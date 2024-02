Przegląd prasy 8.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 8.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 8.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 8.02? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.02.24

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ginekologa. Dane aktualne na 8.02.2024 Kolejki NFZ do ginekologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 8.02.2024 na NFZ przyjmuje ginekolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ginekologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Wysoki poziom Warty w Gorzowie. Rzeka ma ponad cztery metry i nie opada. Zalane bulwary, zamknięte chodniki W Gorzowie Wlkp. obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Warta ma tu 408 cm (stan z 7 lutego wieczorem). Rzeka nie opada, zalane są dolne części bulwarów, woda zaczyna się wdzierać też na ścieżkę nad Wartą.

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co zrobić ze starą pralką? Zadzwoń do ZGK w Zielonej Górze! Przyjadą i zabiorą. Za darmo! W ciągu 72 godzin Co zrobić z starą, zepsutą suszarką do włosów albo z lodówką? Odpowiedź jest prosta. Suszarkę wrzuć do jednych z 22 pojemników ustawionych w mieście. A w sprawie lodówki zadzwoń do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pracownicy przyjadą i ją zabiorą. Za darmo!

📢 Tak wygląda teraz wnętrze wieży katedry w Gorzowie. Jeszcze w tym roku będą organy? Wnętrze katedralnej wieży jest jeszcze przed montażem platform. Na razie parafia ogłosiła przetarg na rekonstrukcję szafy organowej. 📢 Horoskop dzienny na jutro (8.02, czwartek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 8.02.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 8.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Plebiscyt Edukacyjny "Gazety Lubuskiej". Nagrodziliśmy najpopularniejszych nauczycieli i placówki edukacyjne w regionie! „Gazeta Lubuska” po raz kolejny przyznała tytuły najpopularniejszym nauczycielom i placówkom edukacyjnym w województwie lubuskim. O wyróżnieniach decydowały głosy naszych Czytelników. Najpopularniejsi na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostali wybrani na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Gala przebiegła w miłej i wesołej atmosferze, zobaczcie sami!

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 07.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Szybkie metamorfozy z Nowej Soli. To tylko delikatny makijaż, a wydobywa piękno "Jaka różnica", "Co za efekt", "Piękny makijaż" - tak internautki komentują te zmiany. To makijaż zrobiony tak, żeby podkreślić piękne rysy twarzy, urok spojrzenia, magiczny uśmiech. To dzieło Patrycji Maćków z Nowej Soli, która od lat kształci się w kierunku. Dla naszych czytelniczek ma rady, jak dbać o twarz, żeby czuć się piękną i wyglądać pięknie.

📢 20 tys. nielegalnych rowerów elektrycznych w magazynach w Lubuskiem! Były sprzedawane na platformach zakupowych Ponad 20 tys. rowerów elektrycznych zatrzymali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej po przeszukaniu czterech magazynów logistycznych w województwie lubuskim. Okazało się, że trafiły one do Polski bez opłat celnych i podatku.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Lubuski Klub Gladiator: dantejskie sceny, kowbojskie rękoczyny i ta muzyka. Ależ tu się działo, mamy zdjęcia! Świebodzińska dyskoteka "Gladiator" (dawny "Prison"), działająca w pierwszych latach obecnego stulecia w budynku folwarcznym przy ul. Kolejowej, była świadkiem takich scen i wydarzeń, że... nikt by w nie nie uwierzył. Oczywiście muzyka też była. Tak szaleli dzisiejsi 35 - 40-latkowie. Mamy zdjęcia!

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Lubuskie. 26 tysięcy nieodwołanych wizyt u lekarza! Przez to kolejki się bardziej wydłużają, straty finansowe też są spore W ubiegłym roku w Polsce przepadło prawie 1,3 miliona wizyt na NFZ. W województwie lubuskim nieodwołanych wizyt do lekarza czy na badania było blisko 26 tysięcy. Najwięcej pacjentów nie zgłosiło się do poradni ortopedycznej – 7,8 tys. osób. Przez to kolejki na wizyty się wydłużają…

📢 Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Rak przełyku zabija większość chorych. Rozpoznaj jego objawy zanim będzie za późno Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno.

📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta benzynowe na naszym rynku. Cz. 1 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym. 📢 W środku nocy w Słubicach przy hotelu Cargo płonęły dwa autobusy i samochód osobowy. To było podpalenie? Był środek nocy, gdy strażacy z powiatu słubickiego dostali wezwanie do groźnego pożaru na ul. Transportowej w Słubicach. Płonęły trzy pojazdy. Buchał ogień, w niebo wznosiły się tumany gęstego, czarnego dymu. Wszystko w sąsiedztwie hotelu.

📢 Dramatyczne pościgi w powiecie słubickim. Pod wpływem amfetaminy uciekali kradzionymi autami przed strażą graniczną To były sceny jak z filmów akcji. Funkcjonariusze straży granicznej na terenie powiatu słubickiego w rejonie autostrady A2 chcieli zatrzymać do kontroli dwa samochody. Ich kierowcy zaczęli szaleńczą ucieczkę. W obu przypadkach zakończyła się ona kolizją. Kierowcy zostali zatrzymani. Samochody były kradzione, a oni pod wpływem narkotyków. 📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście! 📢 Napad i kradzież w Szprotawie! Dwóch bandytów wtargnęło do mieszkania i pobiło mieszkającego tam mężczyznę Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie napadu rabunkowego. Wtargnęli do mieszkania i dokonali kradzieży narzędzi, elektronarzędzi i telefonu komórkowego. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Jeden z mężczyzn 28-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Był poszukiwany i działał w warunkach recydywy.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 07.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 07.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 07.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 07.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Tłusty Czwartek 2024 w Zielonej Górze. Co mają w ofercie zielonogórskie cukiernie? Ile zapłacimy za pączki? Tłusty Czwartek z roku na rok zyskuje na popularności. Pączki królują w domach, w szkołach, w biurach, a cały Internet zalewa fala testów słodkości z najpopularniejszych cukierni. Każdego roku pojawiają się nowości, ale ceny idą w górę. Ile kosztują pączki w 2024? Co z tej okazji szykują zielonogórskie cukiernie? 📢 Coraz bliżej do budowy ogromnego centrum logistycznego w Nowej Soli Ponad 20 hektarów na Południowej Strefie Ekonomicznej w Nowej Soli zostanie zagospodarowanych. Przygotowania trwały od 2019 roku. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Inwestycja może ruszyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 07.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Gorzowscy policjanci na tropie narkotyków. Zatrzymali mężczyznę, który miał łącznie 30 kg niedozwolonych środków Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w wyniku prowadzonej pracy operacyjnej zatrzymali po pościgu 28-latka, który przewoził w swoim aucie blisko 7 kg narkotyków. W wyniku przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli kolejne 23 kg metamfetaminy, mefedronu i marihuany o łącznej, czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych. 📢 Zmieniły się okręgi wyborcze w Zielonej Górze. Sprawdź swoją ulicę, do jakiego okręgu należy Uwaga, zmieniły się okręgi wyborcze w Zielonej Górze. Będzie ich nadal pięć, w których wybierzemy po pięciu radnych, ale ich granice się zmieniły. Które ulice zostały przydzielone do innych okręgów, jakie inne zmiany zostały wprowadzone? A wybory samorządowe - 7 kwietnia br.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 7.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 To anonimowe pytanie zachęciło zielonogórzan do rozmowy i wspomnień. Czego wciąż brakuje na mapie miasta? Najczęstsza odpowiedź Cię zaskoczy Zielona Góra to zdecydowanie miasto dynamicznego rozwoju, w ostatnich latach przeszło znaczne metamorfozy. Władze inwestują w nowe drogi, obwodnice, obiekty rozrywkowe i kulturalne. Jednak wciąż istnieją obszary, które zdaniem mieszkańców wymagają ulepszeń lub wręcz nowych inicjatyw. Pytanie o miejsca, których w mieście brakuje, wywołuje gorącą dyskusję wśród zielonogórskiej społeczności. Taka sytuacja miała miejsce pod jednym z anonimowych postów na Facebooku, w którym zadano pytanie: "Jakiego lokalu brakuje w Zielonej Górze?". Odpowiedź może Cię zaskoczyć.

