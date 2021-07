Przemysław Mycan zostaje w Lechii Zielona Góra na kolejny sezon. Był najlepszym strzelcem zespołu w rundzie wiosennej

- poinformowała we wtorek (6 lipca) Lechia Zielona Góra na swoim profilu na Facebooku. To już dziewiąty piłkarz , który podpisał/przedłużył umowę z naszym III-ligowcem. O pozostałych pisaliśmy TUTAJ

Przemysław Mycan ma 26 lat i gra na pozycji napastnika. Do Lechii Zielona Góra wrócił przed sezonem 2020/2021, po rocznym wypożyczeniu do Elany Toruń. W rundzie rewanżowej, po odejściu Szymona Kobusińskiego do Puszczy Niepołomice, był najlepszym strzelcem naszej drużyny. Zdobył 8 bramek (w całym sezonie 10).