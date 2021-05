PRZYTOK Zabrała kwiat i wyszła bez płacenia. Właściciele szkółki przyrodniczej ostrzegają: wizerunki takich osób będą wisieć przy kasie

Nagranie wideo w mediach społecznościowych, zdjęcia przy kasie

Jak właściwie doszło do kradzieży? - W naszym sklepie mamy jedno wejście dla klientów w pobliżu, którego stoi kasa. Na opublikowanym filmie widać jednak, że klientka wykorzystała moment, w którym tylne wyjście na zapleczu było otwarte i po prostu wyszła z kwiatem. Nasz pracownik zajęty pracą niestety nie zwrócił na to uwagi - tłumaczy Aleksandra Miczka.

Czy jej zdaniem mogło tu dojść do pomyłki? - Uważamy, że było celowe działanie. Pani po prostu wykorzystała okazję. Sprawy nie zgłosiliśmy na policję, bowiem prawdopodobnie zabrana została hortensja, która nie kosztuje więcej niż 50-60 zł. Na pewno jednak będziemy teraz bardziej się zabezpieczać. Mam też nadzieję, że być może ta pani przemyśli teraz, co zrobiła i wróci do nas, aby oddać kwiatka oraz przeprosić za swoje zachowanie - twierdzi właścicielka Szkółki Przytok. I jednocześnie zapowiada, że wizerunki podobnych osób, które "zapomną" zapłacić będą wisiały przy kasie do czasu uregulowania należności.

Do 500 zł mamy do czynienia z wykroczeniem

Zielonogórska komenda przyznaje, że regularnie otrzymuje zgłoszenia o drobnych kradzieżach. - Najczęściej dochodzi do nich w supermarketach, zarówno tych spożywczych, jak i budowlanych. - Sprawców wychwytuje zazwyczaj monitoring lub ochrona - wyjaśnia podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik KMP w Zielonej Górze. - Warto jednak pamiętać, że jeśli wartość skradzionego towaru nie przekracza 500 zł to mamy do czynienia z wykroczeniem. Z tego powodu część osób decyduje się nie zgłaszać zdarzenia na policję - dodaje.