Przegląd prasy 6.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co za elegancja! Stal Gorzów ma nowy kevlar. Można w nim iść nawet do teatru Granatowy z elementami w kolorze miedzi. Taki jest tegoroczny kevlar ebut.pl Stali Gorzów. Klub postawił na zmianę po szesnastu latach jazdy w żółto-niebieskich kombinezonach.

📢 Głośno zapowiadane zmiany w zielonogórskim MZK właśnie weszły w życie. Nowa taryfa opłat i darmowe przejazdy. Kto skorzysta? Miejski Zakład Komunikacyjny w Zielonej Górze zapowiadał serię przełomowych zmian w systemie komunikacji miejskiej, które od dzisiaj (5 marca) stają się rzeczywistością. Wprowadzone innowacje mają na celu usprawnienie i ułatwienie podróży mieszkańcom oraz studentom. Co się zmieniło? 📢 Koszykarski horror w Arenie Gorzów. Akademiczkom został tylko jeden krok do wielkiego finału! Rozegrany we wtorek (5 marca) w Arenie Gorzów pierwszy półfinałowy pojedynek Orlen Basket Ligi był niezwykłym widowiskiem. Gospodynie przegrywały już 11 „oczkami”, by ostatecznie triumfować różnicą dwóch punktów. By awansować do wielkiego finału, muszą jeszcze raz pokonać gdynianki. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Każdy z nas ma liczbę przewodnią. Co oznacza? Jest związana z datą urodzenia! Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 W Gorzowie będzie kawiarnia z widokiem na serce miasta Na parterze Przemysłówki powstaje kawiarnia, z której będzie rozpościerał się widok na ścisłe centrum Gorzowa. Kawę będzie tu można wypić w przyszłym roku. 📢 Uniwersytet Zielonogórski kusi maturzystów. Wydziały otwierają drzwi. Atrakcji nie brakuje We wtorek rozpoczęły się Dni Otwarte Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego! To okazja dla maturzystów, by przekonać się, jak wyglądają studia od kuchni. Spotkania z wykładowcami i studentami mają im pomóc wybrać właściwy kierunek studiów.

Program każdego Dnia Otwartego jest wypełniony atrakcjami i informacjami przygotowanymi przez dany wydział. Dodatkowym atutem tego cyklu wydarzeń jest możliwość zwiedzenia wielu budynków uniwersyteckich, w których odbywają się zajęcia.

📢 Lubuszanka myślała, że rozmawia z amerykańskim muzykiem. Pożyczyła mu dużą kasę i... straciła ją Oszust podszył się pod amerykańskiego piosenkarza i tak nawiązywał znajomości, a w zasadzie to szukał ofiary. W końcu w jego sieć złapała się 44-latka. Efekt tej internetowej przyjaźni? Strata na blisko 150 tys. zł. 📢 Kibice AZS Gorzów są wielcy. Wyciągnęli koszykarki z piekła do nieba Takiego dopingu, jaki we wtorek 5 marca zgotowali kibice gorzowskim koszykarko, w Arenie Gorzów jeszcze nie było. Fani PolskaStrefaInwestycji Enei AJP Gorzów byli szóstym zawodnikiem na parkiecie. 📢 Kubicki rządzi Zieloną Górą od 18 lat, Wójcicki Gorzowem od 10. Dla kogo kolejna kadencja? Obaj walczą o reelekcję Wybory samorządowe do Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 oraz w 2018 roku wygrała PO/KO. W Zielonej Górze od 2018 roku rządzi Janusz Kubicki, który będzie w tym roku starał się o reelekcję. W Gorzowie Wielkopolskim o swoją trzecią kadencję ubiegać się będzie Jacek Wójcicki.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [6.03.2024 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [6.03.2024 r.] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Kontuzja żużlowca Falubazu. Piotr Pawlicki potrzebuje kilka tygodni odpoczynku Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra na czwartek i piątek (7-8 marca) zaplanowane mają pierwsze treningi na torze. Motocykle zamierzają odpalić w Rzeszowie. Wiadomo, że nie zrobi tego nowy zawodnik zielonogórskiej drużyny Piotr Pawlicki.

