Przegląd prasy 6.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 6.09.2023 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (6.09.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 27, m. Nowogrod Bobrzański (42. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: budowa drogi dla pieszych..

📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - mamy zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Szkoła w okresie PRL-u. Pamiętacie takie ławki i granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami? Zobacz archiwalne zdjęcia Dziś pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Uczniowie i szkoła w okresie PRL-u na fotografiach archiwalnych to sentymentalny powrót do przeszłości dla wszystkich, którzy pamiętają dawne lata. Dawna szkoła, oprócz przekazywania wiedzy również wychowywała oraz kształtowała ważne umiejętności i zaradność życiową na wielu płaszczyznach. Dzieci oraz młodzież były bardziej zintegrowane, aktywne, zorganizowane i zdyscyplinowane. Zobacz fascynujące zdjęcia archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat!

📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Dzisiaj uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy!

📢 Stal Gorzów bliżej złota. Wygrała pierwszy finał U24 Ekstraligi Zwycięstwem Enei Stali Gorzów 49:40 zakończył się pierwszy mecz finałowy U24 Ekstraligi. Przewagę nad Orlenem Cellfastem Wilkami Krosno młodzi stalowcy wypracowali dopiero w końcówce spotkania. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 V Lubuski Samarytanin. "Mają piękne serca i piękne spojrzenie na drugiego człowieka" W Zielonej Górze obradowała kapituła konkursu organizowanego z inicjatywy księdza biskupa diecezji zielonogórsko - gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego. Uroczysta gala, podczas której uhonorowane zostaną osoby udzielające więcej pomocy niż wskazują na to obowiązki medyczne, odbędzie się 18 października w Żarach.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Trik na zamiokulkasa - wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Pogrzeb Andrzeja Precigsa. Ekipa "M jak miłość" na uroczystości. Smutną Cichopek wspiera Kurzajewski Aktor "M jak Miłość" Andrzej Precigs zmarł 26 sierpnia. Dziś odbywa się pogrzeb aktora. W jego ostatnim pożegnaniu uczestniczą m.in. koledzy z planu serialu. Serialowa córka Precigsa, Katarzyna Cichopek, przyszła w towarzystwie Macieja Kurzajewskiego. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 05.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 Zima stulecia w Polsce? Eksperci niepokoją i zapowiadają ekstremalne mrozy Zima od kilku lat w Polsce nie była zazwyczaj silna, temperatury nie spadły do ekstremalnie niskich wartości, jednak według najnowszych doniesień, nadchodząca zima może być nawet „zimą stulecia”. Co to oznacza?

📢 Próba zasztyletowania kobiety w zakładzie produkującym trumny. Rozpoczął się proces Vladimira S. Proces Vladimira S. związany z oskarżeniem go o usiłowanie brutalnego zabójstwa kobiety w podolsztyńskich Dywitach rozpoczął się we wtorek przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Zarówno on, jak i ofiara pracowali w zakładzie produkującym trumny. Oskarżonemu grozi kara dożywotniego więzienia. 📢 Ach Winobranie! Jak przed laty świętowała Zielona Góra? Tuż przed świętem otwarta została wystawa pocztówek i zdjęć Jak wyglądało Winobranie w przedwojennej Zielonej Górze, a jak po wojnie? Można zobaczyć na zdjęciach i kartach pocztowych z kolekcji zielonogórzanina Grzegorza Biszczanika. Wystawa „Winobrania sprzed lat” będzie otwarta do końca miesiąca.

