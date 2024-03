Przegląd prasy (8.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa - 8.03.2024”?

Prasówka 8.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa - 8.03.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 8.03.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Masz te cyfry w dacie urodzenia? Sprawdź, co to oznacza! Każdy z nas ma bowiem liczbę przewodnią! Według numerologów nic nie dzieje się przez przypadek, a wielki wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [8.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miej haka na raka! Zbadaj się bez skierowania i za darmo w ramach programu profilaktycznego NFZ |ADRESY PLACÓWEK W LUBUSKIEM Pani Barbara nie może dojść do siebie, bo odeszła jej wierna przyjaciółka. Mieszkała po sąsiedzku. Zmarła na raka jelita grubego. Zielonogórzanka z przerażeniem stwierdziła, że nigdy nie miała kolonoskopii, a jest w takim wieku… Myślała, że najpierw musi się postarać o skierowanie. Okazało się jednak, że nie musi. Dzięki programowi profilaktycznemu NFZ nie potrzebowała skierowania. Badania wykonała za darmo.

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet 2024. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się razem z nami! Memy o kobietach idealnie wpisują się w Dzień Kobiet, przypadający 8 marca. Twórcy zabawnych grafik o przedstawicielkach płci pięknej z przymrużeniem oka odnoszą się do typowych kobiecych cech, które niejednego mężczyznę potrafią wyprowadzić z równowagi. Niemniej jednak sporo motywów, poruszanych w humorystycznych obrazkach wykorzystuje stereotypy oraz utarte schematy, jakie w wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Do tego typu twórczości z dystansem podchodzą także kobiety i na widok rozmaitych memów im poświęconych niejedna z pań ociera z twarzy łzy śmiechu. Zobacz najzabawniejsze grafiki! 📢 Gorzowskie koszykarki czwarty raz powalczą o złote medale! Arka znów pokonana – tym razem w Gdyni! Mają to! Gorzowianki wygrały w czwartek (7 marca) drugi półfinałowy mecz z VBW Arką w Gdyni i zapewniły sobie awans do wielkiego finału Orlen Basket Ligi Kobiet. Zagrają w nim po raz czwarty w historii. Ich ostatnimi rywalkami będą polkowiczanki.

📢 Tysiące ludzi na koncercie Andrzeja Piasecznego. Panie były wniebowzięte To prawdopodobnie był najpiękniejszy prezent, jaki dostały gorzowianki na Dzień Kobiet. W przeddzień święta wszystkich pań w Arenie Gorzów zaśpiewał Andrzej Piaseczny. Na koncert przyszło ponad 5 tys. widzów! 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Czy jezioro Głębokie wysycha przez S3? W odpowiedzi GDDKiA czytamy m.in.: "ratowanie jeziora nie jest zadaniem drogowców" Społecznik i prawnik Robert Krzych z Międzyrzecza zaprezentował szokujący raport, w którym przekonuje, że jezioro Głębokie wysycha na skutek dziwnych zmian wysokości przepustów podczas budowy S3. Tłumaczy, że dlatego woda z wielkiego obszaru zza "eski" przestała dopływać do jeziora. Mamy odpowiedź GDDKiA.

📢 Rolnicy podejmą decyzję o strajkach po rozmowach z premierem. Protesty w Lubuskiem 13 marca? Blokady ominą Krosno W samym województwie lubuskim rolnicy planują zorganizować około 20 blokad dróg w ramach protestów. Miałyby one się odbyć 13 marca. Decyzja zostanie podjęta po rozmowach z premierem w sobotę (9 marca). Wiemy już, że rolnicy zrezygnowali z blokowania ronda między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Połupina (gmina Dąbie). 📢 Co za ubrania! Ikony pop artu w kolekcji Natalii Ślizowskiej Te stroje robią niesamowite wrażenie. Podczas imprezy „Lubuskie wita wiosnę” w Arenie Gorzów gorzowska projektantka Natalia Ślizowska zaprezentowała kolekcję „New Pop Art”. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 7.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Zabójstwo 7-miesięcznego dziecka w Świebodzinie. Sąsiedzi mówią, że w mieszkaniu wcześniej bywała policja W czwartek, 7 marca, w godzinach porannych świebodzińska policja została poinformowana o zwłokach 7-miesięcznego dziecka. Funkcjonariusze nie zdradzają szczegółów sprawy, ale ślady na ciele dziecka wskazują, że mogło dojść do morderstwa.