📢 Budowa drogi S3 do Świnoujścia złapała zadyszkę! Nie zakończy się do wakacji To miały być pierwsze wakacje, podczas których do Świnoujścia i Międzyzdrojów mieliśmy dojechać pełnowymiarową drogą ekspresową. Dziś już wiemy, że prace się przeciągną. 📢 Ostrzegamy! Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! U Was też? Wyłączenia od 7 lutego! ADRESY Lubuszanie - ta informacja jest do Was! Enea zaplanowała wyłączenia prądu w pierwszej połowie lutego 2024 roku w Lubuskiem. Brak energii elektrycznej może utrudnić wykonywanie codziennych czynności, dlatego też warto z wyprzedzeniem przygotować się na taką okoliczność. W najbliższych dniach prądu nie będzie zarówno na północy, jak i na południu regionu. 📢 Szczęśliwe liczby są zapisane w dacie urodzenia! Sprawdź, czy je masz i co to dla Ciebie oznacza! Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Niezapominane studniówki w Lubuskiem. Tak bawili się nasi maturzyści w miniony weekend Na studniówkach w Lubuskiem panowała wyśmienita atmosfera. Zobaczcie, jak bawili się nasi maturzyści w miniony weekend. Mamy fotki z kilku imprez w naszym regionie. 📢 Co ukrywał Gorzów, ujawni w Zielonej Górze. Północ wykupiła bilbordy reklamujące wystawę na południu To hasło to żadna metafora. Od środy 7 lutego w zielonogórskim Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza będzie można zobaczyć znaleziska z miejskich inwestycji w Gorzowie. 📢 Kolejny wypadek w Karkonoszach. Turystka poślizgnęła się i spadła ze Śnieżki! Do kolejnego wypadku doszło dzisiaj po południu (6 lutego) na Śnieżce! Grupa turystów z Czech schodziła z góry Drogą Jubileuszową, jedna z uczestniczek wyprawy poślizgnęła się i spadła - informuje Horska Sluzba Krkonose. Czesi szli nieczynnym szlakiem po polskiej stronie Śnieżki. Wezwano helikopter, interweniowali ratownicy górscy z Polski i Czech.

📢 Da Vinci na sali operacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tak operuje się z robotem! |ZDJĘCIA, WIDEO Robot da Vinci w zielonogórskim szpitalu. Na wtorkowej konferencji prasowej zaprezentowano go dziennikarzom, którzy mogli oglądać na ekranie przebieg operacji – wycięcie prostaty, wykonanej 60-letniemu pacjentowi. Sprzęt wart 14,5 mln zł będzie wykorzystywany do przeprowadzania różnych operacji. 📢 Te pączki Lidl wycofuje ze sprzedaży w całej Polsce! "Wprowadzono nas w błąd co do składu produktu" Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl. Sieć podjęła decyzję o "natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży pączków o smaku jagodowym." Jak informuje Lidl, przyczyną decyzji było niespełnienie przez dostawcę standardów dotyczących żywności wegańskiej a także wprowadzenie nas w błąd co do składu dostarczonego produktu. Czytaj więcej.

📢 Metamorfoza w Nowej Soli. Czytelnicy zgłosili, miejskie służby zrobiły porządek | ZDJĘCIA, WIDEO Rów zawalony butelkami, a do tego lodówka. Obok ruchoma studzienka, do której można włożyć nogę. Takie miejsca przy ul. Długiej w Nowej Soli zgłosili mieszkańcy Stanisław Rembowiecki i Jerzy Ceglarek. Służby miejskie szybko zareagowały na nasze zgłoszenie.

