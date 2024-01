Przegląd prasy 9.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 9.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 9.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 9.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 9.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 9.01 w lubuskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w lubuskim.

📢 Kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 9.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do ortopedy na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 9.01.2024) trzeba czekać w kolejce do ortopedy na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [9.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

Prasówka 9.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odwołano Ją, bo sobie radziła, a polityków trzymała na dystans. Upodmiotowiła powiat gorzowski. Platforma Obywatelska miała inne zdanie Polowali na nią od wielu miesięcy, ale dopiero teraz radnym Rady Powiatu Gorzowskiego udało się odwołać z funkcji Magdalenę Pędziwiatr, starostę gorzowską. Wszystko na cztery miesiące przed wyborami.

📢 Zielona Góra może powtórzyć sukces Krakowa. Apel jest podobny. Czy tak samo poruszy serca zielonogórzan? Kiedy krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt zaapelowało, żeby ze względu na siarczysty mróz zgłaszać się i zabierać do domu psy, ustawiła się ogromna kolejka. Zielonogórskie schronisko podobnie poprosiło o pomoc zielonogórzan. Pierwsi mieszkańcy zgłosili się od razu. 📢 Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie oficjalnie otwarty. Powstał w rok. Ma zwiększyć komfort i skrócić kolejki Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, które specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i rehabilitacji ma nowy pawilon. Dziś (8 stycznia) budynek został oficjalnie otwarty. -To będzie ważny dzień w lubuskiej ochronie zdrowia - zapowiadał członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje najlepszy sportowiec w Polsce. To fanka muzyki, książek i kotów Iga Świątek prywatnie - tak żyje na co dzień najlepsza tenisistka świata. Iga Świątek najlepszym sportowcem roku 2023 w plebiscycie "Przeglądu Sportowego"! Nasza tenisistka żyje na walizkach, ale często zagląda i odpoczywa w rodzinnym domu pod Warszawą. Iga Świątek to kociara, miłośniczka dobrej kawy i klasycznego rocka. Polka zachwyca nie tylko formą na korcie, ale także urodą i wdziękiem, co udowodniła m.in. stylem i piękną czerwoną kreacją podczas prezentacji gwiazd WTA Finals. Taka jest prywatnie jedna z najlepszych tenisistek świata. Zobaczcie jej zdjęcia spoza kortu! 📢 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach ma dwie nowe karetki. Koszt ich zakupu to 1 mln 600 tys. zł Do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach trafiły dwa nowe ambulanse.

📢 Nie żyje Franz Beckenbauer, były znakomity piłkarz i legenda niemieckiej piłki W poniedziałek zmarł były znakomity piłkarz i legenda niemieckiej piłki Franz Beckenbauer - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA. Znany obrońca odszedł od nas w wieku 78 lat. 📢 Baśniowe Zatonie - ruszyła nowa linia 92, która kursować będzie do Parku Książęcego. Sprawdź trasę i aktualny rozkład! Zaaranżowanie Parku Książęcego w Zatoniu w Baśniowy Park Iluminacji to rozwiązanie, którego niezaprzeczalnie brakowało. Od pierwszych, grudniowych dni, kiedy oficjalnie rozbłysły świąteczne iluminacje, park odwiedzają tłumy. Nic dziwnego, to miejsce, do którego warto się wybrać całą rodziną, na romantyczny spacer albo zrobić zimowe zdjęcia wśród tysiąca światełek.

📢 Niebawem ruszy kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Kogo wezwie wojsko? Na początku lutego ruszą pierwsze w tym roku kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim. Potrwają do końca kwietnia. W tym czasie młodzi mieszkańcy regionu, którzy zostali wezwani do stawienia się przed komisją lekarską przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby.

📢 Nakaz aresztowania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Sąd Rejonowy postanowił Sąd wykonawczy wydał nakazy aresztowania polityków PiS-u Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oznacza to, że w każdej chwili mogą oni zostać zatrzymani i doprowadzeni do aresztu - informuje RMF FM. Policja jednak wciąż nie ma w tej sprawie żadnych informacji. 📢 Już od jakiegoś czasu chciał wrócić do Zielonej Góry. Teraz Rafał Figiel tę chęć spełnił Rafał Figiel to nowy zawodnik Lechii Zielona Góra. W poniedziałek 8 stycznia został zaprezentowany na konferencji prasowej trzecioligowca. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Matura próbna z Nową Erą 2024. Poziom rozszerzony: angielski, biologia, historia inne przedmioty. Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Próbne matury z wydawnictwem Nowa Era na poziomie rozszerzonym zaplanowano w dniach 4 - 11 stycznia. Pierwszego dnia uczniowie pisali diagnozę z biologii na poziomie rozszerzonym. Kolejnego z historii. Z kolei 8 stycznia przystępują do rozszerzeń z języków: angielskiego i niemieckiego. O której godzinie będzie egzamin? Ile trwa próbna matura? Poznaj cały harmonogram próbnych matur. Kto bierze w nich udział? Jakie są opinie uczniów po maturach próbnych z wydawnictwem Nowa Era? Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Wyjaśniamy.