📢 Wiosna w Lubuskiem? Nic z tego! Nadciąga ochłodzenie, mróz i śnieg Szybko przypomnieliśmy sobie o nieprzewidywalności marcowej pogody, kiedy po kilku słonecznych dniach, nocą temperatura miejscami zaczęła spadać nawet do zera. Przed nami mrozy, deszcze i śnieg. Kiedy przyjdzie wiosna? 📢 Pole kolorowych krokusów w Gorzowie. Ten widok zachwyca! To już wiosna? Już dwudziestego marca będziemy obchodzić pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Kalendarzowa rozpocznie się natomiast dwudziestego pierwszego marca. Pierwsze oznaki nowej pory roku widać już w całym Gorzowie. Na trawnikach jest coraz bardziej zielono, a w wielu miejscach przebijają się pierwsze wiosenne kwiaty. Kolorów nabrał między innymi gorzowski Park Róż. Wszystko za sprawą kwitnących krokusów! 📢 Iskry Niepodległej w Zielonej Górze, potem będą w Żarach, Żaganiu i Kargowej. Zobacz za darmo widowisko multimedialne! We wtorek, 5 marca na Placu Bohaterów w Zielonej Górze zainaugurowano nową trasę ISKRY NIEPODLEGŁEJ, mobilnego widowiska edukacyjnego Biura „Niepodległa”, popularyzujące sylwetki ojców niepodległości, sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców czy społeczników.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Wielka awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Nikt nie może się zalogować. Co się stało? We wtorek, 5 marca przed godziną 16.30 doszło do globalnej awarii Facebooka, Messengera oraz Instagrama, czyli wszystkich mediów należących do sieci META. Internauci zaczęli zgłaszać problemy z logowaniem. Dawno czegoś takiego nie było...

📢 Jest piąty kandydat na prezydenta Gorzowa. To Katarzyna Miczał Katarzyna Miczał z komitetu Twoje Miasto Gorzów ogłosiła start w wyborach na prezydenta Gorzowa. Do wyborów pozostał niewiele ponad miesiąc.

📢 Ponad 20 osób znalazło tam pracę. To 200. sklep tej sieci marketów w kraju, a w Lubuskiem piętnasty. Klienci wejdą do środka w środę Będzie to pierwszy sklep tej sieci w Świebodzinie, w województwie piętnasty, a w kraju dwusetny. Klienci wejdą do środka w środę, 6 marca. W poniedziałek miejsce pokazano dziennikarzom. 📢 Jeśli rolnicy nie dogadają się z rządem, zablokują A2 i Świecko. To będzie totalny paraliż i milionowe straty dla przedsiębiorców Rolnicy planowali blokadę Świecka i A2 od 10 marca aż do odwołania, a protest miał mieć charakter stały. W celu omówienia swoich działań spotkali się we wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem i przedstawicielami służb. Co ustalono? Na ten moment planowana akcja protestacyjna została wstrzymana. - Czekamy na propozycje rządu i premiera Tuska, które przedstawione nam zostaną podczas piątkowego spotkania w Warszawie - mówią rolnicy.

📢 Miał "lepkie ręce", więc trafił za kratki. 26-latek z Żagania ukradł gotówkę, komórkę, dokumenty i kartę Do policjantów z Żagania w sobotę (2 marca) zgłosił się mężczyzna, który padł ofiarą rabusia. Złodziej pozbawił go dużej sumy pieniędzy, telefonu, karty bankomatowej i dokumentów. 📢 Atak na ochroniarza Lidla w Gorzowie. Dwóch mężczyzn użyło gazu wobec ochroniarza. Napastnicy zostali zatrzymani |WIDEO Dwóch mężczyzn dopuściło się kradzieży w Lidlu w Gorzowie przy ulicy Szpitalnej, a gdy zatrzymał ich ochroniarz marketu, zaatakowali go gazem łzawiącym. Za kradzież rozbójniczą mężczyznom grożą wieloletnie wyroki.