📢 Płk SG Monika Musielak nowym Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej W poniedziałek 5 lutego w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta oddziału płk SG Monice Musielak, która na tym stanowisku zastąpiła gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego, który to z kolei z dniem 2 lutego awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. 📢 To ostatni rok z tak dużymi dotacjami. Gminy i miasta dopłacą do wymiany pieca. Poznań oferuje 40 tys. zł – nie czekaj na ostatnią chwilę Uchwały antysmogowe nakazują, aby Polacy pozbywali się kopciuchów na rzecz ekologicznego ogrzewania. Jednak wiąże się to ze sporym wydatkiem, który mocno obciąża domowy budżet. W Polsce od kilku lat działają rządowe programy Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie, dzięki którym można dostać dotację na wymianę pieca. Ale nie jest to jedyny sposób na otrzymanie wsparcia finansowego. Dowiedz się, ile możesz dostać od gminy na wymianę starego źródła ciepła. W niektórych miastach kwoty sięgają nawet 40. tys. zł!

📢 Mieszkańcy tych ulic w Zielonej Górze mają dość! Kiedy pada deszcz, są odcięci od świata. Do kogo mogą się zwrócić? – Nie ma, jak przejechać, ani przejść. Dzieci nie mają jak dojść na przystanek. Kurierzy nie chcą przywozić paczek pod nasze adresy. Doraźne łatanie nic nie daje, po deszczu znowu jest to samo – skarżą się mieszkańcy ulicy Szewskiej i Brzozowej w Zielonej Górze Przylepie. Podobny głos dochodzi z ul. Wygodnej w Ochli. Jakie są szanse rozwiązania tych problemów?

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 06.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Domy, mieszkania i działki w dobrych cenach w Lubuskiem! Te nieruchomości sprzedaje PKP - ceny są kuszące |OFERTY Poszukujesz nieruchomości w Lubuskiem w dobrej cenie? Mamy dla Ciebie propozycję - zakup nieruchomości od PKP. Mieszkania, działki i domy sprzedawane przez spółkę są tańsze o dziesiątki tysięcy od tych dostępnych na serwisach ogłoszeniowych!

📢 Policjanci usłyszeli przerażający krzyk kobiety. Natychmiast ruszyli z pomocą! Kiedy starsza kobieta wołała o pomoc, stróże prawa natychmiast ruszyli do akcji. Skrajnie wyczerpana seniorka z obrażeniami głowy leżała na parkingu. Na szczęście pomoc przyszła na czas. 📢 6-tysięczne osiedle Europejskie w Gorzowie w końcu ma boisko Dzieci i młodzież z osiedla Europejskiego mają w końcu boisko z prawdziwego zdarzenia. Przy ul. Brukselskiej mają już 720 mkw. do gry w piłkę nożną czy koszykówkę.

📢 Mieszkańcy Nowej Soli zgłosili fatalny stan skrzynek energetycznych. Jest reakcja Enei – To nie może tak wyglądać – podkreślali Jerzy Ceglarek i Stanisław Rembowiecki z Nowej Soli, kiedy zobaczyli stan skrzynek energetycznych przy ul. Długiej 14 w Nowej Soli. Niektóre były otwarte, a największa miała rozbitą szybę. Zawiadomiliśmy spółkę ENEA Operator.

📢 Pamiętacie małego Patryka Dudka na małym motorku? Zobaczcie, jak rósł wychowanek Falubazu Zielona Góra To było przeszło 20 lat temu. Pamiętacie małego chłopczyka na minimotorku, który podążał wspólnie z żużlowcami w trakcie prezentacji przed zawodami w Zielonej Górze? To był Patryk Dudek, towarzyszący w tamtym dniu swojemu ojcu Sławomirowi. Dziś nie jest już dzieckiem, a niespełna 32-letnim doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem. 📢 Dawne żarskie koszary to idealne miejsce do nakręcenia filmu grozy. Żołnierze, którzy kiedyś tutaj służyli, mogliby się zdziwić Dawne koszary w Żarach to dziś miejsce grozy. Opuszczone, zdewastowane, a kiedyś to była piękna jedonostka. Na służbę przyjeżdżali tutaj żołnierze służby zasadniczej z całego kraju.

