Radna Aleksandra Mrozek: Marszałek Elżbieta Polak dąży teraz do zwarcia!

- Raport dotyczył 2019 roku, to właśnie w tym 2019 roku wszyscy członkowie nowego klubu zajmowali najważniejsze funkcje w sejmiku: przewodniczącej sejmiku i przewodniczących komisji w imieniu rządzącej koalicji - kontynuowała polityk KO. - Radna Aleksandra Mrozek i radna Beata Kulczycka kandydowały z listy partii politycznej Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej. Słusznie zauważył lider KOD, że cały nowy klub nie zdobył łącznie w wyborach samorządowych (18 tys. głosów), co sama marszałek Polak (22 tys. głosów). Teraz sami głosowali przeciwko sobie! – podkreśla we wpisie marszałek Polak.

Radna Aleksandra Mrozek komentuje wpis

- Jest to przykre. Ewidentnie widać, że pani marszałek Elżbieta Polak dąży teraz do zwarcia. Być może wynika to z faktu, że wcześniej radni byli traktowani, jak maszynki do głosowania, a teraz się to zmieniło – uważa radna Aleksandra Mrozek z klubu SL.