📢 Horoskop na 2024 dla Koziorożców. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Horoskop roczny na 2024 dla Koziorożców może odkryć wiele kart. Warto sprawdzić, jak może wyglądać przyszłość i co czeka Koziorożców w nadchodzącym roku. Czy będzie to nowa praca, miłość lub fortuna? Jaki plan przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz się spodziewać już w pierwszych miesiącach 2024 roku? Dowiesz się tego z wielkiego horoskopu rocznego dla Koziorożców

📢 Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych w kilkudziesięciu miejscach w Lubuskiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałek (8 stycznia) o przekroczeniu stanu alarmowego na trzech stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły i dziewięciu w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 15 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły i 26 w dorzeczu Odry. 📢 Nietypowa akcja strażaków z Kostrzyna nad Odrą. Ratowali dwie sarny, które utknęły na rozlewiskach Odry Gdyby nie strażacy, dwie sarny zapewne nie miałyby sił, aby samodzielnie opuścić rozlewiska Odry w Kostrzynie. Zwierzęta utknęły na rozległych rozlewiskach rzeki w rejonie oczyszczalni ścieków. 📢 Przez województwo lubuskie przebiega najdłuższa trasa kolejowa na świecie! Pociągiem z Portugalii do Singapuru Prawie 19 tys. kilometrów, 13 państw - to najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez nasze województwo lubuskie. Czy to oznacza, że można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji?

📢 Tyle Biedronka przeznaczy na podwyżki płac w 2024. Ile zarobi kasjer, magazynier i kierownik? To rekordowe podwyżki Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Nie wszyscy muszą się jednak o nie upominać. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier i kierownik Biedronki w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.

📢 Coraz mniej mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 18 ofert Sprawdziliśmy styczniowe ogłoszenia o licytacjach komorniczych w Lubuskiem. W pierwszej połowie stycznia na rynku było 18 ofert. To najmniejsza ilość mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem od wielu miesięcy. 📢 Kultowe kino Newa w Zielonej Górze chce pachnieć po nowemu. Każdy z nas może mu w tym pomóc. I nie tylko w tym Kino Newa od 64 lat pokazuje nam wyjątkowe, ambitne filmy. I pozwala o nich dyskutować. Stąd przetrwało tyle lat, choć inne podobne kina nie wytrzymały konkurencji z multipleksami. Ale i ono potrzebuje zmian, bo nie da się zauważyć, że świat poszedł do przodu, a kinomanii potrzebują większego komfortu niż dawniej. Jak możemy pomóc Newie?

📢 W Wymiarkach działała Krwawa Oberża. Jej właściciele mordowali śpiących gości W oberży w okolicy Wymiarek doszło do krwawego mordu. Pisał o tym podobno Balzac, filmy robili francuscy reżyserzy. A dzieło się to około roku 1450 roku. Oto oberżyści mieli mordować i okradać podróżnych. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda wróciła do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Paraliż na granicy z Niemcami. Rolnicy blokują kluczowe punkty, na drogach tysiące maszyn rolniczych Najbliższy tydzień może być trudnym okresem dla osób, które planują wyjazd do Niemiec. Od poniedziałku, 8 stycznia przez rolników blokowane są drogi i wjazdy na autostrady. Na drogi wyjechało dziesiątki tysięcy maszyn. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 08.01.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 To zielonogórscy żużlowcy go zabili. "Z piasku wystawała dłoń, zegarek wciąż chodził. To było przerażające..." Ta szokująca sprawa przykuła uwagę wszystkich, nie tylko kibiców czarnego sportu. Dwaj żużlowcy zostali oskarżeni o brutalne morderstwo, do którego doszło niemal w centrum Zielonej Góry. Historia jest tak bardzo nieprawdopodobna, że trudno w to wszystko uwierzyć. Fakty jednak nie kłamią, to naprawdę się wydarzyło. "Panie Zbigniewie. Wyrok jest prawomocny i nic już go nie zmieni. Obiecuję, że tego, co pan mi teraz powie, nie opublikuję w gazecie. Zrobił pan to?". B. spojrzał wówczas na dziennikarza i odparł bez zastanowienia... 📢 Skarby z czasów PRL sprzedają także mieszkańcy Żar. Zobaczcie, ile to kosztuje Moda na PRL trwa w najlepsze od kilku lat. Przedmioty z 80 - tych i wcześniejszych lat, są dziś w cenie. Pasjonaci mają całe kolekcje najróżniejszych gadżetów, od prodiży, przez zabawki, po meble. M.in. na portalu Olx.pl nie brakuje ogłoszeń sprzedaży przedmiotów z PRL, sprawdziliśmy, co i za ile, sprzedają mieszkańcy Żar.

📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 8.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Prognoza pogody na 8 i 9 stycznia. Będzie mroźnie, lecz pogodnie W poniedziałek będzie mroźno w całym kraju, na północnym wschodzie termometry wskażą ok. minus 14 st. C. W nocy temperatura spadnie poniżej 20 stopni - poinformowała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 8.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 S3 na Dolnym Śląsku jest już na finiszu budowy. Kiedy pojedziemy gigantycznymi tunelami? S3 na Dolnym Śląsku wciąż jest w budowie, ale w połowie tego roku ma się to już zmienić. Zakończyć bowiem mają się prace na ostatnim odcinku - od Bolkowa do Kamiennej Góry. Kierowcy czekają z niecierpliwością aż będą mogli przejechać się potężnym tunelem. Cała inwestycja zakończona jest już w 90 proc. 📢 Tak zarabiają i tak wydają pieniądze Lubuszanie. Średnia pensja to... 6721,57 zł brutto! Urząd Statystyczny w Zielonej Górze podsumował zarobki i zakupy mieszkańców regionu w końcówce roku. Lubuszanie zdecydowanie rzadziej kupowali odzież i tekstylia. Za to niemal jeszcze raz tyle, co w listopadzie 2022 roku, wydali na lekarstwa i sprzęt rehabilitacyjny.

📢 Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze może pochwalić się kolejnym nowoczesnym oddziałem Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze działa już od jakiegoś czasy w zupełnie nowych warunkach. Takich, jak to określa lecznica, na miarę XXI wieku. Zobaczcie, jak wygląda ten oddział. 📢 Siatkarze Stilonu Gorzów też napisali rekordową historię. Ich mecz obejrzało prawie 3,5 tys. widzów! W niedzielny wieczór 7 stycznia w Arenie Gorzów rozegrano pierwszy w historii obiektu mecz siatkówki. Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów pokonała Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3:0. 📢 Atak zimy oczami internautów! Najśmieszniejsze memy o zimie i siarczystym mrozie. Zobaczcie! Mamy kolejny atak zimy. Śniegu na razie jest niewiele, są za to siarczyste mrozy. Zima może zaskoczyła drogowców i kierowców, ale nie internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo zimowych memów. Wybraliśmy dla Was najlepsze obrazki o mroźnej zimie. Będziecie płakać ze śmiechu!

📢 Tłumy na siódmym "Zielonogórskim Kolędowaniu" w Zielonej Górze. Dobra energia udzieliła się artystom i słuchaczom widowiska Tłumy pojawiły się w święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), sobotę (6.01), w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Zielonogórskim Kolędowaniu. To wydarzenie już na trwałe zapisało się w kulturalnym kalendarzu naszego miasta i z roku na rok, zyskuje coraz to większą popularność. 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Uwaga! Będzie paraliż na granicy z Niemcami Brandenburski „Märkische Oderzeitung” donosi, że najbliższy tydzień może być trudnym okresem dla osób, które planują wyjazd do Niemiec. Od poniedziałku zablokowane będą drogi i wjazdy na autostrady. 📢 Do gabinetu urzędnika w Gorzowie już łatwo nie wejdziesz Urząd zamyka się na mieszkańców – mówi Czytelnik po tym, gdy magistrat zamontował drzwi umożliwiające łatwe dojście do gabinetów. – To wymóg współczesności – mówią w urzędzie. 📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie? Zobaczcie!

📢 Smaczne wydawnictwo od Biszczanika na początek roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jakie lokale odwiedzano i co jedzono w dawnym Grünbergu Nakładem Stowarzyszenia Forum Art ukazała się książka „Zielona Góra od kuchni. Restauracje przedwojennego miasta”. To kolejne dzieło zielonogórskiego autora dra Grzegorza Biszczanika, który systematycznie zaskakuje nas coraz to nowszymi pomysłami i arcyciekawymi monografiami dotyczącymi historii Zielonej Góry.

📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu. 📢 Pistacje mają świetny wpływ na zdrowie! To jedne z najzdrowszych orzechów. Kto powinien jeść pistacje? Po pistacje powinien sięgać każdy - te niewielkie zielone orzechy są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Dlaczego warto jeść pistacje? Kto w szczególności powinien po nie sięgać? Koniecznie sprawdź i przekonaj się, ile dobrego dla twojego zdrowia mogą zrobić te orzechy!

📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Kibice ponieśli AZS AJP Gorzów do kolejnej wygranej! Tak dopingowali koszykarki W sobotnie popołudnie 6 stycznia PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów pokonała Energę Polski Cukier Toruń 88:63. Koszykarki były dopingowane przez 2400 widzów. 📢 Zespół z Torunia próbował tylko straszyć w Arenie Gorzów. A na koniec był pogrom Koszykarki z Gorzowa wygrały piąty mecz z rzędu w Orlen Basket Lidze Kobiet. W Arenie Gorzów pokonały (88:63) Energę Polski Cukier Toruń.

📢 13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze Trzej królowie przybyli w sobotę do Zielonej Góry, by wspólnie z mieszkańcami świętować narodzenie Jezusa Chrystusa. Na pamiątkę wędrówki do Betlejem trzech mędrców: Melchiora, Kaspra i Baltazara odbył się już po raz 13. Lubuski Orszak Trzech Króli. Jak co roku mieszkańcy chętnie wzięli w nim udział, bo jak mówią, wspólne świętowanie ma sens. 📢 Orszak Trzech Króli w Żarach. Już po raz dziewiąty, wierni szli ulicami miasta 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego Tłum wiernych przeszedł ulicami Żar w Orszaku Trzech Króli. W mieście to już tradycja, orszak zorganizowano po raz dziewiąty. 📢 Tysiące ludzi na Orszaku Trzech Króli w Gorzowie W sobotę 6 stycznia w Gorzowie odbył się jubileuszowy X Orszak Trzech Króli. Mieszkańców nie zniechęciła nawet minusowa temperatura. Wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem do Gorzowskiego Betlejem szły tysiące ludzi.

📢 Bliscy nie mogli skontaktować się z seniorką z Kostrzyna nad Odrą. Na miejsce wezwano służby Do zdarzenia doszło w sobotnie (6 stycznia 2024) popołudnie. Około godziny 13.00 na Osiedlu Mieszka I pojawili się strażacy, medycy oraz policji. Zostali wezwani na miejsce przez bliskich mieszkających na osiedlu seniorki. 📢 Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! Pierwsze wyłączenia w poniedziałek 8.01.2024. Na liście jest wiele adresów! W styczniu 2024 roku dojdzie do wielu wyłączeń prądu w naszym regionie. Na liście są miejscowości z północy i południa regionu. Bez prądu będą w najbliższych dniach tysiące Lubuszan!

📢 Czy Słubice utoną w śmiechach? Rewolucja zaczyna się w Drzecinie Mieszkańcy Drzecina koło Słubic nie chcą składowiska odpadów pod swoimi oknami. – My po prostu walczymy o naszą piękną miejscowość, bo chcą ją zdegradować i całkowicie zaśmiecić – mówi Janusz Ćwikliński, mieszkaniec wioski. 📢 Pomalowane twarze, sztuczne brody i kostiumy. Tak w Polsce dawniej obchodzono karnawał. Zobacz zdjęcia sprzed laty Karnawał to czas spotkań towarzyskich, imprez i bali, a w szkołach zabaw dla uczniów. W wielu miejscach wciąż wiąże się z wieloletnimi tradycjami, jak pochody czy maskarady. Na te okazje obowiązywały i często nadal obowiązują różnorodne, kolorowe, nierzadko samodzielnie wykonywane stroje. Przypominamy, jak karnawał i uczestnicy zabaw wyglądali kilkadziesiąt lat temu. Zobacz zdjęcia! 📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

📢 Jak wygląda kolęda w parafiach w Nowej Soli? Nie wszędzie potrzebne jest zaproszenie Chcemy zapukać każdego domu w naszej parafii z Bożym błogosławieństwem i dobrym słowem duszpasterskim - zapewniają bracia kapucyni z Nowej Soli. W nowosolskich parafiach trwa kolęda. Wizyty odbywają się w czwartek i piątek, kolejne ruszą w poniedziałek, 8 stycznia. 📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka. 📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich.