📢 Pacjenci Nowego Szpitala w Kostrzynie poskarżyli się na szpitalne toalety. Szpital obiecuje reakcję Nie ma papieru, jest brudno, brakuje ręczników – pacjenci kostrzyńskiego szpitala nie kryją rozgoryczenia po wizycie w tutejszej toalecie. Szpital obiecuje szybką reakcję. 📢 Pominik ofiar Stalagu w Żaganiu. Czy wiecie kogo przedstawia, kiedy powstał i kto był jego autorem? Czy pomnik jeńca Stalagu w Żaganiu odzwierciedlał rzeczywiste położenie przetrzymywanych tam w czasie II wojny światowej ludzi? Kogo przedstawiał? Czy Niemcy przestrzegali Konwencji Genewskiej? Kiedy został odsłonięty i kto był jego autorem? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście pod galerią zdjęć.

📢 Pomysły na ozdoby wielkanocne DIY z filcu. Ozdobią nie tylko świąteczny stół. Zobacz, jak zrobić dekoracje z filcu. Sprawdź nasze inspiracje Filc to materiał, z którego możesz przygotować piękne i ciekawe wizualnie ozdoby wielkanocne DIY. Ponadto wykonanie ich jest proste i co równie ważne – dostarcza wiele radości! Zobacz, jak w prosty sposób możesz udekorować mieszkanie na Wielkanoc. Sprawdź nasze propozycje i podejmij wyzwanie przygotowania ręcznie robionych ozdób na święta wielkanocne! 📢 Duże podwyżki dla nauczycieli w Zielonej Górze. Miasto dogadało się ze związkami Od 1 kwietnia – jeśli radni przyjmą uchwałę na marcowej sesji – wzrosną dodatki dla nauczycieli. To je ustalają samorządy. Wzrośnie dodatek motywacyjny. Będzie więcej pieniędzy za wychowawstwo, za pełnienie funkcji dyrektora czy kierownika świetlicy. Zostanie też wprowadzony nowy dodatek – dla nauczycieli wspomagających pracę w oddziale integracyjnym.

📢 Ludzie chwytali największe kosze! Na to otwarcie w Zielonej Górze przyszły tłumy! | WIDEO, ZDJĘCIA Zapowiedziany powrót znanej sieci supermarketów do Zielonej Góry mieszkańcy przyjęli entuzjastycznie. Na otwarcie sklepu przy Szosie Kisielińskiej w czwartek rano stawiły się tłumy. Są promocje i degustacje. Wkrótce będą otwarcia kolejnych dwóch placówek tej sieci.

📢 Lewica znów chce być w radzie miasta w Gorzowie. Oto jej kandydaci Lewica to piąty komitet, który przedstawił nam pełne listy swoich kandydatów w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Radnymi chcą zostać m.in. byli parlamentarzyści. 📢 Koszmar w Przemkowie na Dolnym Śląsku. Rodzice katowali swoich synów. 11-tygodniowy chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala Skatowany 11-tygodniowy chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala. Jego starszy 2-letni brat miał być bity pięściami i kopany. Rodzice chłopców zostali aresztowani.

📢 Umowa na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego podpisana! Prace potrwają do końca 2027 roku Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w czwartek (7 marca) podpisana została umowa z wykonawcą obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Inwestycja będzie kosztować ponad 300 mln zł, a oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na koniec 2027 roku. 📢 Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie piękną działkę na wiosnę! To najtańsze ogródki działkowe w Lubuskiem Działki rekreacyjne to jedne z najbardziej poszukiwanych nieruchomości. Wiele osób marzy o kawałku zieleni, na którym będą mogły przyjemnie spędzić czas. Na ogródki jest ogromny popyt, ale ofert sprzedaży również nie brakuje. Oto działki rekreacyjne do kupienia w Lubuskiem. Niektóre kosztują przysłowiowe grosze! 📢 Gorzów nie ma dworca PKS, uniwerku, ale dostanie Starbucks? To obietnica w kampanii To jedyne miasto wojewódzkie bez uniwersytetu, w dodatku bez dworca autobusowego i takiego, z którego trudno wyjechać pociągiem, a jeden z kandydatów na prezydenta miasta obiecuje… otwarcie kawiarnianej sieciówki. To nie prima aprilis. To Gorzów.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 07.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 "Homofobusów" będzie mniej na ulicach polskich miast – liczy Kacper Kubiak z Zielonej Góry. Jest prawomocny wyrok – To wydarzenie przełomowe, bo, po pierwsze da odwagę innym, żeby mogli składać takie pozwy, będzie przykładem dla innych sędziów, żeby byli odważniejsi i przekonani, że nie można pomawiać innych ludzi – mówi Kacper Kubiak, prezes Instytutu Równości. W czwartek poinformował o prawomocnym wyroku w sprawie, którą wytoczył kierowcy, jeżdżącego po ulicach Zielonej Góry w czerwcu 2020 roku homofobusa.

