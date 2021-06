Rachmistrzowie ruszają w teren. Kto odmówi odpowiedzi na pytania, zapłaci wysoką grzywnę!

Od danych osobowych, poprzez informacje o relacjach rodzinnych, aż po te dotyczące mieszkania lub domu. Między innymi takie pytania usłyszą osoby, które odwiedzi rachmistrz spisowy . Udzielenie odpowiedzi na wszystkie zagadnienia może zająć kilkanaście minut. Co istotne - wszystkie dane podawane w spisie muszą dotyczyć stanu na koniec marca.

Nie można odmówić odpowiedzi

Choć rachmistrz na pewno nie będzie próbował siłą wedrzeć się do naszego domu czy mieszkania, to jednak warto pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy i na pytania po prostu trzeba odpowiedzieć. Jeśli tego nie zrobimy musimy się liczyć z surowymi konsekwencjami. Za odmowę możemy dostać nawet 5 tysięcy złotych grzywny. Udzielenie odpowiedzi jest całkowicie bezpieczne, bo nasze dane nie zostaną wykorzystane indywidualnie. Posłużą jedynie do stworzenia zbiorczego zestawienia, które

pozwoli dowiedzieć się między innymi ilu dokładnie nas jest, jak żyjemy i jacy jesteśmy.