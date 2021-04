Rasy psów nieodpowiednie dla rodzin z dziećmi. TOP 8 ras psów, które z dzieckiem nie stworzą zgranego duetu [27.04.2021]

Prawdą jest, że psy to nasi wierni przyjaciele. Istnieje jednak 8 ras psów, które nie są odpowiednie dla rodzin z dziećmi: mogą nie nawiązać bliskiej więzi z twoją pociechą. Uwaga: to nie oznacza jednak, że te rasy psów mogą być agresywnie nastawione do dzieci lub zrobić im krzywdę.

RASY PSÓW NIEODPOWIEDNIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Do powstania zestawienia brano pod uwagę określone cechy, jak np. indywidualizm w zachowaniu psa, czy też jego wielkość i masę.

Masz dzieci i chcesz przygarnąć pod swój dach uroczego pupila? To uważaj, bo istnieją rasy psów, które uważa się za nieodpowiednie dla rodzin z dziećmi. Te psy i dzieci mogą nie nawiązać bliskiego kontaktu. Należy pamiętać jednak, że wiele zależy od wychowania: jeśli będziemy zaangażowani w proces wychowania psa, ten zyska właściwe cechy charakteru i będzie właściwie nastawiony do dzieci. Poniższe dane top efekty prac różnych badaczy - odnoszą się one jednak do ogółu. A każdy pies jest inny, ma swój charakter i upodobania.