📢 Niewybuch na polu pod Łagowem. Pocisk wykopał rolnik podczas pracy w polu Na niebezpieczną pamiątkę z czasów II wojny światowej natknął się rolnik podczas prac polowych. Z kabiny ciągnika wypatrzył niewybuch. Znalezisko zabezpieczali przez dobę świebodzińscy policjanci, do czasu podjęcia niewybuchu przez wojskowych saperów. 📢 Ewakuacja sklepu Dino w Deszcznie. Strażacy walczyli z ogniem Kilka zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem, który pojawił się w altanie śmietnikowej przy sklepie Dino, a następnie przeniósł się na elewację marketu. Z budynku zostali ewakuowani klienci i pracownicy. 📢 Zwłoki 7-miesięcznego dziecka znalezione w Świebodzinie. Ciało znalazła babcia, zatrzymano konkubenta matki chłopca W czwartek, 7 marca, w godzinach porannych świebodzińska policja została zaalarmowana o zwłokach 7-miesięcznego dziecka. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie szczegółów sprawy, ale nieoficjalnie wiemy, że mogło dojść do morderstwa.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 07.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Mieszkańcy Kostrzyna szykują się na gigantyczne korki! Na moście drogowym przez Wartę wprowadzono ruch wahadłowy Firma budująca nowy most przez Wartę w Kostrzynie poinformowała, że od 7 marca aż do końca maja będzie obowiązywał ruch wahadłowy na moście tymczasowym. W godzinach szczytu ruch będzie kierowany ręcznie, w nocy obowiązywać będzie sygnalizacja świetlna. Dla Kostrzyna oznacza to ogromne utrudnienia.

📢 Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne.

📢 Dzień Kobiet w Zielonej Górze - 8 marca upłynie pod znakiem warsztatów, koncertów i słodkości. Przyłączysz się do świętowania? Zbliżający się Dzień Kobiet w Zielonej Górze obfituje w wyjątkowe wydarzenia. Bogaty program atrakcji, w którym każda zielonogórzanka znajdzie coś dla siebie. Od inspirujących wystąpień po warsztaty rozwoju osobistego — okazja, by zatroszczyć się o siebie i celebrować swoją wyjątkowość. Jakie atrakcje czekają w tym roku na mieszkanki Zielonej Góry?

📢 Schronisko w Zielonej Górze zostanie wkrótce otwarte. Ogłoszono konkurs na nazwę i mural, który ozdobi budynek dla psów Budowa nowego budynku dla psów w zielonogórskim schronisku idzie pełną parą, według planów będą tam 53 wygodne boksy z wybiegami, które mają zmieścić łącznie 147 psów. Będzie to niepodpiwniczony budynek z płaskim dachem. Prace niedługo się kończą, co z nazwą placówki? Ogłoszono konkurs.

📢 Remont SP1 w Gorzowie poszedł tak, że... ładniej jest w psychiatryku Szpital psychiatryczny ładniej wygląda niż korytarze tej szkoły – mówi prezydent Jacek Wójcicki o remoncie SP1. Magistrat wini konserwatora zabytków, a radni – urzędników. 📢 W Nowej Soli powstanie jeden z trzech takich ośrodków w kraju. Pozostałe będą w Warszawie i Wrocławiu Ponad 16 milionów złotych wart jest projekt, który będzie realizowany w Nowej Soli po to, aby kształcić potrzebne w tych czasach kadry. Umowa zawarta. To kolejny etap rewolucji w nauczaniu zawodowym w mieście. Podobne branżowe centra umiejętności są Zielonej Górze, będzie też w Gorzowie, ale tylko te w Nowej Soli, Warszawie i Wrocławiu zajmą się elektromobilnością.

