Pydyszewska i Kasperczak z medalami pięciobojowych mistrzostw Europy do lat 24!

Jeśli chodzi o ME, pięcioboiści ZKS-u byli widoczni. W sztafetach mieszanych srebrny medal zdobył duet Ewa Pydyszewska-Kamil Kasperczak )oboje ZKS Drzonków). Tytuł mistrzowski wywalczyli Węgrzy: Emma Meszaros i Andras Gall, zaś na trzeciej pozycji uplasowali się Ukraińcy: Olga Klunnikova i Maksym Aharushev. Piąte miejsce zajął drugi z polskich duetów Adrianna Kapała-Maciej Klimek. W rywalizacji pań Pydyszewska zajęła ósme miejsce. Wygrała Węgierka Rita Edros. Reprezentantka ZKS-u do kolekcji dołożyła jeszcze drugie srebro, tym razem w drużynie (wspólnie z Adrianną Kapałą i Małgorzatą Karbownik). Na najwyższym stopniu podium stanęły Ukrainki. Jak oceniła swój występ?

Przystąpiłam do zawodów z marszu. W strzelaniu i w szermierce były braki, ale w konkurencjach wytrzymałościowych, czyli w pływaniu i w biegu było na plus. Ósme miejsce indywidualnie to niezły wynik, zawiodła szermierka. Gdyby nie to, byłabym wyżej – powiedziała Pydyszewska.

Co ciekawe, w konkurencji sztafet Polacy mieli trochę szczęścia. Reprezentacje Włoch i Niemiec zostały zdyskwalifikowane, bo przebiegły jedno okrążenie mniej od pozostałych ekip. Z kolei w rywalizacji drużynowej klasyfikowane były tylko dwie drużyny. – Medal to jest medal i się cieszę, że on jest – dodała Pydyszewska.

Wśród panów najlepszy w konkurencji indywidualnej okazał się Węgier Andras Gall. Kamil Kasperczak był blisko czołówki, plasując się na piątym miejscu.