📢 30 niesamowitych zdjęć Zielonej Góry. Zobaczcie, jak zmieniło się miasto. Poznajecie wszystkie miejsca? W ostatnich latach Zielona Góra zmieniła się nie do poznania. Miasto powiększyło swoje granice, rozbudowało się, a wygląd wielu ulic nabrał nowego blasku. Dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, które posiada kolekcję zdjęć Czesława Łuniewicza, mamy dla Was najlepsze ujęcia dawnej Zielonej Góry. Zobaczcie, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądało miasto. Poznajecie wszystkie miejsca? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Stilon wydał oświadczenie po sobotnich burdach. Teraz wszystko w rękach policji Nie milkną echa po sobotnim (2 września) skandalu na stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie. Po przegranym, derbowym meczu z Cariną Gubin jeden z szalikowców znokautował wówczas wiceprezesa Stilonu Mariusza Słomińskiego. 📢 Oto najlepsze memy o szkole! Zobacz, najlepsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego 5.09.2023 Rok szkolny już za chwilę. Zobaczcie najlepsze memy o szkole! Kliknij w naszą galerię... 📢 SUV-y o niezwykle niskiej awaryjności. Które modele warto rozważyć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Pierwszy dzwonek już za nami. Tak rozpoczęli rok szkolny uczniowie SP 4 w Kostrzynie nad Odrą Odświętne stroje, uroczyste przemówienia, przywitanie nowych uczniów – tak wyglądał początek roku szkolnego w SP 4 w Kostrzynie nad Odrą. Tylko w tej jednej kostrzyńskiej szkole naukę rozpoczęło lub kontynuuje po wakacjach 512 uczniów. 📢 Zderzenie osobówki i tramwaju w Gorzowie. Są spore utrudnienia! We wtorek przed południem w Gorzowie doszło do zderzenia samochodu osobowego i tramwaju. Auto wjechało w tramwaj, a następnie odbiło się od niego i uderzyło w znak drogowy. 📢 Oto ranking niezawodnych samochodów. Te modele w ogóle się nie psują! Wizyta u mechanika to koszmar każdego kierowcy. Chcesz ograniczyć nieprzewidziane wydatki związane z eksploatacją auta do minimum? Warto wiedzieć, które samochody są najbardziej niezawodne i prawie w ogóle się nie psują. Z pomocą przychodzi najnowszy raport TUV 2023, który prezentuje listę najmniej awaryjnych modeli aut używanych. Ranking jest podzielony na kilka kategorii i przygotowano go na bazie blisko 10 mln badań technicznych. Sprawdź szczegóły.

📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Takie są zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 pod Wrocławiem zbiera żniwo. Ponad 100 tys. wykroczeń w jeden miesiąc! Odcinkowy pomiar prędkości na A4 między Kostomłotami, a Kątami Wrocławskimi działa od blisko półtora miesiąca. Sądząc po stylu jazdy niektórych kierowców, wielu z nich wciąż jeszcze o tym nie wie. My z kolei dowiedzieliśmy się, ilu kierowców w pierwszy miesiąc przekroczyło tam prędkość. Statystyki są porażające.

📢 Szerszeń użądlił dziecko. Gorzowscy policjanci eskortowali chłopca do szpitala Gorzowscy policjanci kontrolowali prędkość kierowców na jednej z ulic, kiedy podbiegł do nich denerwowany mężczyzna i poprosił o pomoc. W samochodzie miał półtorarocznego syna, którego użądlił szerszeń. Chłopiec płakał i bladł. Mundurowi nie wahali się ani chwili i eskortowali samochód z dzieckiem w drodze do szpitala. 📢 Dwa miliony długo na koncie? Spokojnie, to tylko pomyłka. Zadłużenie miało dotyczyć zupełnie innej osoby Niemal dwa miliony długu pojawiło się na koncie bankowym mieszkańca Gdańska. Jak się okazało, omyłkowo jego rachunek obciążono długiem, za który odpowiada podatnik z Żar. Sprawą zajął się Urząd Skarbowy i kancelaria adwokacka.

📢 Jesień? Jaka jesień! To będzie gorący wrzesień. Wracają upały! Będzie naprawdę gorąco! Po dwóch miesiącach letniej laby uczniowie wrócili do szkolnych ławek. To znak, że skończyły się wakacje, ale na pewno nie te w pogodzie. Pierwszy wrześniowy tydzień ma być wyjątkowo ciepły i słoneczny. W weekend niewykluczone są nawet upały.

