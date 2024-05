Radni województwa wybrali Marszałka Województwa Lubuskiego

Po przerwie klub KO wnioskował o dołożenie do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru marszałka. - Trudno mówić o negocjacjach, w których nie uczestniczyliśmy - mówią przedstawiciele Polski 2050. KO zgłasza kandydata na marszałka. Jest nim obecne piastujący to stanowisko Marcin Jabłoński.

Sesja sejmiku. Są nowi wiceprzewodniczący

Zarząd Województwa Lubuskiego. Kiedy wybór?

Tuż po wyborze wiceprzewodniczących radny Marek Halasz (Trzecia Droga) zawnioskował o półtoragodzinną przerwę. Propozycja nie spodobała się m.in. radnemu Tadeuszowi Ardellemu (PiS), który wprost zapytał, czy ma to być powrót do zachowań z poprzedniej kadencji. – Mieliśmy jakieś standardy wyznawać, a znów robimy to, co robiliśmy do tej pory – mówił.