📢 Na widok zielonogórzanki tylko jeden z mężczyzn nie zrobił kroku do przodu. Joanna Baziak z Zielonej Góry jest w IX edycji Love Island Kiedy panowie oczekiwali na boginie piękności, jako pierwsza pojawiła się Asia – Influencerka z Zielonej Góry - informują producenci popularnego reality show Love Island. Zielonogórzankę Joannę Baziak widzowie poznali w pierwszej odcinku dziewiątej edycji, który został pokazany w poniedziałek, 4 marca.

📢 Dziury, hałas pędzących ciężarówek i piesi z latarkami — tak dziś mieszkańcy opisują nowe osiedle Dolinka w Świebodzinie. Co da się zrobić? Mieszkańcy osiedla Dolinka w Świebodzinie mają dość niebezpiecznych dróg w okolicy. Dziury i hałas pędzących ciężarówek to jedno, ale brak oświetlenia sprawia, że każda wycieczka przez przejście dla pieszych jest ryzykowna. Pomimo MPZP mieszkańcy czekają na działania, bo budowa obwodnicy wydaje się nie być priorytetem. Co da się zrobić w tej sytuacji? 📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

📢 Fabryka Tesli pod Berlinem sparaliżowana. Nie ma prądu, wybuchł pożar i ogłoszono alarm bombowy! Na miejscu działają służby! Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę?

📢 Rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Będą blokady w Świecku, pod Gubinem i Krosnem Odrzańskim W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 05.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całkowicie zablokowane! Rolnicy znów będą tu protestować Od kilku tygodni przez Polskę przechodzi fala protestów rolników. Protesty odbywały się też w Lubuskiem, jednak w ostatnim czasie protestujących rolników na ulicach naszych miast nie widzieliśmy. Teraz ma się to zmienić. Rolnicy poinformowali właśnie, że będą blokować Świecko i autostradę A2. Jak długo? - Do skutku - odpowiadają.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? 5 marca 2024 roku świętujemy Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać. 📢 Tutaj w Gorzowie chodziło się kiedyś do kina. Niebawem będzie chodziło się na zakupy? Przy al. 11 Listopada powstanie dyskont Dobiega końca demolka w sąsiedztwie dawnego kina. U zbiegu al. 11 Listopada z ul. Olimpijską ma zostać zbudowany dyskont Aldi.

📢 Dzień Teściowej 2024 MEMY: Szanuj teściową swoją, bo... mogłeś mieć gorszą! Dzisiaj Dzień Teściowej - złożycie życzenia? [05.03.24] Dzień Teściowej 2024: Memy, żarty i śmieszne obrazki o teściowych, dla jednych są powodów do śmiechu, dla innych zaś okazją do... pochylenia się nad własnym losem. Bez względu na to, czy darzycie swoje teściowe sympatią, albo same jesteście teściowymi (tymi stereotypowymi, czy wręcz odwrotnie) zajrzyjcie do naszej galerii! Dzień Teściowej 2024 z przymrużeniem oka.

📢 Książkomat w Zielonej Górze już dostępny — zamów, odbierz i czytaj! To ułatwi mieszkańcom dostęp do książek o każdej porze dnia i nocy W piątek, 1 marca przed Galą Lubuskich Wawrzynów członkowie Zarządu oraz Sejmiku Województwa Lubuskiego uczestniczyli w oficjalnym otwarciu książkomatu przed Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida. Jednak dopiero od poniedziałku, 4 marca książkomat jest dostępny dla wszystkich. -To jest dodatkowe udogodnienie dla czytelników, żeby mogli odbierać i zwracać książki o każdej porze dnia i nocy — mówi Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik Działu Udostępniania. Gdzie stanął i jak działa pierwszy książkomat w mieście?