📢 Strażacy z Rzepina biją na alarm. Wyczyny niektórych kierowców wołają o pomstę do nieba! JAK TAK MOŻNA?! Strażacy z OSP Rzepin biją na alarm! Zachowania niektórych kierowców, w tym również kierowców zawodowych, są nie tylko egoistyczne, ale i śmiertelnie niebezpieczne. Brak korytarzy życia, przejeżdżanie obok płonącego paliwa, rozjeżdżanie płynów eksploatacyjnych na setki metrów po asfalcie – to tylko niektóre „wyczyny” nieodpowiedzialnych kierowców. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 5.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Od Winobrania do Winobrania. Zielona Góra kończy świętowanie podwójnego jubileuszu – Połączyliśmy dwa jubileusze w jeden projekt. Patrząc z perspektywy czasu było to korzystne i trafione – ocenia prof. Czesław Osękowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 800-700-lecia Zielonej Góry. Na zakończenie świętowania jest kulminacja wydarzeń.

📢 Przetarg AMW w Zielonej Górze. Wojsko wyprzedaje swój sprzęt. Ceny? Co najmniej zaskakujące Agencja Mienia Wojskowego mieszcząca się w Zielonej Górze ogłosiła przetarg. Ten odbędzie się w połowie września, a pod młotek trafią dziesiątki arcyciekawych przedmiotów z demobilu. W ofercie obok skrzyń, odzieży, czy narzędzi znajdziemy również pojazdy. Te jeszcze niedawno służyły żołnierzom. Kliknij w zdjęcie i zobacz co oraz za ile zostało wystawione na sprzedaż. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Bartosz Zmarzlik po raz trzeci mistrzem Polski! Bartosz Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego mistrza Polski. Trzeci finałowy turniej IMP, który odbył się w Łodzi, wygrał Janusz Kołodziej. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem lubuskich drużyn był Oskar Fajfer ze Stali Gorzów. 📢 Seniorzy w Gorzowie bawią się przez cały tydzień! Trwa Gorzowski Tydzień Seniora. W poniedziałek 4 września starsi gorzowianie bawili się m.in. na dancingu. We wtorek mają do wyboru wykłady oraz koncert, a w środę czeka ich zabawa z DJ Wiką. 📢 Wielka płyta do rewitalizacji. Rusza „Przyjazne osiedle”. Skorzysta tysiące Lubuszan Szykuje się modernizacja osiedli z wielkiej płyty. „Przyjazne osiedle” – to nowy program zapowiedziany przez Prawo i Sprawiedliwość, który w poniedziałek przedstawiali politycy partii rządzącej.

📢 Grzybobranie 2023. Gdzie na grzyby? Tutaj! Podajemy dobre namiary w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku! Doświadczeni grzybiarze wytrwale strzegą swoich sprawdzonych miejsc. Niemniej jednak od lat słychać o lokalizacjach, które we wrześniu obfitują w grzyby. Jedną z takich sprawdzonych "miejscówek" jest bez wątpienia pogranicze tych dwóch województw. Miejcie się jednak na baczności - nie wszędzie tu można zbierać grzyby. Kliknij w zdjęcie i zobacz 9 miejsc pełnych grzybów. Nowy sezon zaczyna się na dobre!

📢 Młoda Stal Gorzów znów zwycięska. Jest blisko zdobycia Pucharu Ekstraligi W poniedziałek 4 września we Wrocławiu odbyła się VII runda Drużynowego Pucharu Ekstraligi 250cc. Młodzi zawodnicy Stali Gorzów wygrali już po raz piąty i już są o krok od zwycięstwa w całym cyklu. 📢 Generał Różański zmienia front. Jasno na pytanie referendalne Kluczenie i niedomówienia w najważniejszych dla Polski sprawach, to nie jest postawa stosowna dla żołnierza. Kandydat Trzeciej Drogi unika odpowiedzi w ważnych kwestiach. 📢 Ileż znamienitych komedii i nie tylko pojawi się już od tego piątku w Lubuskim Teatrze! Rozpoczynają się Winobraniowe Spotkania Teatralne Już od piątku (8.09) warto się przygotować na prawdziwą teatralną ucztę, którą uraczyć mogą się zarówno wytworni miłośnicy sztuki teatralnej, jak i jej początkujący jej smakosze. Wydarzenie potrwa aż do kolejnej winobraniowej soboty (16.09). Można liczyć na niezapomniane wrażenia w towarzystwie gwiazd. Wstępy płatne, warto wcześniej zadbać o bilety.

