowy województwa lubuskiego. Za każdym razem można było spotkać znajomą twarz! Byliście? Pamiętacie? Mamy zdjęcia!

📢 Rzepiński gruz niezgody. Protest śmieciowy, jak mówią w mieście, to wstęp do kampanii wyborczej, tylko nie wiadomo jeszcze dla kogo? Składowisko na boisku sportowym i obok niego? Wszystko w środku wioski i w sercu Puszczy Rzepińskiej? Burmistrz twierdzi, że to już nieaktualne, a poza tym, wynika z gospodarności. Mieszkańcy Lubiechni Wielkiej nie wierzą i mają żal, bo nikt ich nawet nie zapytał o zdanie. 📢 Co Bartosz Zmarzlik i inni zawodnicy żużlowej reprezentacji Polski robią na Malcie? Żużlowa reprezentacja Polski szlifuje formę i integruje się na wspólnym zgrupowaniu. Kadrowicze kolejny raz obrali kurs na Maltę.

📢 Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch osób: Lubuszanina oraz mieszkańca Dolnego Śląska. Najprawdopodobniej jeden mężczyzn próbował ratować drugiego. 📢 Niebezpieczne leki w Twojej apteczce! Te 10 leków może stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Usuń je z apteczki! Niebezpieczne leki mogą się znajdować w Twojej apteczce! Oto LISTA 10 LEKÓW wycofanych w ostatnich aptek przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. GIF stale monitoruje sytuację na rynku leków i decyduje o wycofaniu z obrotów produktów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Leki wycofywane są m.in. z powodów wad jakościowych (zła dawka leku), zanieczyszczenia innymi substancjami, a także z powodu źle opisanych opakowań lub źle sformułowanych ulotek. Sprawdźcie listę 10 leków wycofanych z aptek.

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to, co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 21 domów do kupienia od komorników w Lubuskiem. Znamy ceny i lokalizacje nieruchomości Jak co miesiąc sprawdziliśmy, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest 21 nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację.

📢 Marcin Pabierowski kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Co chciałby zmienić w mieście? Marcin Pabierowski został kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry. Będzie walczył, bo jak sam mówi, miasto musi złapać nowy oddech. Potrzebna jest zmiana, która spowoduje pozytywne tendencje rozwojowe. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. 📢 Niesamowity projekt studentów UZ. Po metamorfozie panie miały w oczach łzy, więcej pewności siebie. To, co się stało dodało im skrzydeł – To jest takie przeżycie, jakby się na świecie dziecko pojawiło. Nie potrafię słowa z siebie wydobyć, tak przeżywam to – mówi pani Alicja. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego III roku Pracy Socjalnej przygotowali projekt, na którego zakończenie kilkanaście osób rzuciło się sobie w ramiona. Poleciały łzy.

📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 Maturzyści z III LO w Zielonej Górze mieli piękną studniówkę. Bawili się w hali akrobatycznej W piątkowy wieczór na parkiecie hali akrobatycznej w Zielonej Górze wirowali maturzyści z III LO. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pięć klas. Wszyscy wierzą, że tak jak dobrze bawili się uczniowie na studniówce, tak samo dobrze pójdzie im matura. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 Studniówka II LO w Gorzowie. Ależ się działo! [ZDJĘCIA] II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie to od lat jedna z najlepszych szkół średnich w Lubuskiem. Taki sam poziom mają też tutejsze studniówki. Odbywają się one w sali gimnastycznej, która na wiele godzin staje ogromnym parkietem do zabawy. Nie inaczej było w sobotę 2 lutego. Zabawa była przednia! Przekonajcie się sami!

📢 Kostrzyn: Tak się bawiła młodzież na studniówce Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą [DUŻO ZDJĘĆ, WIDEO] Studniówka Zespołu Szkół W Kostrzynie nad Odrą. W piątek, 1 lutego, podczas swojej studniówki bawili się uczniowie Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Obejrzyjcie fotorelację i wideo. 📢 Fałszywy SMS z Biedronki i Lidla. Dostałeś taki? Możesz stracić pieniądze Biedronka i Lidl to popularne sieci handlowe, a na ich popularności oraz naiwności ludzi żerują oszuści. Tym razem wielu Polaków otrzymało fałszywe SMS-y z Lidla i Biedronki, których celem były wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy. Można stracić prawie 200 złotych! 📢 Wielki bal seniorów w Zielonej Górze. Zobacz, jak wspaniale się bawili [DUŻO ZDJĘĆ] Zielonogórscy seniorzy świętują i po raz kolejny udowadniają, że tak fantastycznie, energicznie i radośnie jak oni, nie bawi się nikt. W sobotnie popołudnie w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze spotkało się 730 seniorów, by wspólnie świętować zakończenie XX Lubuskiego Tygodnia Seniora. Uroczysty bal organizowany z tej okazji przez Centrum Usług Opiekuńczych to już tradycja i wydarzenie na stałe wpisane do kalendarza wielu zielonogórskich seniorów. Tu zawsze jest atmosfera, która czaruje. Niesamowita energia, uśmiechnięte twarze, radość, błysk w oczach i chęć do zabawy. A siwe włosy? Są atutem, a nie przeszkodą! Żeby tu być, to PESEL musi zaczynać się co najmniej od czwórki –śmieje się pani Anna, 76-letnia emerytka z Zielonej Góry i podryguje w rytm przebojów Trubadurów.

Albo i od trójki, jak mój - wtóruje jej koleżanka, pani Jadzia i radośnie pląsa przy stoliku.

Obie panie na balu są po raz drugi. Śpiewają, tańczą, żartują, śmieją się i przekonują, że energicznym i radosnym człowiekiem można być w każdym wieku!

Muzyka z lat młodości, piękne dekoracje, dawno niewidziani znajomi, pyszny poczęstunek. Dzisiaj każdy senior może się tu czuć jak król. Ja tak się czuję! – pan Władek wie, co mówi. To dla niego najważniejsza impreza w roku. Jak święta. Albo i ważniejsza. - Bo w święta człowiek sam w domu siedzi, a tu tyle ludzi, radość, zabawa. Pięknie jest… – kiwa głową, a jego oczy się szklą...

Pięknie i wyjątkowo, bo to chyba jedyna w Polsce tak duża i organizowana z takim rozmachem impreza dla seniorów – dodaje Elżbieta Sochacka, wieloletnia dyrektor CUO, która lata temu serce oddała najstarszym mieszkańcom Zielonej Góry. Dziś za swoją pracę otrzymała medal od prezydenta miasta, a od seniorów gromkie "Sto lat". Jubileuszowa impreza była okazją nie tylko do przedniej zabawy, ale i do wspominek pierwszych obchodów tygodnia seniora i pierwszych bali, organizowanych wcześniej m.in. w urzędzie marszałkowskim i Palmiarni. Jak na was patrzę, to nie boję się zestarzeć – mówiła z podziwem wiceprezydent miasta Wioleta Haręźlak, składając życzenia seniorom. – A ja życzę nam kolejnych tak pięknych jubileuszy. I wspaniałej zabawy - wtórował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. W imieniu marszałek Elżbiety Polak życzenia złożyła dyrektor gabinetu zarządu Paulina Sieniawska-Bogiel. Wszyscy wznieśli symboliczny toast i oddali się zabawie, gdy na scenie pojawili się Trubadurzy, a później Halinka Benedyk i Marco Antonelli.

Śmiechom, tańcom i hulankom nie było końca. W końcu to święto wyjątkowe. Tak, jak nasi seniorzy.