📢 Gorzów. Zabytkowy budynek przy CEZiB-ie będzie pozostawiony na święty nigdy? Zabytkowy żółty budynek przy ul. Szpitalnej być może nie zostanie wyremontowany przez długie lata. – Zrobimy go, gdy będzie dobre finansowanie – mówią władze miasta. 📢 W Parku Tysiąclecia pojawiły się tablice historyczne. Ale i dewastacja nowego urządzenia... Park Tysiąclecia w Zielonej Górze jest modernizowany. Zmienia się wiele. Ostatnio pojawiły się też tam historyczne tablice informacyjne. Ich treść i szatę graficzną opracowali społecznicy z Fundacji Tłocznia we współpracy z miastem i wykonawcą zadania. Tymczasem już zauważyliśmy, że ktoś zniszczył nowe urządzenie - koło! 📢 Historia tramwajów w Gorzowie została spisana w książce. Każdy powinien mieć ją na półce! Remigiusz Grochowiak spod Międzychodu oraz Paweł Kamyszek z Gorzowa kończą właśnie książkę o 125-leciu tramwajów w Gorzowie. Jubileusz przypada na 29 lipca. I właśnie wtedy ich ponad 400-stronicowe dzieło będzie mogło trafić do rąk nie tylko miłośników komunikacji.

📢 Wojsko sprzedaje odzież i elementy umundurowania. Ceny od 10 złotych! AMW porządnie wietrzy swoje magazyny Wojsko wietrzy magazyny! Odzież wojskowa dostępna jest w internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego. Oferta systematycznie jest poszerzana, a ceny zaczynają się od 10 złotych. Obok czapek, kurtek, czy obuwia, znajdziemy tu również oryginalne elementy umundurowania. 📢 Drogowy paraliż w Lubuskiem przed granicą. Powodem są protesty niemieckich rolników Kostrzyn nad Odrą jest zablokowany – alarmują od rana nasi Czytelnicy. – Przed granicą tworzą się olbrzymie korki. Ludzie nie mają jak dojechać do pracy. 📢 Po tych sklepach w Zielonej Górze zostały wspomnienia. A niektórych pewnie nikt nie pamięta | ZDJĘCIA Po niektórych sklepach nie ma śladu, bo zostały zburzone. Są miejsca, które zajmowały przez lata kolejne sklepy i trudno spamiętać wszystkie. Część zmieniła właściciela i szyld. Dzięki najstarszym zdjęciom z Google Street View możemy przypomnieć sobie, gdzie robiliśmy zakupy w 2012 lub 2013 roku. Dużo się zmieniło!