📢 Jest pozwolenie na budowę tanich mieszkań na wynajem w Gorzowie. Kiedy ruszą prace? Jest już pozwolenie na budowę bloku z tanimi mieszkaniami do wynajęcia w Gorzowie. Lokale, które powstaną w ramach inwestycji mają być alternatywą dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy, a ze względu na zbyt wysokie zarobki nie przysługują im mieszkania komunalne od miasta.

📢 Pogrom w Zielonej Górze. „Dziki” bez litości dla rywala w pierwszym meczu sezonu Od wysokiego zwycięstwa na własnym boisku rozpoczął sezon w II lidze zespół Watahy Rugby Club Zielona Góra. Gospodarze bez problemów pokonali ekipę KS Rugby Ruda Śląska 84:19. 📢 Wśród nielegalnych migrantów, którzy przedostali się na Słowację, zatrzymano dwóch terrorystów Wśród nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę Słowacji zatrzymano dwóch terrorystów - poinformował szef słowackiej policji Štefan Hamran. Chodzi o osoby, których nazwiska figurują w europejskich bazach danych.

📢 Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wybrano to miejsce w Zielonej Górze. Naukę rozpoczęło ponad 22 tys. uczniów! 22 600 uczniów i 2638 nauczycieli rozpoczęło rok szkolny w Zielonej Górze. Miejska inauguracja odbyła się w V LO, w którym zakończyła się kilkumilionowa inwestycja.

📢 Policjanci z Krosna Odrzańskiego na tropie handlarza narkotykami. Miał przy sobie pól kilo zabronionych substancji! Krośnieńscy kryminalni zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków w mieszkaniu 40-letniego mężczyzny. Decyzją Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim został on tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. 📢 Darmowe szczepionki dla seniorów z Nowej Soli. Kto się może zgłosić? Jak się zapisać? W poniedziałek, 4 września w Nowej Soli ruszyła rejestracja na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej. – To krok, który może uratować życie i poprawić jakość życia. Ochrona zdrowia zawsze jest inwestycją w przyszłość – zachęca Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego.

📢 Nowy rok szkolny w żarskich szkołach. Inaugracja miejska w Szkole Podstawowej nr 8 Pożegnaliśmy wakacje i witamy nowy rok. Miejska inauguracja nowego roku szkolnego w Żarach odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8. 📢 Znów chcą wygrać. Lubuscy kandydaci PiS do Sejmu. Polityczna konkurencja ma się kogo obawiać Lista PiS w Lubuskiem jest na tyle mocna, że jej kandydaci mają szansę powtórzyć sukces sprzed czterech lat, a nawet znacznie go poprawić. Wyborcy mają z kogo wybierać. 📢 Dożynki gminne w Słońsku za nami. Rolnikom za ich pracę należy się wdzięczność Dożynki w Słoński były okazją, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę. Trwająca kampania wyborcza spowodowała, że na święcie nie zabrakło polityków z różnych stron sceny politycznej. Mimo różnic partyjnych wszyscy podkreślali, jak ciężką pracę wykonują rolnicy i że należy im się za nią duża wdzięczność.

📢 „Sportowe Talenty” wkraczają do szkół. Obowiązkowe testy sprawnościowe na lekcjach WF-u od roku szkolnego 2023/2024 W roku szkolnym 2023/2024 rusza program „Sportowe Talenty”, w ramach którego na lekcjach WF-u przeprowadzane będą testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Ministerstwo Sportu przypomina, że celem tego programu jest zweryfikowanie, jak przebiega rozwój fizyczny uczniów, a także odnalezienie dzieci i młodzieży odznaczających się wybitnymi osiągnięciami sportowymi. 📢 Enea Zastal BC Zielona Góra po turnieju w Niemczech. Trener zadowolony z Groselle'a Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra szykują się do inauguracji rozgrywek w Orlen Basket Lidze. W weekend 2-3 września rozegrali dwie gry kontrolne podczas towarzyskiego turnieju w Niemczech. 📢 BMW płonęło jak pochodnia! Pożar wybuchł na lubuskim odcinku autostrady A2 Osobowe BMW zapaliło się podczas jazdy na lubuskim odcinku autostrady A2. Służby ratunkowe zostały postawione na równe nogi, ale mimo szybkiej akcji pojazd i tak doszczętnie spłonął.

