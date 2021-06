Przeszkadzają ci wandale, złe parkowanie, piraci drogowi? Możesz to zgłosić! Od pięciu lat pomaga w tym Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) działa od 2016 r. Od tego czasu każdy Polak może się do niej zalogować i zaznaczyć miejsce, gdzie jego zdaniem łamane są przepisy. Dotyczy to m. in. aktów wandalizmu, złego parkowania, przekraczania prędkości, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, czy zażywania narkotyków. Mapa na przestrzeni pięciu lat mocno się rozwinęła. Dodano m. in. nowe rodzaje zgłoszeń.