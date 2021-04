Ratujmy bukszpany przed ćmą. Szykuje się kolejna inwazja zielonych obcych. Ćma bukszpanowa może zniszczyć wasze ogrody

To niesamowite. Ta roślina w Polsce rośnie tylko u nas. W jednym rowie w okolicy Żar

Pierwszym znakiem, że wróg pojawił się w naszym ogrodzie, jest wygląd krzewów. Zielone krzewy mają pędy słomkowej, zwinięte i suche liście, białe nitki przędzy z zielonkawymi odchodami. Niestety, gdy skutki żerowania ćmy są już tak widoczne, roślina jest już nie do uratowania.

Dorosłe osobniki pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, spotkać je można aż do września, najczęściej nocą. Dorosłe ćmy nie niszczą liści bukszpanu, żywią się nektarem wielu kwiatów, a ich jedynym zadaniem jest tylko złożyć jaja.

Jeśli i ten podstęp zawiedzie, sięgamy po broń biologiczną i chemiczną. Biologiczne preparaty biobójcze są zdecydowanie bezpieczniejsze, choć równie skuteczne co środki chemiczne.

Tak, to nieco obrzydliwe, ale fachowcy zachęcają do mechanicznego usuwania ćmy. Tak, trochę jak zbierano niegdyś stonkę ziemniaczaną. Gąsienice można zbierać ręcznie, ale można też użyć folii. Folię rozkładamy pod krzewem, a następnie nim potrząsamy. Operację powtarzamy przez kilka kolejnych dni.

Zawierają bakterie lub nicienie entomopatogenne. Larwy nicieni wnikają przez otwory oddechowe gąsienic i szybko uwalniają chorobotwórcze bakterie do hemolimfy, zabijając żywiciela w ciągu 1-2 dni. Jednak minusem tych preparatów jest to, że nie działają one selektywnie i zabijają wiele innych gatunków owadów, nie tylko szkodliwych.

Zalecane jest też stosowanie biopestycydów opartych na bakteriach Bacillus thurigensis ser. kurstaki (np. Lepinox Plus). Są one łatwo połykane przez gąsienice żywiące się, opryskanymi preparatem zawierającym bakterie, liśćmi bukszpanu.

Preparaty chemiczne wykorzystywane do zwalczania ćmy bukszpanowej powinny być oparte o substancje wykazujące działanie żołądkowe, a nie kontaktowe (np. Mospilan 20SP). Zwiększy to selektywność środka biobójczego, ograniczając toksyczne działanie do owadów zjadających daną roślinę, a jednocześnie zminimalizuje szkodliwość dla innych owadów.