📢 Aktywność Lubuszan w tej kwestii jest bezprecedensowa. Wybierają się na protest swoimi samochodami Lubuscy politycy PiS zorganizowali w Gorzowie konferencję prasową na temat sytuacji w mediach publicznych. Mówili też o przygotowaniach do mającej się odbyć 11 stycznia w Warszawie, manifestacji w tej sprawie. 📢 Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy? Ogromne złoża rud srebra i miedzi, odkryte na granicy gmin wiejskich Żary i Żagań rozpalają wyobraźnię. Są również w okolicach Nowej Soli. Według geologów udokumentowane zasoby miedzi i srebra w naszym rejonie wynoszą ponad 200 mln ton rudy! W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Na razie jednak nie słychać o możliwości powstania kopalni. Rejon Nowej Soli chcą eksploatować Kanadyjczycy.

📢 Najdroższe gospodarstwa rolne na sprzedaż na początku 2024 roku. Trzeba wydać miliony Poznaj przykłady nieruchomości rolnych do kupienia na początku 2024 roku. Na liście są m.in. budynki wraz z 85 ha ziemi, gospodarstwo sadownicze, rybackie, plantacja borówki czy dwór. Początek roku to często okres postanowień, wyznaczania nowych celów czy życiowych zmian. Część rolników rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa i wystawia je na sprzedaż. Dla innych to okazja, by poszerzyć działalność lub postawić na zupełnie nowy biznes. Trzeba jednak mieć zasobne konto, ponieważ te najdroższe gospodarstwa rolne kosztują miliony złotych. 📢 Zapadła się „poduszka berlińska” w Gorzowie. Kiedy będzie naprawa? Z zamontowanych na ul. Armii Polskiej w Gorzowie progów zwalniających „uszło powietrze”. Miasto już zleciło ich naprawę. Odbędzie się ona, gdy tylko pogoda na to pozwoli.

📢 Oto najpopularniejsze imiona noworodków w Gorzowie Aleksandra i Aleksander to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Gorzowie w zeszłym roku. W gorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono przez minionych dwanaście miesięcy 1343 aktów urodzeń. 📢 Lubuskie pałace, dworki i stare wille na sprzedaż. Aby w nich zamieszkać, trzeba mieć miliony Stare wille, dworki i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć niektóre z nich wymagają remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 500 tys. zł. 📢 Woda wyżera połysk z wanny, a kolorem przypomina whisky. Co się dzieje z wodą z wodociągu w gminie pod Zieloną Górą? – Bardzo proszę o interwencję, bo jeśli wyżera połysk z mojej wanny to, co z naszym organizmem? – zaapelowała pani Grażyna z Nietkowa. Okazało się, że po pożarze odpadów niebezpiecznych w Przylepie, sanepid zbadał wodę z wodociągu w Nietkowie w ramach monitoringu ujęć wody. Ponowne badanie wykazało zbyt małą poprawę.

📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie. 📢 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów z regionu polecają pacjenci. Oto TOP 17! Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu! 📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Gazety Lubuskiej" dołączymy specjalny dodatek z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Co wsypać do karmnika, żeby przyleciały do niego konkretne ptaki? Takie są ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady. 📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 Sekrety lasu pod Nowogrodem Bobrzańskim. Fabryki amunicji DAG Alfred Nobel nie było na żadnej mapie. Tu ginęli ludzie, ważyły się losy wojny Jesteśmy w Krzystkowicach. Wchodzimy do lasu. Zaczyna się niepozornie od betonowej drogi, a później torów i mniejszych konstrukcji, które już dają do myślenia. Stopniowo ukazuje się coraz więcej budynków, są wszędzie. Jedne wyglądają zwyczajnie, inne przypominają "kosmiczną technologię". Na każdym kroku trzeba uważać, bo jest tu bardzo niebezpiecznie. Mimo to przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Dlaczego? Co kryje się pod tajemniczą nazwą ukrytego w lesie DAG Alfred Nobel? 📢 Strzelanina jak z mafijnych filmów w Sulechowie i śmierć policjanta. Wszystko zaczęło się w tym "hotelu widmo" przy S3 Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajdował się funkcjonariusz policji zostało dwukrotnie ostrzelane. Policjant nie przeżył. Wyglądało to, jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentowali wówczas świadkowie tamtych wydarzeń. Ta historia swój epizod miała w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia zamieszczamy w niniejszym materiale. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi. Co więcej, okazało się, że mężczyzna, który strzelał zeznawał też w sprawie Jarosława Ziętary, zaś w Lubuskiem był traktowany jako jeden z groźniejszych przestępców tamtego okresu...