📢 Otwarcie nowoczesnego laboratorium SECO/LAB na Uniwersytecie Zielonogórskim. Co zyskali studenci i nie tylko oni? W nowej hali laboratoryjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana w środę, 6 marca zostało otwarte laboratorium SECO/LAB. Uroczystość odbyła się w ramach Dni Otwartych Wydziału Mechanicznego (6-7 marca), stąd obecność nauczycieli i uczniów lubuskich szkół średnich.

📢 Mieszkańcy Zielonej Góry wzywają do całodobowej pomocy weterynaryjnej. Powstała petycja - ma trafić do rąk Wojewody Lubuskiego Mieszkańcy Zielonej Góry zmotywowani troską o dobrostan zwierząt zjednoczyli się w działaniu, domagając się dostępu do całodobowej opieki weterynaryjnej w mieście. W reakcji na niedostatek usług, które umożliwiłyby skorzystanie z pomocy lekarzy weterynarii w weekendy, święta czy w nocy bez konieczności dalekich podróży np. do Poznania, czy Wrocławia zbierają podpisy pod petycją skierowaną do wojewody lubuskiego. Jakie dziś mamy możliwości, w razie nagłego wypadku czy choroby zwierzaków? 📢 Sprawa morderstwa Mariana M. z Krosna Odrzańskiego zakończona. Katarzyna K. skazana na 15 lat więzienia Sprawa morderstwa Mariana M. z Krosna Odrzańskiego została zamknięta. Ciała ofiary nadal nie znaleziono. Pomimo tego, była partnerka 66-latka, Katarzyna K. została skazana na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

📢 Konwencja wyborcza Trzeciej Drogi. Kto wystartuje po mandaty radnych w województwie lubuskim? Za nami konwencja Trzeciej Drogi, na której ogłoszeni zostali kandydaci do wyborów samorządowych. Podczas spotkania ogłoszone zostało hasło wyborcze, a brzmi ono: ,,Nowoczesne rozwiązania, tradycyjne wartości”. 📢 Sterty śmieci w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie. Mieszkanka apeluje do ludzi: Czemu to robicie?! Kiedyś sama sprzątałam te śmieci, bo nie mogłam na to patrzeć. Dziś już nie mam na to siły. Nie rozumiem, dlaczego ludzie aż tak śmiecą - mówi mieszkanka Kostrzyna. Kobieta zwróciła uwagę na śmieci, które zalegają w rejonie ul. Jana Pawła II.

📢 Wiosna w Lubuskiem? Nic z tego! Nadciąga ochłodzenie, mróz i śnieg. Jest ostrzeżenie IMGW! Szybko przypomnieliśmy sobie o nieprzewidywalności marcowej pogody, kiedy po kilku słonecznych dniach, nocą temperatura miejscami zaczęła spadać nawet do zera. Przed nami mrozy, deszcze i śnieg. Kiedy przyjdzie wiosna?

📢 Te auta to całe ich życie. Nadciąga Garbobranie 2024 w Zielonej Górze. Tyle garbusów w jednym miejscu? To trzeba zobaczyć Już po raz szesnasty odbędzie się w Zielonej Górze jeden z najbardziej wyczekiwanych zlotów w Polsce. Motoryzacyjni fajni volkswagena i nie tylko już zacierają ręce. Przed nami Garbobranie 2024. To impreza pełna kolorów, pasji i motoryzacyjnych, której nie możecie przegapić!

📢 Tak mieszka Magdalena Perlińska. Luksusowa garderoba modelki z „Tańca z gwiazdami”. Wyjątkowy dom partnerki Kamila Baleji – galeria zdjęć Magdalena Perlińska to nowa tancerka, która debiutuje w 14. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Piękna trenerka pojawiła się w tanecznym show Polsatu u boku dziennikarza radia ZET – Kamila Baleji. Sprawdzamy, jak żyje na co dzień modelka, influencerka i aktorka. Zaglądamy do luksusowego domu Magdaleny Perlińskiej w stolicy.