📢 Budynek gospodarczy złożył się jak domek z kart. Interweniowała straż pożarna z Sulęcina i Trzemeszna Groźna sytuacja miała miejsce we wsi Miechów na terenie powiatu sulęcińskiego. Zawalił się przedwojenny budynek gospodarczy na jednej z posesji. Na miejsce wezwano strażaków. 📢 Nie żyje Tadeusz Kołodziejski, przywódca strajku w gorzowskim Ursusie W sobotni wieczór 2 września zmarł Tadeusz Kołodziejski. W 1980 został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Gorzowie, a rok później był współorganizatorem strajku w gorzowskim „Ursusie”. 📢 Bartosz Zmarzlik znów ze złotem? W Łodzi najlepsi żużlowcy powalczą o medale IMP Bartosz Zmarzlik po raz trzeci zostanie królem polskiego żużla? Tak, to najbardziej prawdopodobny scenariusz przed zbliżającą się trzecią i ostatnią rundą CanalPlus ON LINE Indywidualnych mistrzostw Polski. Poniedziałkowy (4 września) turniej rozpocznie się o godz. 19.00.

📢 Recepta na Tuska. Izba chowa głowę w piasek. Ciąg dalszy historii, która zbulwersowała Czytelników Znamy stanowisko Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie politykującej lekarki. Ginekolog w jednej z zielonogórskich przychodni namawiała swoją pacjentkę do... głosowania na Donalda Tuska. 📢 To był pojedynek szwagrów. Stal Gorzów wygrała pierwszy półfinał DMPJ W niedzielę 3 września rozegrana została pierwsza runda półfinałowa Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Gorzowianie wykorzystali kłopoty najgroźniejszego rywala i – mimo, że sami jechali w osłabieniu – sięgnęli po cztery duże punkty za zwycięstwo.

📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. Oto co cię czeka w finansach i miłości Myślisz o zmianie pracy, ale nie wiesz czy to odpowiedni moment? Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze? Marzysz o wielkiej miłości? Zastanawiasz się, kiedy w końcu spotkasz swoją drugą połówkę? A może to właśnie teraz ugodzi cię strzała Amora? Może to właśnie teraz uśmiechnie się do ciebie los? Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co nas czeka w finansach, zdrowiu czy miłości. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka we wrześniu! Zobacz!

📢 Do lekarza bez kolejki. Lista uprawnionych do konsultacji "od ręki" jest coraz dłuższa. Sprawdź, czy na niej jesteś Kolejki do lekarzy, szczególnie specjalistów, potrafią być naprawdę długie. Niektórzy pacjenci mogą jednak skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Lista uprawnionych jest coraz dłuższa. Kto jest na liście? 📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Kolejny wyścig Kaczmarek Electric MTB w Żarach. Trasa w Zielonym Lesie jest jedną z najtrudniejszych w całym cyklu Trasa w Zielonym Lesie należy do tych trudniejszych w całym cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Ale też najpiękniejszych. W niedzielnym wyścigu wystartowało niemal trzysta osób. 📢 BARWY KAMPANII Miód, gonienie kota i fale brudu Lektura wypowiedzi marszałek Elżbiety Polak przypomina zapis z karty chorobowej polityków opozycji. - PiS robi kampanię polityczną na pogorzelisku – powiedziała w sponsorowanym dodatku do dziennika, który zakupił właśnie Georg Soros. Rzecz w tym, że rząd PiS dał na uprzątnięcie pogorzeliska 43 mln zł, a Polak zero.

📢 Znaki zodiaku - tym znakom gwiazdy wróżą duże pieniądze. Uważaj, aby nie przegapić okazji Niby pieniądze szczęścia nie dają ale zdecydowanie lepiej jest je mieć niż nie. Choć wszystkiego za pieniądze nie kupimy to jednak ich posiadania może nam sporo ułatwić. A co gdybyśmy mieli szansę na jakieś ekstra pieniądze? Na co byśmy je wydali? Sprawdzamy którym znakom zodiaku gwiazdy wróżą ekstra pieniądze w najbliższym czasie. Jesteście na liście? 📢 Kostrzyńska Dziesiątka. To już 37. edycja. Na starcie stanęło ponad 250 biegaczy Kostrzyńska Dziesiątka to jedna z najstarszych imprez biegowych w Lubuskiem. 37 lat temu na starcie pierwszej edycji stanęło 14 zawodników. Dziś jest ich ponad 250 i przyjeżdżają z różnych zakątków Polski. 📢 Wataha Zielona Góra udanie zainaugurowała sezon futbolowy Futboliści amerykańscy Watahy Zielona Góra od zwycięstwa rozpoczęli nowy sezon Polskiej Futbol Ligi. W inauguracyjnym starciu na własnym terenie pokonali oni Miners Wałbrzych 26:0.

