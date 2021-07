Rasy psów, które najczęściej gryzą dzieci. Które znalazły się na podium? Będziesz zaskoczony. Rasy psów, które najczęściej atakują dzieci

Naukowcy z The Ohio State University College of Medicine i The Ohio State University Wexner Medical Center przeprowadzili badania, w których zbadali to, które psy najczęściej gryzą dzieci. Zwrócono uwagę m.in. na rasę oraz budowę psa. Wyniki mogą Was zaskoczyć!Kliknij dalej i zobacz, które rasy psów gryzą najczęściej

https://www.istockphoto.com/Yaraslau Saulevich