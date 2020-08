Referendum w Żaganiu - wnioski trafiły do komisarza wyborczego w Zielonej Górze

Zarówno radnym, jak i burmistrzowi siedmioosobowy komitet referendalny postawił po 21 zarzutów. Wśród nich jest m.in. likwidacja przytuliska dla bezdomnych zwierząt, niegospodarność w postaci zakupu baseników za 150 tys. zł, brak wsparcia dla przedsiębiorców w dobie Covid-19, dopuszczenie do likwidacji porodówki w żagańskim szpitalu, nepotyzm i oszczędzanie na najbiedniejszych.

Radzie miasta zarzucają m.in. milczącą zgodę na politykę burmistrza, akceptowanie podwyżek.

Burmistrz wyjaśniał, że m.in. w Żaganiu nigdy nie było schroniska, tylko przytulisko, które w 2019 nie spełniało wymogów sanitarnych. Schronisko dla kilku gmin ma powstać na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Zamknięcie kąpieliska miejskiego zostało podyktowane jego złym stanem technicznym (pełne wyjaśnienia burmistrza do 21 zarzutów są dostępne na stronie Urzędu Miasta Żagań).

Co dalej z referendum w Żaganiu?

- Wnioski wpłynęły w wymaganym terminie - wyjaśnia Stanisław Blonkowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze. - Jest ok. 2,3 tys. podpisów na wniosku o odwołanie burmistrza i ok. 2,3 tys. na wniosku o odwołanie rady. Teraz komisarz wyborczy będzie weryfikował podpisy na wnioskach, na podstawie numerów PESEL.

Komisarz wyborczy w ciągu 30 dni podejmie decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu wniosków. Jeśli decyzja będzie na tak, to referendum w sprawie odwołania burmistrza i radnych odbędzie się jesienią.