📢 Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii Piesza wyprawa do Santiago de Compostela w Hiszpanii rozpocznie się pod koniec kwietnia 2024. Trasa będzie wynosiła ok. 2,8 tys. kilometrów. Podróż zajmie od 90 do 100 dni. Wraz z Arkadiuszem Patlą wyruszy jego partnerka Natalia Stelmaszewska. Oboje początek trasy będą mieli w swoich miejscowościach. On w Szprotawie, ona w Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem. 📢 Mała gmina na krańcu Lubuskiego zaczyna nową epokę. Warto tam pojechać! Miejscowi mówią, że dobrze się mieszka Dyskusja o tym, czy lepiej mieszkać w mieście, czy na wsi kończy się w Kolsku, w powiecie nowosolskim. Mieszkańcom nie brakuje argumentów na rzecz małej gminy. Wiele zmienił most przerzucony nad Odrą. A po wyborach może się zmienić jeszcze więcej. Po raz pierwszy od trzydziestu lat wójtem zostanie ktoś nowy. Henryk Matysik pożegnał się już z gminą. Czy gmina wśród lasów z jeziorem spróbuje stworzyć strefę przemysłową, czy raczej postawi na turystykę?

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 5.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 5.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 5.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Firma Polbud-Pomorze domaga się pieniędzy. Przestali budować drogi S3 i S6 1 marca zostały wstrzymane prace na odcinku Dargobądz-Troszyn na S3. Podobnie jest na budowie obwodnicy Koszalina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że faktury są opłacane na bieżąco, a do 15 marca jest przerwa zimowa, podczas której nie prowadzi się prac budowlanych.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 5.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Stal Gorzów wyjechała na tor. W Žarnovicy trenuje cała drużyna Żużlowcy Stali Gorzów mają już za sobą pierwszy trening. Odbyli go na torze w słowackiej Žarnovicy, gdzie przebywają na sześciodniowym obozie przygotowawczym do sezonu.

📢 Są miliony na budynek z mieszkaniami pod wynajem w Gorzowie Wiosną ma zostać ogłoszony przetarg na budynek z 97 mieszkaniami do wynajęcia, który stanie u zbiegu ul. Przemysłowej i Prostej. Miasto dostało na to prawie 9,5 mln zł z BKG.

📢 W Lubuskiem żyje kilkaset wilków. To normalne, że możemy je spotkać w lesie. "Najważniejsze to zapamiętać, żeby nigdy nie uciekać" Dzikie zwierzęta, takie jak wilki, na ogół boją się ludzi i starają się ich unikać. Historia zna niewiele przypadków ataku na ludzi, co nie znaczy, że takowe się nie zdarzają. Populacja wilków na Ziemi Lubuskiej z roku na rok jest coraz większa. Sami Lubuszanie wielokrotnie dzwonili do redakcji, opowiadając o bliskich spotkaniach z tymi drapieżnikami. Gdzie możemy spotkać w lesie wilka i jak się wówczas zachować? Dlaczego wilki atakują zwierzęta hodowlane? O wilkach w Lubuskiem rozmawiamy z Piotrem Chmielewskim, specjalistą ds. ochrony przyrody w Fundacji WWF Polska.

📢 Mija termin zgłaszania list do rady miasta. Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Gorzowie 4 marca to ostatni dzień rejestracji list z kandydatami do rady miasta. Znamy już coraz więcej chętnych, którzy będą ubiegać się o mandat radnego. Pełną listę przedstawiła już nam Koalicja Obywatelska. 📢 Kandydaci na burmistrza Żar. Cztery osoby startują w wyścigu o władzę w mieście Czterech kandydatów powalczy o fotel burmistrza Żar. Wśród nich jest radna, obecny wiceburmistrz, historyk i regionalista oraz syn dawnego burmistrza. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle zyskali emeryci od 1 marca - stawki netto O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urosła twoja emerytura od 1 marca.

📢 Do akcji dla Kuby włączyli się uczniowie i pracownicy szkoły. Teraz każdy też może pomóc Jakub Chondziński z klasy 8A zielonogórskiego „Ekologa” ma niezwykle rzadką mutację genu TFAP2B. W ubiegłym roku przeszedł operację, po której potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji. Miesięczny koszt to 2,5 tysiąca złotych, który przerasta możliwości finansowe rodziców. A do tego jest już za duży na swój wózek inwalidzki. Uczniowie z nauczycielami zorganizowali charytatywny kiermasz. Można też pomóc, przeznaczając 1,5 proc. podatku i wpłacając datki. 📢 Obra dawno nie była tak wysoka. Rzeka wygląda bajkowo, ale w niektórych miejscach wystąpiła z koryta 269 cm - to obecny stan Obry w Bledzewie. Rzeka już dawno nie była tak wysoka. Od kilku tygodni na Obrze utrzymuje się stan alarmowy. Są miejsca, gdzie rzeka występuje z brzegów. W terenie niezbudowanym Obra wygląda przepięknie. Ma wartki nurt. Jest też niebezpieczna.