📢 Badacze ekshumowali cztery szkielety z cmentarza we Wschowie. Kości niemieckich żołnierzy miały ślady poważnych obrażeń Poniemieckie mogiły na cmentarzu parafialnym we Wschowie zostały rozkopane. Odnaleziono w nich szczątki czterech żołnierzy niemieckich. Kości nosiły ślady poważnych obrażeń. Zwłoki jednego z Niemców poddano sekcji. 📢 Jelenie zrzucają poroża w lubuskich lasach. To cenny łup dla zbieraczy, ale trzeba uważać! Na przełomie lutego i marca podczas spaceru w lesie można natknąć się na ciekawe znaleziska. O tej porze roku jelenie pozbywają się swoich poroży. Jedni zbierają je do własnych kolekcji, a inni w celach rękodzielniczych. Są też tacy, którzy robią to dla zysku. Ale nie wszyscy zachowują się odpowiedzialnie. 📢 Mieszkanka Nowej Soli uwierzyła oszustowi i straciła oszczędności życia! Oszust podszywający się pod pracownika banku w rozmowie telefonicznej poinformował 64-latkę, że ktoś włamał się na jej konto i zgromadzone tam oszczędności są zagrożone. Nieświadoma mieszkanka Nowej Soli za namową przestępcy aktywowała otrzymane w wiadomości SMS kody i tym sposobem straciła oszczędności życia.

📢 Pałacyki, wille i dworki w Lubuskiem. 7 niezwykłych nieruchomości, które czekają na nowego właściciela Na rynku nieruchomości można trafić na prawdziwe perełki. Stare dworki, wille i pałacyki zachwycają architekturą, nawet wtedy, gdy wymagają remontu. Oto kilka ciekawych obiektów w Lubuskiem, które zostały wystawione na sprzedaż. Ceny zaczynają się od niespełna 400 tys. zł.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle dostają emeryci od 1 marca - kwoty netto O ile urosły emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O ile urosła twoja emerytura od 1 marca br.? Sprawdź wyliczenia kwot netto. 📢 33 mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Takich ofert jest coraz więcej! Sprawdzamy ich lokalizacje i ceny wywoławcze Przyglądamy się mieszkaniom, które w lutym na licytacje wystawili lubuscy komornicy. Tym razem są to 33 lokale. Liczba mieszkań od komorników w Lubuskiem rośnie z miesiąca na miesiąc. Sprawdzamy każdą z ofert. Prezentujemy zdjęcia, lokalizacje oraz ceny poszczególnych nieruchomości. To mogą być najtańsze mieszkania w Lubuskiem!

📢 Przychodnia zdrowia w Zielonej Górze do zamknięcia. Pomoc medyczna do końca miesiąca. A co potem? Mieszkańcy Zielonej Góry Ochli marzyli o przychodni zdrowia. Dlatego postanowili część pieniędzy w ramach bonusu połączeniowego przeznaczyć na budowę nowego obiektu. Tak też się stało. Udało się – nie bez problemu – po kilku przetargach znaleźć podmiot, prowadzący świadczenia medyczne. Ale radość mieszkańców nie będzie trwała długo. Przychodnia będzie działać tylko do końca marca. Potem zostanie zamknięta. 📢 Niektórzy nie zapłacą podatku! Tak działa ulga dla seniorów. Kto może z niej skorzystać w rozliczeniu PIT? Osoby, które pozostają aktywne zawodowo, mino osiągniętego wieku emerytalnego, powinny sprawdzić, czy nie przysługuje im ulga. Być może nie zapłacą podatku dochodowego albo znacznie go obniża. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

📢 W Gorzowie będzie kawiarnia z widokiem na serce miasta Na parterze Przemysłówki powstaje kawiarnia, z której będzie rozpościerał się widok na ścisłe centrum Gorzowa. Kawę będzie tu można wypić w przyszłym roku. 📢 Uniwersytet Zielonogórski kusi maturzystów. Wydziały otwierają drzwi. Atrakcji nie brakuje We wtorek rozpoczęły się Dni Otwarte Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego! To okazja dla maturzystów, by przekonać się, jak wyglądają studia od kuchni. Spotkania z wykładowcami i studentami mają im pomóc wybrać właściwy kierunek studiów.

Program każdego Dnia Otwartego jest wypełniony atrakcjami i informacjami przygotowanymi przez dany wydział. Dodatkowym atutem tego cyklu wydarzeń jest możliwość zwiedzenia wielu budynków uniwersyteckich, w których odbywają się zajęcia.

📢 Kibice AZS Gorzów są wielcy. Wyciągnęli koszykarki z piekła do nieba Takiego dopingu, jaki we wtorek 5 marca zgotowali kibice gorzowskim koszykarko, w Arenie Gorzów jeszcze nie było. Fani PolskaStrefaInwestycji Enei AJP Gorzów byli szóstym zawodnikiem na parkiecie.

