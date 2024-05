Radni województwa wybrali Marszałka Województwa Lubuskiego. Są nazwiska kandydatów na członków zarządu

Marszałek Marcin Jabłoński do funkcji wicemarszałków zaproponował Sebastiana Ciemnoczołowskiego, który był już wicemarszałkiem, a także burmistrzem. Marszałek zapewnił o jego odpowiednim doświadczeniu. Drugą osobą jest radny, zaangażowany samorządowiec, działacz społeczny Grzegorz Potęga (KO). Zbigniew Kołodziej przedstawiciel klubu Trzecia Droga został zaproponowany na członka zarządu. – To działacz środowiska rolniczego, z dużym doświadczeniem, powszechnie zaangażowany Ludowiec – mówił o nim M. Jabłoński. Piątym członkiem zarządu proponowany jest Jacek Urbański – o dużym doświadczeniu życiowym, zawodowym, znany w ostatnich latach dyrektor Centrum Produktu Regionalnego, organizator wyjazdów w różne części świata promujące produkty lubuskie.

Po przerwie klub KO wnioskował o dołożenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru marszałka. - Trudno mówić o negocjacjach, w których nie uczestniczyliśmy - mówią przedstawiciele Polski 2050. KO zgłasza kandydata na marszałka. Jest nim obecne piastujący to stanowisko Marcin Jabłoński.

Sesja sejmiku. Są nowi wiceprzewodniczący

Zarząd Województwa Lubuskiego. Kiedy wybór?

Tuż po wyborze wiceprzewodniczących radny Marek Halasz (Trzecia Droga) zawnioskował o półtoragodzinną przerwę. Propozycja nie spodobała się m.in. radnemu Tadeuszowi Ardellemu (PiS), który wprost zapytał, czy ma to być powrót do zachowań z poprzedniej kadencji. – Mieliśmy jakieś standardy wyznawać, a znów robimy to, co robiliśmy do tej pory – mówił.

Przewodnicząca Anna Synowiec uspokajała emocje, podkreślając, że będzie to dobry czas na wypracowanie składów komisji.

Choć w porządku obrad sejmiku nie ma punktu dotyczącego wyboru zarządu województwa lubuskiego, wiadomo, że w tym celu potrzebne są kolejne przerwy. Czy w składzie pozostanie przedstawiciel Lewicy, mimo że w nowej kadencji ugrupowanie nie ma przedstawicieli? – W świecie, w którym możliwe jest niepokalane poczęcie, to też jest możliwe – słyszymy od jednego z uczestników sejmiku.