📢 Nowa pani profesor na Uniwersytecie Zielonogórskim. To historyk - Urszula Świderska-Włodarczyk Miło nam poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał dr hab. Urszuli Świderskiej-Włodarczyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia - mówi rzecznik prasowy UZ Ewa Sapeńko. 📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Lubuscy komornicy sprzedają mieszkania na licytacjach. Liczba lokali rośnie z miesiąca na miesiąc. Gdzie są i ile kosztują te lokale? Lubuscy komornicy sprzedają na licytacjach mieszkania. Jak co miesiąc sprawdzamy wszystkie dostępne oferty. W tej chwili wystawione na licytacje są 33 lokale. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze i lokalizacje. Zakup mieszkania od komornika to niejednokrotnie może być nie lada okazja! 📢 Bon turystyczny 2024. Nie będzie powrotu do starego wsparcia. Nowy bon obejmie różne grupy osób, także seniorów Bon turystyczny w ostatnich latach wspierał polską turystykę oraz zachęcał Polaków do odpoczynku w kraju. W czasie pandemii to było wyjątkowo ważne, aby Polacy zostawiali pieniądze w naszej gospodarce, a rodziny szybko przyzwyczaiły się do dopłat do wakacji. Czy bon turystyczny wróci w 2024 roku? Rząd przekazuje jasne stanowisko.

📢 Tej lubuskiej wsi już nie ma. Marzęcin to było urokliwe miejsce. Zostało zrównane z ziemią u schyłku II wojny światowej Marzęcin była wsią, która tętniła życiem. Położona nad jeziorem, otoczona lasami. Działała tu gospoda, młyn, była też remiza strażacka i boisko sportowe. Koszmar wydarzył się w 1945 r. Wieś poszła z dymem. Z zagładą tego miejsca wiąże się też koszmarna historia 9-letniej dziewczynki. Pozostałości wsi można oglądać do dziś, ale odnajdzie je tylko wprawny poszukiwacz.

📢 Pacjent "zero" i lockdown. Przerażający i smutny obraz Lubuskiego. Jedno wielkie "miasto duchów" | ZDJĘCIA, FILM Właśnie mijają cztery lata. Pandemia koronawirusa zaczęła się w Polsce 4 marca 2020 roku. Województwo lubuskie, a konkretniej Zielona Góra była pierwszym miastem w Polsce, gdzie na zielonogórski oddział zakaźny trafił tak zwany "pacjent zero". Mówiło się wówczas o pierwszej fali koronawirusa. Chwilę później wprowadzono lockdown, ludzie zostali w swoich domach. Lubuskie miasta z dnia na dzień opustoszały, ludzie bali się nieznanego. Przerażający i przejmujący obraz tamtej rzeczywistości nasi dziennikarze i fotoreporterzy uwieczniali każdego dnia. Życie w miastach umarło. Wszystko zaczęło się "sypać" w trybie lawinowym. Na zdjęciach pokazujemy, jak cztery lata temu wyglądały lubuskie miasta.

