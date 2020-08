Przekazanie dowodzenia 34. Brygadą Kawalerii Pancernej w Lubuskiem. Te zdjęcia robią wrażenie!

„Nie jest łatwo żegnać podwładnego, który niejednokrotnie w czasie swoich działań stanowił wzór, nie tylko dla młodszego pokolenia, ale wzór przede wszystkim dla swoich żołnierzy, podwładnych. Pan pułkownik przez całą niemal służbę wojskową związany był z Czarną Dywizją i wszędzie tam, gdzie służył oddawał swe serce, nie szczędząc swojego czasu i zdrowia. Wielki profesjonalizm, terminowość, rzetelność wykonywania zadań, ale i pogoda ducha oraz poczucie humoru to tylko kilka przymiotów, które charakteryzują bogatą służbę wojskową płk. Zieji. Ogromne doświadczenie, zdobywane na różnych szczeblach dowodzenia, zostało wykorzystane zwłaszcza tutaj w 34. Brygadzie, gdzie zyskał pan miłość swych żołnierzy”.

Odchodzący płk Zieja podsumował okres swojego dowodzenia słowami: „Dzisiaj w tak szczególnym dla mnie dniu, mogę stwierdzić, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej oraz ludzie w niej służący, to zespół przygotowany do realizacji swoich obowiązków służbowych. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska, za bezgraniczną gotowość do pracy, poświęcenie i przekonanie dla jakości służby. Jako dowódca tej brygady, po żołniersku – dziękuję”.