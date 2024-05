Rekomendacja do zarządu województwa bez jednego głosu poparcia

O miejsce w zarządzie starała się też Polska 2050, która szła do wyborów pod szyldem Trzeciej Drogi, wspólnie z PSL i ma swoich radnych.

Kiedy pytamy o komentarz w sprawie braku Polski 2050 w zarządzie województwa, C. Wysocki wyjaśnia najpierw, że partie polityczne są tworzone po to, aby uzyskiwać władzę.

– Nie dziwię się żadnej partii, że chce mieć swojego przedstawiciela w zarządzie województwa, dlatego, że to jest najbardziej polityczne stanowisko na szczeblu samorządu. Czy to jest niesprawiedliwe dla Polski 2050? Tak samo niesprawiedliwe, jak to, że ja nie zostałem członku zarządu. Ale to muszą rozegrać w swojej koalicji, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 – odpowiada.