📢 Trener Stilonu Marcin Węglewski: - Nie zamierzam się poddawać Nie mam zamiaru rzucić ręcznika. Wszyscy w klubie muszą być odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje - mówi trener III-ligowych piłkarzy Stilonu Gorzów Marcin Węglewski po sobotniej (2 września), derbowej porażce z Cariną Gubin. 📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 3.09.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

📢 Magiczna kraina Polska Toskania w Lubuskiem. Okryj Lubuski Szlak Wina i Miodu, poznaj ludzi pełnych pasji, przyjedź na Winobranie! Lubuskie słynie z bogatej tradycji, kultury, ale i ma też swoje tajemnice, które czekają na chcących je odkryć turystów. Nic przecież tak nie fascynuje, jak możliwość poznania, odkrywania nowego i nieznanego. Towarzyszący temu dreszczyk emocji zachęca do odwiedzenia tej pięknej, malowniczej i bogatej krainy, na której mapie znajduje się „Szlak Wina i Miodu”. To właśnie w okolicach Winnego Grodu, nawet w miejscach, gdzie się tego nie spodziewacie, można znaleźć tak charakterystyczne dla regionu wzgórza pokryte winoroślą, ludzi pełnych pasji, tradycje winiarskie, które na zawsze zakorzeniły się w naszej tradycji. 📢 Dni Międzyrzecza 2023. Tak w sobotę bawili się mieszkańcy na święcie między rzekami! W niedzielę też jest impreza! Power Play, Łobuzy, Big Cyc - to gwiazdy tegorocznych Dni Międzyrzecza. Impreza trwa od piątku. Zobaczcie zdjęcia z dzisiejszego popołudnia i... zbierajcie siły na niedzielną zabawę!

📢 Pobili Stilon, pobili wiceprezesa. Kolejny skandal na stadionie przy ul. Olimpijskiej W lubuskich, trzecioligowych derbach Stilon Gorzów przegrał w sobotę (2 września) na własnym stadionie z Cariną Gubin. Goście zdobyli zwycięskiego gola w 85 min, a zaraz potem z sektora szalikowców Stilonu zaczęły płynąć pod adresem miejscowych piłkarzy wulgarne okrzyki. Skończyło się… znokautowaniem wiceprezesa gorzowskiego klubu Mariusza Słomińskiego. 📢 Do Gorzowa zjechały zabytkowe cacka. Były fiaty, syrenki, a nawet... amfibia! Większość została wyprodukowana wiele lat temu, ale niektóre wyglądają jakby dopiero wyjechały z salonu. Najpiękniejsze auta z duszą zjechały dziś na plac Grunwaldzki w Gorzowie. Na co dzień schowane w garażach i troskliwie okryte pokrowcami przez swoich właścicieli wzbudzały podziw i zachwyt mieszkańców! 📢 Tutaj można nakręcić horror! W Lubuskiem jest miejsce jak z filmu "Piątek 13." Kiedyś na pewno było tu słychać śmiech dzieci, plusk wody, a pomiędzy domkami niósł się zapach karkówki... A teraz? Dziś ten ośrodek wypoczynkowy w Lubuskiem jest przerażającą ruiną.