📢 Ciekawostka w Lubuskiem. Basen w środku lasu pod Żarami! W soboty i niedziele przychodziły tutaj tłumy Basen w Złotniku dziś to już historia. Przez kilkadziesiąt lat dzieciaki z okolicy i dorośli, spędzali tutaj każdą wolną chwilę. - Ile bym dał, żeby ten czas wrócił - mówi Antoni Ostrowski. 📢 Z tej wieży patrzy na nas Sauron. W Lubuskiem jest budowla rodem z Władcy Pierścieni | ZDJĘCIA Gdy tak się na nią patrzy, wygląda niczym element scenerii sagi Tolkiena. A jeśli staniemy przed nią i zamkniemy oczy, nasza wyobraźnia wyświetli obraz głównych bohaterów oraz płonące na szczycie oko Saurona. Tak, mamy w Lubuskiem wieżę rodem z Władcy Pierścieni i nie, nie każdy wie o jej istnieniu. 📢 Pięciolatkowi wypadła żuchwa. Lekarze z Zielonej Góry odmówili pomocy. Po kilku godzinach chłopiec trafił do szpitala w Poznaniu Pięcioletni chłopiec z Gubina w czasie zabawy z siostrą doznał poważnego urazu głowy - dziecku wypadła żuchwa. Do zdarzenia doszło w domu. Mama pięciolatka szybko zareagowała i zadzwoniła na 112. Niedługo później dziecko było już w drodze do szpitala w Zielonej Górze. Na miejscu okazało się jednak, że lekarze nie udzielą mu pomocy. Chłopiec cały czas odczuwał silny ból, ale dopiero po kilku godzinach trafił pod opieką medyków do oddalonego o ponad sto kilometrów Poznania.

📢 Ostatni dzień Festiwalu Roślin w Zielonej Górze. Zainteresowanie jest ogromne! "Zielono mi!" - mógł powiedzieć do siebie każdy, kto w weekend 2-3 marca odwiedził halę przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze. Trwa tam właśnie ostatni dzień przepięknego festiwalu roślin - wydarzenia, na które przyjeżdżają tłumy z całego województwa! 📢 Tłumy na zielonogórskiej giełdzie. Wielkanocne dekoracje, antyki, cenne skarby | ZDJĘCIA Dawno nas tu nie było! Tym chętniej w niedzielę, 3 marca odwiedziliśmy niemal wszystkie zakamarki giełdy w Zielonej Górze. Jej popularność wcale nie zmalała. Świadczą o tym tłumy ludzi, które spotkaliśmy na miejscu. Ludzie kupowali przede wszystkim wielkanocne dekoracje: palmy, koszyki, stroiki. Spotkaliśmy także tzw.: "szukających", którzy mają oko na prawdziwe bogactwa w postaci kolekcjonerskich perełek, antyków, biżuterii, których pełno na zielonogórskiej giełdzie. Zobaczcie te skarby!

📢 Lubuski strongman, Mateusz Kieliszkowski ponownie ze srebrem na Arnold Classic 2024 Lubuski strongman, Mateusz Kieliszkowski ponownie na drugim miejscu zakończył zmagania na prestiżowych zawodach Arnold Strongman Classic 2024 w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Był to ósmy występ polskiego zawodnika na tej arenie. Jeszcze nie udało mu się wygrać Arnold Classic. 📢 Domowa piekarnia. 30 prostych i sprawdzonych przepisów na chleb. Piękne wypieki i smak, jak u babci | PRZEPISY Przestaje smakować wam pieczywo ze sklepów? Spróbujcie przygotować je sami w domu. Myślicie, że to skomplikowana sprawa? Nic bardziej mylnego. Nasi Czytelnicy zdradzili nam swoje sprawdzone przepisy. Skorzystajcie z ich podpowiedzi, a zapach świeżo pieczonego pieczywa będzie roznosił się także po waszych domach. 📢 Lista biedy w Żaganiu. O czym mówi sparwozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej? W 2023 roku Żagań miał ok. 22 tys. mieszkańców. 524 rodziny korzystały z pomocy społecznej, były one złożone w sumie z 881 osób. Najczęściej wsparcia potrzebowały osoby starsze, samotne i schorowane. Mniej rodzin z dziećmi. Wkrótce nie będzie już budynku "Matysiaków", straszącego w centrum miasta, przy skupisku marketów.

