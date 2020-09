Ras psów, które nie szczekają. Poznaj psy, które nie będą drażnić twoich sąsiadów. Nie szczekają, tylko wydają inne dźwięki

Zobacz galerię (6 zdjęć) Psy rasy husky praktycznie nie szczekają. Robią to tylko wtedy, gdy uważają to za stosowne. Ale ich szczek jest bardziej melodyjny. Nazwać go można raczej ujadaniem, wyciem. unsplash.com Zobacz galerię (6 zdjęć)

RASY PSÓW. Pies, który nie szczeka to marzenie wielu osób. Szczególnie tych, którzy cenią sobie ciszę. Jeśli szukasz czworonożnego przyjaciela, który niekoniecznie będzie informował cię o każdym przechodzącym po klatce sąsiedzie, czy biegających po podwórku dzieciach, sprawdź TOP 5 cichych ras psów. Pamiętajcie przy tym, że takie psiaki nie mają po prostu tendencji do długiego i częstego szczekania. Mogą wydawać zamiast tego nieco inne dźwięki. Na przykład wyć... Mówi się też, że nigd nie ma gwarancji, że pies zaliczany do grup nieszczekliwych, nie będzie szczekał. Zależy to bowiem od wielu czynników.