📢 Rewolucja w szkołach podstawowych. Darmowy laptop dla każdego ucznia 4. klasy 290 tys. czwartoklasistów w kraju w drugiej połowy września ma dostać nowoczesne laptopy. To kolejny krok – po drukarkach 3D, studiach nagrań, teleskopach – który wprowadza podstawówki w nowoczesny poziom nauczania. 📢 Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24 - mamy listę zmian. Takie są wyliczenia wypłat nauczycieli Do rozpoczęcie roku szkolnego zostało już niewiele czasu. To czas wzmożonej pracy nauczycieli. Lada dzień rozpoczyna się matury poprawkowe, ustalane są plany zajęć, zaczną się rady pedagogiczne. Rok szkolny rozpocznie się 4 września i będzie trwał do 26 czerwca. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie nauczycieli w 2023 i 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Winobranie tuż tuż. Zdradzamy, jakie atrakcje przygotowują partnerzy święta Zielonogórska Fundacja Tłocznia zapowiada szereg atrakcji na Dni Zielonej Góry - Winobranie. Spacery, degustacje, prelekcje i wiele innych atrakcji. Rozmawialiśmy z przedstawicielami "Tłoczni", którzy zdradzili nam kilka punktów programu.

📢 Tragiczny wypadek koło Żagania. Nie żyje 29-latek, druga osoba trafiła do szpitala Tragiczny wypadek wydarzył się w miejscowości Wrzesiny niedaleko Żagania. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji zginęła jedna osoba. 📢 MISTRZOWIE URODY 2023 Wielki ogólnopolski finał rozpoczęty! Kto zdobędzie prestiżowe tytuły i główne nagrody finansowe? Ostatni etap głosowania w plebiscycie Mistrzowie Urody zdecyduje o tym, kto zdobędzie najważniejsze tytuły i główne nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 września podczas Beauty Forum & Hair - największych w Polsce targów branży beauty. 📢 Winobranie 2023 - program Dni Zielonej Góry 9-17 września Zapraszam wszystkich na Winobranie. Zapowiada się bardzo interesująco. Czekam na wszystkich gości i zielonogórzan, i na to, co się będzie działo – zaprasza Bachus, w którego rolę jak od lat wciela się Marcin Wiśniewski. W piątek, 25 sierpnia organizatorzy przekazali szczegóły oraz udostępnili program tegorocznej edycji święta miasta, które odbędzie się w dniach 9 – 17 września.

📢 Miss Startu PGE Ekstraligi wybrana! Laureatki są naprawdę urocze [ZDJĘCIA] Nowa Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi została wybrana. Kibice uznali, że najpiękniejszą podprowadzającą jest Karolina Szwajłyk z Torunia. Obejrzyjcie w naszej galerii zdjęcia laureatek i pozostałych kandydatek, które startowały w konkursie Miss Startu 2023 >>>> 📢 Nocny Bieg Bachusa wystartuje po raz 38. Wciąż możecie zapisać się na listę startową 9 września, już po raz 38. na ulice Zielonej Góry wybiegną uczestnicy Ogólnopolskiego Nocnego Biegu Bachusa. Zapisy potrwają do 25 sierpnia.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Pałac w Mokrzeszowie, czyli jedna z najbardziej mrocznych historii Dolnego Śląska. To właśnie tu miała być "fabryka aryjskich dzieci" Pałac w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku od dekad budzi olbrzymie zainteresowanie. Opuszczony od lat obiekt zachwyca architekturą i intryguje swoją historią. Nic dziwnego, że budynek przykuł również uwagę twórców popularnego programu History Hiking. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów! 📢 Najbardziej nawiedzone miejsca na zachodzie Polski są w Lubuskiem! Słychać czyjeś krzyki, jęki. Dostaniecie tu gęsiej skórki! Lubicie się bać? Każdy lubi! O tym, że w Lubuskiem straszy przekonują nie tylko legendy. W naszym znajdują się najbardziej nawiedzone miejsca na zachodzie Polski. Z pewnością łowcy duchów mieliby (a może już mają?) u nas pełne ręce roboty. Pokażemy wam prawdziwe miejsca, w których po zmroku dzieją się "dziwne" rzeczy. Przytoczymy też kilka świeżych historii opowiedzianych przez naszych Czytelników, które sprawią, że włos zjeży się wam na głowie.

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik. Zobaczcie jego dom i przepiękny ogród. Tutaj ładuje baterie przed zawodami Ogród w posiadłości Bartosza Zmarzlika w Kinicach jest przepiękny. Dzięki uprzejmości rodziny zawodnika mogliśmy przyjrzeć się jemu z bliska. 📢 Dariusz Jamroz został dyrektorem CBA w Poznaniu Były komendant zielonogórskiej policji dostał propozycję objęcie delegatury CBA w Poznaniu.