📢 Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać! 📢 Pole kolorowych krokusów w Gorzowie. Ten widok zachwyca! To już wiosna? Już dwudziestego marca będziemy obchodzić pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Kalendarzowa rozpocznie się natomiast dwudziestego pierwszego marca. Pierwsze oznaki nowej pory roku widać już w całym Gorzowie. Na trawnikach jest coraz bardziej zielono, a w wielu miejscach przebijają się pierwsze wiosenne kwiaty. Kolorów nabrał między innymi gorzowski Park Róż. Wszystko za sprawą kwitnących krokusów!

📢 Wielka awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Nikt nie może się zalogować. Co się stało? We wtorek, 5 marca przed godziną 16.30 doszło do globalnej awarii Facebooka, Messengera oraz Instagrama, czyli wszystkich mediów należących do sieci META. Internauci zaczęli zgłaszać problemy z logowaniem. Dawno czegoś takiego nie było... 📢 Jest piąty kandydat na prezydenta Gorzowa. To Katarzyna Miczał Katarzyna Miczał z komitetu Twoje Miasto Gorzów ogłosiła start w wyborach na prezydenta Gorzowa. Do wyborów pozostał niewiele ponad miesiąc.

📢 Ponad 20 osób znalazło tam pracę. To 200. sklep tej sieci marketów w kraju, a w Lubuskiem piętnasty. Klienci wejdą do środka w środę Będzie to pierwszy sklep tej sieci w Świebodzinie, w województwie piętnasty, a w kraju dwusetny. Klienci wejdą do środka w środę, 6 marca. W poniedziałek miejsce pokazano dziennikarzom.

📢 Na widok zielonogórzanki tylko jeden z mężczyzn nie zrobił kroku do przodu. Joanna Baziak z Zielonej Góry jest w IX edycji Love Island Kiedy panowie oczekiwali na boginie piękności, jako pierwsza pojawiła się Asia – Influencerka z Zielonej Góry - informują producenci popularnego reality show Love Island. Zielonogórzankę Joannę Baziak widzowie poznali w pierwszej odcinku dziewiątej edycji, który został pokazany w poniedziałek, 4 marca. 📢 Dziury, hałas pędzących ciężarówek i piesi z latarkami — tak dziś mieszkańcy opisują nowe osiedle Dolinka w Świebodzinie. Co da się zrobić? Mieszkańcy osiedla Dolinka w Świebodzinie mają dość niebezpiecznych dróg w okolicy. Dziury i hałas pędzących ciężarówek to jedno, ale brak oświetlenia sprawia, że każda wycieczka przez przejście dla pieszych jest ryzykowna. Pomimo MPZP mieszkańcy czekają na działania, bo budowa obwodnicy wydaje się nie być priorytetem. Co da się zrobić w tej sytuacji?

📢 Dzień Teściowej 2024 i najlepsze memy jakie zrodził Internet - lepiej nie pokazujcie ich swoim przyszywanym "mamusiom" Dzień Teściowej już 5 marca. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was galerię memów z przymrużeniem oka o "mamusiach". I choć czasem lubią ingerować w życie "młodych" to czym byłoby życie bez teściowych. Co ciekawe dzień Teściowej po raz pierwszy obchodzono w 1934 roku w Teksasie, z inicjatywy jednego z redaktorów lokalnej gazety. Później święto nieco zanikło i odrodziło się w latach 80. we Francji.

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Fabryka Tesli pod Berlinem sparaliżowana. Nie ma prądu, wybuchł pożar i ogłoszono alarm bombowy! Na miejscu działają służby! Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę? 📢 Remont kamienicy w Rynku w Żarach. Od lat mieszkańcy czekają, aż ten zabytek odzyska dawny blask Czy słynna kamienica w Rynku nr 12 w Żarach odzyska swój blask? Mieszkańcy na to czekają, bo ten piękny niegdyś zabytek, od lat popada w ruinę. 📢 Rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Będą blokady w Świecku, pod Gubinem i Krosnem Odrzańskim W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą.

📢 Przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całkowicie zablokowane! Rolnicy znów będą tu protestować Od kilku tygodni przez Polskę przechodzi fala protestów rolników. Protesty odbywały się też w Lubuskiem, jednak w ostatnim czasie protestujących rolników na ulicach naszych miast nie widzieliśmy. Teraz ma się to zmienić. Rolnicy poinformowali właśnie, że będą blokować Świecko i autostradę A2. Jak długo? - Do skutku - odpowiadają.

