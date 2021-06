Przemysław Żołnierewicz nowym koszykarzem Enei Zastalu BC Zielona Góra

Enea Zastal BC Zielona Góra ma nowego koszykarza. To Przemysław Żołnierewicz, który w poprzednim sezonie występował w Asseco Arce Gdynia.

Nowy nabytek ma 26 lat, jest silnym skrzydłowym, mierzy 194 cm. Karierę zaczynał w GTK Gdynia,z którym to zespołem awansował do rozgrywek centralnych. Przez pięć sezonów występował w Asseco Arce, w latach 2018-2020 grał w BM Slam Stali Ostrów, wrócił do Asseco Arki gdzie występował w zakończonych niedawno rozgrywkach. Zawodnikiem Enei Zastalu będzie do końca przyszłego sezonu.

Nowe otwarcie w Zastalu - Wczoraj mieliśmy smutny dzień, bo odszedł z naszego klubu Łukasz Koszarek - powiedział właściciel Enei Zastalu BC Janusz Jasiński. - Życie płynie dalej i tak jak obiecaliśmy, że poczekamy na budowę zespołu po decyzji Łukasza, skoro wybrał Legię, zaczynamy nowe otwarcie. Przemek to zawodnik, który trenerowi, ale też zarządowi klubu bardzo się podoba. To jest to czego szukaliśmy, czyli koszykarz już doświadczony, ale będący na początku drogi, powiedzmy europejskiej. Myślę, że tak jak doskonale zrobił Marcel Ponitka przechodząc do nas z Asseco Arki, tak będzie z Przemkiem. To zawodnik jeszcze proporcjonalnie młody, ale zawsze imponujący wolą walki, niebojący się nowych wyzwań. Takich graczy potrzebujemy.

Zawodnicy obiecują zostawić serce na parkiecie Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w zielonogórskiej firmie Blech jednego ze sponsorów klubu nie było Przemysława Żołnierewicza. Połączono się z zawodnikiem, który przebywa w Gdyni. - Bardzo się cieszę, że będę mógł zagrać w takim zespole jak Zastal - powiedział nowy nabytek klubu. - Już się nie mogę doczekać kiedy będę mógł się zaprezentować na parkiecie. Obiecuję zostawiać serce na boisku i zrobię wszystko dla zespołu żeby wygrywać. Wybrałem Eneę Zastal BC bo to bardzo dobry klub, a ja chcę zwyciężać. Także dlatego, że grając w lidze VTB mogę się zmierzyć z najlepszymi. Jestem ambitnym człowiekiem, a w Zielonej Górze mogę realizować swoje ambicje. Owszem, miałem telefony i zapytania od trenerów z innych klubów, ale odpowiadałem, że prowadzę poważnie rozmowy z zespołem z Zielonej Góry. Kontaktowałem się kilkakrotnie z trenerem Vidinem wiem czego ode mnie oczekuje, zresztą fakt, że szkoleniowiec chciał mnie w swoim zespole, był dla mnie dodatkowym argumentem. To prawda, że jestem po dość poważnej kontuzji, ale właśnie kończę rehabilitację i kiedy zaczniemy treningi, będę do dyspozycji.

- Cieszę się, że Przemek dołączył do nas - powiedział trener Oliver Vidin, który aktualnie przebywa na urlopie. - Zależało mi, żebyśmy go pozyskali i już nie mogę się doczekać współpracy z nim.

Janusz Jasiński zapowiedział kolejne ruchu transferowe. - Mamy pootwierane koperty z kilkoma nazwiskami - oznajmił. - Szukamy zawodników pasujących do naszej koncepcji funkcjonowania zespołu. Widzę na mediach społecznościowych pewien niepokój, że inni już montują zespoły i ubywają kolejne nazwiska. Nie ma podstaw do niepokoju. Mamy swój plan i go spokojnie realizujemy.

