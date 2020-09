Przez gminę nie mogę dojechać na pole! - skarży się rolnik z Suchej Dolnej w gminie Niegosławice

Marek Pierzchała utrzymuje się z gospodarstwa rolnego. Pomaga mu mama Maria, która szykuje zdrową żywność, kozie sery i inne pyszności.

Na wsi jest coraz mniej rolników - mówi pani Maria. - A tym, co tu mieszkają, przeszkadza zapach obornika, pianie kogutów, czy inne, wiejskie odgłosy.

Przegania krowy przez drogę?

Rolnik ma 30 krów. - 17 z nich wypasam na łące - opowiada M. Pierzchała. - Żeby do niej dotrzeć, muszę przegonić je przez niebezpieczną drogę. Tuż przy moim domu jest zakręt i nie widać, czy nie jedzie samochód. Droga z kostki brukowej będzie remontowana, ale jakoś się tym nie cieszę. Mam obawy, że wówczas nie pozwolą mi przeganiać krów, bo może zostać po nich krowi placek na jezdni...

Szlaban na trasie

Pan Marek ma pola po obu stronach drogi przez wieś. Na jedną stronę przegania krowy, na drugiej uprawia pola. - Kilka dni temu gmina postawiła szlaban, żeby nie można było przejechać - tłumaczy. - A ja przecież muszę jakoś dojechać maszynami na pole. Byłem w urzędzie gminy, to mi powiedzieli, że to przed takimi, co jeżdżą na starą żwirownię i wyrzucają śmieci. Nie dość, że nie mogę przejechać, to jeszcze szlaban stoi częściowo na mojej ziemi!