📢 Tędy pobiegnie Trasa Aglomeracyjna. Nowa droga, nowy teren pod inwestycje. Kto wykonawcą? Budowa drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej została podzielona na dwie części. Jedna ma się zakończyć jeszcze w tym roku, druga za trzy lata. Dzięki niej dojazd zyskają mieszkańcy powstającego osiedla Leśny Dwór, a przy drodze powstaną nowe tereny inwestycyjne. Trasa połączy się z planowaną obwodnicą zachodnią. 📢 Wilki na polowaniu w Lubuskiem. Niesamowite fotografie drapieżników | ZDJĘCIA Polują, wędrują, rozmnażają się, bawią, podchodzą bliżej miast, wsi, domów i jak uświadamiają leśnicy, musimy się przyzwyczaić do ich obecności. Wilki koegzystują z ludźmi, choć jak tylko mogą starają się ich unikać. Czasami historie związane z tymi drapieżnikami są bardziej kontrowersyjne, to prawda, ale trzeba też przyznać, że to piękne zwierzęta, których w Lubuskiem jest coraz więcej i mają w naszym regionie swoje utarte szlaki. Udało się zrobić im zdjęcia podczas polowania, kiedy spacerowały tuż za ogrodzeniami domów lub w czasie odpoczynku. Niesamowite fotografie! Zajrzyjcie do galerii!

📢 Czy wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście? Mamy nowe dane dla Lubuskiego! Województwo lubuskie ma niespełna milion mieszkańców. - Ponad 585 tysięcy jest zameldowanych w miastach. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie. 📢 Archiwalne zdjęcia Kostrzyna nad Odrą. Tak w 1970 r. wyglądało centrum i Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze. Tak wiele się zmieniło! Archiwum Państwowej w Zielonej Górze zaprezentowało zdjęcia autorstwa Czesława Łuniewicza. Znany i ceniony zielonogórski fotograf odwiedził Kostrzyn nad Odrą w 1970 r. Wizyta zaowocowała unikatowymi fotografiami miasta.

📢 Oto galeria liderów akcji Ona i On 2024. Zobacz wyjątkowe pary z naszego regionu Zobacz galerię par z naszego regionu, które są liderami w głosowaniu.

Głosami naszych Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary w dwóch kategoriach:

ze stażem w związku poniżej 7 lat oraz będące w związkach więcej niż 7 lat.

📢 Oni tworzyli historię zielonogórskiej koszykówki. Zastalowcy 1984 zostali uhonorowani To działo się 40 lat temu. Na początku marca 1984 roku koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Od tego czasu zielonogórzanie zakochani są w baskecie. 📢 W tym batonie mogą być ostre odłamki. Wycofano produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia GIS Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale wiele osób wciąż może mieć go w domu. To produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by absolutnie go nie jeść, bo zawiera ostre odłamki. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS. 📢 MISTRZOWIE AGRO Doceń sołtysa i nominuj go do tytułu Sołtys Roku w wielkim plebiscycie Znasz sołtysa, który doskonale sprawdza się w roli gospodarza wsi i lidera sołeckiej społeczności? Doceń jego aktywność i zaangażowanie - nominuj go do tytułu Sołtys Roku 2024 w wielkim plebiscycie.

📢 Piątek 13. w Lubuskiem? Tutaj można nakręcić nową część. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy robi przerażające wrażenie Ten ośrodek wypoczynkowy w Lubuskiem jest przerażającą ruiną. Nasze pierwsze skojarzenie? Horror "Piątek 13.". Za nic nie spędzilibyśmy tutaj nocy... 📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

📢 Horoskop partnerski pokaże przyszłe życie uczuciowe. Wielka miłość, a może rozstanie? Sprawdź, co cię czeka w tym roku Horoskop partnerski 2024 pokaże przyszłość. Każdy znak zodiaku ma zapisany w gwiazdach swój los. Jednych czeka zakochanie, a innych problemy w związku lub też ze znalezieniem partnera. Sprawdziliśmy, czego mogą się spodziewać wszystkie ze znaków zodiaku przez najbliższe 12 miesięcy. Zobacz, co dla ciebie zapisano w gwiazdach i z czym będziesz się mierzyć! 📢 To dzięki zaangażowaniu wielu osób o wielkich sercach udało się zebrać taką kwotę na leczenie Tomasza Guzowskiego. Czy można jeszcze pomóc? Zielonogórzanin Tomasz Guzowski cierpi na rzadką chorobę genetyczną. By móc skorzystać z terapii w Stanach Zjednoczonych, konieczne było uzbieranie prawie... miliona złotych. Teraz oficjalna zbiórka już się skończyła. Czy możemy jeszcze pomóc jakoś Tomkowi w walce o zdrowie?