📢 Lubuskie ma jeden najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Niewielu wie o tym miejscu. Tu czas stoi w miejscu To niezwykłe miejsce w każdym calu! Bardzo klimatyczne, wprawiające w zadumę, tajemnicze. Opactwo augustiańskie w Żaganiu jest jednym z najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Nie, wcale nie przesadzamy! W 2011 zostało uznane za pomnik historii. Po kolei odwiedzamy gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor, oglądamy konwikt i dormitorium, gdzie czas już od dawna stoi w miejscu. 📢 Meteoryt był na kursie kolizyjnym z Ziemią. Uderzył w nią w środku nocy, kiedy spaliście. To nie pierwszy taki incydent w Lubuskiem | FILM Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 Paraliż senny to koszmar, z którego nie możesz się wybudzić. Leżysz bez ruchu, zmysły pracują, ale ciało jest "martwe". Czekasz, czujesz lęk Dopóki kogoś to nie spotka, myśli, że to w sumie dobry żart. Ale paraliż senny to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać nas w życiu. "Było to trudne psychiczne, bo towarzyszył mi lęk, że umieram, że już nie wrócę". Czym jest paraliż senny? Wyobraźcie sobie, że leżycie w łóżku, niezdolni do reagowania ani mówienia, uwięzieni we własnym, jakby "martwym" ciele. Towarzyszy wam uczucie lęku, strachu. Niektórzy, opowiadając o tym wspominają czyjąś obecność, cień zbliżający się do łóżka z drugiego końca pokoju. Widzisz to, słyszysz i nie możesz nic zrobić. I wtedy zadajesz sobie pytanie: "To koniec?" 📢 Wielki pracodawca ze strefy przemysłowej w Iłowej szuka pracowników w powiecie żagańskim i żarskim W styczniu 2024 wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu przedstawiciele Hermes Fulfilment zorganizowali giełdy pracy, gdzie przedstawiono perspektywy pracy, pakiet benefitów, czy możliwości rozwoju zawodowego w centrum logistycznym w Koninie Żagańskim w gminie Iłowa. Pracownicy Hermes Fulfilment z przeprowadzili też warsztaty z uczniami ostatnich klas w I Liceum Ogólnokształcącym w Żarach.

📢 Leniwa niedziela na kanapie? Nie dla morsów z Gorzowa i okolic! Oni wolą zimną kąpiel Najpierw była wspólna rozgrzewka, a później wielki sus do zimnej wody! W niedzielne przedpołudnie miłośnicy rześkich kąpieli z Gorzowa oraz okolic spotkali się nad jeziorem Nierzym, by hartować ciało i uwalniać endorfiny. Morsowanie w tym miejscu odbyło się po raz drugi i znów przyciągnęło kilkudziesięciu śmiałków!

📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami. 📢 Królewska studniówka LO w pałacu. Tak się bawił żagański Banach | ZDJĘCIA Ach! Co to był za bal! W Żagańskim Pałacu Kultury w sobotę 3 lutego 2024 bawili się czwartoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu. Na 100 dni przed maturą zatańczyli w takt Poloneza Wojciecha Kilara, z filmu Pan Tadeusz. Nie zabrakło też kwiatów, podziękowań i łez wzruszenia.

📢 "Przemysłowa" w Gorzowie miała studniówkę niczym wenecki bal! Były maski, piękne kreacje i zabawa! Kolejna wspaniała studniówka za nami! W niezwykłym stylu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Zorganizowali bal w klimacie weneckiego karnawału. Były olśniewające kreacje, piękne dekoracje i niezwykła oprawa muzyczna. Taka impreza zdarza się tylko raz w życiu, więc maturzyści nie tracili ani chwili. Od początku studniówki wspaniale się bawili. To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy! 📢 STUDNIÓWKA 2024. Studniówka Budowlanki w Zielonej Górze: Piękne chwile, dostojny polonez, cudne kreacje Co wyróżnia studniówka maturzystów z Budowlanki? Między innymi to, że co roku odbywa się w szkole. Tak też było i tym razem. Udekorowana placówka nie przypominała miejsca, w którym odbywają się lekcje. A młodzi ludzie i grono pedagogiczne bawiło się świetnie.

📢 Fantastyczna studniówka maturzystów ZSLiT Gubin! Tak się bawili przyszli absolwenci gubińskiej szkoły na balu maturalnym! W sobotę (3 lutego) odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. To był fantastyczny bal maturalny! Mamy zdjęcia ze studniówki, która odbyła się w Sękowicach, w Bistro u Seby! Zapraszamy do oglądania!