📢 Tutaj w Gorzowie chodziło się kiedyś do kina. Niebawem będzie chodziło się na zakupy? Przy al. 11 Listopada powstanie dyskont Dobiega końca demolka w sąsiedztwie dawnego kina. U zbiegu al. 11 Listopada z ul. Olimpijską ma zostać zbudowany dyskont Aldi. 📢 Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii Piesza wyprawa do Santiago de Compostela w Hiszpanii rozpocznie się pod koniec kwietnia 2024. Trasa będzie wynosiła ok. 2,8 tys. kilometrów. Podróż zajmie od 90 do 100 dni. Wraz z Arkadiuszem Patlą wyruszy jego partnerka Natalia Stelmaszewska. Oboje początek trasy będą mieli w swoich miejscowościach. On w Szprotawie, ona w Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem.

📢 Siedem komitetów powalczy o radę miasta. Oto kandydaci Zjednoczonych dla Gorzowa O mandaty radnych w zbliżających się wyborach samorządowych po raz pierwszy w historii będzie walczyć komitet Zjednoczeni dla Gorzowa. Kto znalazł się na jego listach? 📢 Nie żyje Tomasz Guzowski. Walczył z rzadką chorobą Zmarł Tomasz Guzowski, zielonogórzanin, którego historię opisywaliśmy wielokrotnie na naszych łamach. Wiele osób wspierało go, biorąc udział w akcjach charytatywnych czy zbiórkach na leczenie. 📢 Tej lubuskiej wsi już nie ma. Marzęcin to było urokliwe miejsce. Zostało zrównane z ziemią u schyłku II wojny światowej Marzęcin była wsią, która tętniła życiem. Położona nad jeziorem, otoczona lasami. Działała tu gospoda, młyn, była też remiza strażacka i boisko sportowe. Koszmar wydarzył się w 1945 r. Wieś poszła z dymem. Z zagładą tego miejsca wiąże się też koszmarna historia 9-letniej dziewczynki. Pozostałości wsi można oglądać do dziś, ale odnajdzie je tylko wprawny poszukiwacz.

📢 Pacjent "zero" i lockdown. Przerażający i smutny obraz Lubuskiego. Jedno wielkie "miasto duchów" | ZDJĘCIA, FILM Właśnie mijają cztery lata. Pandemia koronawirusa zaczęła się w Polsce 4 marca 2020 roku. Województwo lubuskie, a konkretniej Zielona Góra była pierwszym miastem w Polsce, gdzie na zielonogórski oddział zakaźny trafił tak zwany "pacjent zero". Mówiło się wówczas o pierwszej fali koronawirusa. Chwilę później wprowadzono lockdown, ludzie zostali w swoich domach. Lubuskie miasta z dnia na dzień opustoszały, ludzie bali się nieznanego. Przerażający i przejmujący obraz tamtej rzeczywistości nasi dziennikarze i fotoreporterzy uwieczniali każdego dnia. Życie w miastach umarło. Wszystko zaczęło się "sypać" w trybie lawinowym. Na zdjęciach pokazujemy, jak cztery lata temu wyglądały lubuskie miasta. 📢 Z tej wieży patrzy na nas Sauron. W Lubuskiem jest budowla rodem z Władcy Pierścieni | ZDJĘCIA Gdy tak się na nią patrzy, wygląda niczym element scenerii sagi Tolkiena. A jeśli staniemy przed nią i zamkniemy oczy, nasza wyobraźnia wyświetli obraz głównych bohaterów oraz płonące na szczycie oko Saurona. Tak, mamy w Lubuskiem wieżę rodem z Władcy Pierścieni i nie, nie każdy wie o jej istnieniu.

📢 To dzięki zaangażowaniu wielu osób o wielkich sercach udało się zebrać taką kwotę na leczenie Tomasza Guzowskiego. Czy można jeszcze pomóc? Zielonogórzanin Tomasz Guzowski cierpi na rzadką chorobę genetyczną. By móc skorzystać z terapii w Stanach Zjednoczonych, konieczne było uzbieranie prawie... miliona złotych. Teraz oficjalna zbiórka już się skończyła. Czy możemy jeszcze pomóc jakoś Tomkowi w walce o zdrowie?