📢 Tak się bawią uczniowie "Baczyna" z Nowej Soli. To ich bal marzeń | FILM, ZDJĘCIA W sobotni wieczór uczniowie czwartych klas Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli w eleganckich strojach stawili się na balu studniówkowym. Na miejsce dostojnej zabawy wybrano Nadodrzański Dwór. 📢 Tajemnica pod Nowogrodem: śmierć, eksperymenty, dziwne budowle. Zło czaiło się 30 km od Zielonej Góry. Ktoś celowo chciał to ukryć To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 STUDNIÓWKI 2024. Studniówka jak z baśni. Cudny bal świebodzińskich maturzystów na zamku w Łagowie Czyż można było sobie wymarzyć lepsze miejsce na studniówkę niż zamek joannitów w Łagowie? A takie szczęście mieli maturzyści z I LO w Świebodzinie, którzy ten pierwszy poważny bal przeżyli w historycznych murach. 📢 To jedna z najlepszych studniówek w historii. Co za energia na balu Elektryka! Na tej studniówce nogi rwały się do tańca niemal wszystkim. W piątek 2 lutego w hotelu Mieszko w Gorzowie bawili się uczniowie gorzowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych. Ależ to była zabawa!

📢 Studniówka CKZiU - Elektronik w Zielonej Górze. Uczniowie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do egzaminu dojrzałości | ZDJĘCIA Maturzyści z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze dziś (piątek 2 lutego) nie myślą o nauce, dziś świętują! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Uchwyciliśmy ten wyjątkowy wieczór na zdjęciach, zobaczcie koniecznie!

📢 Znany youtuber odwiedził Gorzów. Spróbował hamburgera z kultowej „ściany” przy Sikorskiego Dzisiaj coś dla fanów oldschoolowego jedzenia – tak zaczyna swój film Kebson, znany youtuber, który odwiedza różne zakątki Polski i ocenia serwowane tam jedzenie. W Gorzowie odwiedził m. in. słynny lokal „w ścianie” przy ul. Sikorskiego, gdzie pan Andrzej serwuje przysmaki nieprzerwanie od 35 lat. 📢 Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch osób: Lubuszanina oraz mieszkańca Dolnego Śląska. Najprawdopodobniej jeden mężczyzn próbował ratować drugiego.

📢 Wyjątkowa studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie! Mamy zdjęcia! W sobotę (27 stycznia) wieczorem odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Maturzyści bawili się w Bistro u Seby, w Sękowicach pod Gubinem. Jak wyglądał bal maturalny gubińskiego ogólniaka? Mamy zdjęcia! 📢 W przedwojennym Gorzowie aż roiło się do kawiarni: stylowych, pięknych i eleganckich! Do takich lokali chodzili mieszkańcy Landsberga Mieszkańcy przedwojennego Gorzowa, czyli Landsberga, mieli w swoim mieście wiele pełnych uroku kawiarni. Patrząc na ich zdjęcia, aż chciałoby się, choć na krótką chwilę móc zobaczyć nasze miasto z tamtych lat i usiąść na filiżankę kawy z kawałkiem ciasta we wnętrzu choćby jednej landsberskiej kawiarenki...

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W trwającej rundzie do wygrania Thermomix! Dołącz do gry już dziś! Trwa wyjątkowa, dwutygodniowa runda "NASZEJ LOTERII" z rewelacyjną nagrodą do wygrania. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji! 📢 "NASZA LOTERIA". Powiększa się grono laureatów! Pan Adam i pan Damian zgarnęli wyjątkowe nagrody rzeczowe! Kolejni laureaci cieszą się z wygranych. Poznajcie zwycięzców, którzy dali szansę szczęściu i zgarnęli wspaniałe nagrody. Może kolejnym ze szczęśliwców zostaniesz Ty? Nie czekaj i dołącz do zabawy. 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Faworki. Najlepsze i sprawdzone przepisy naszych babć i mam. Na jakim tłuszczu je smażyć? Faworki, obok pączków, należą do najbardziej znanych ciast smażonych. Są złote, bardzo kruche i mają swoich wielbicieli. Najczęściej przyrządzane są w okresie karnawału, w tłusty czwartek i na ostatki. Zobacz najlepsze sprawdzone przepisy na faworki.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków