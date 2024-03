Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się już na początku kwietnia. Ile jest w miejsc w zielonogórskich placówkach? Joanna Niedziela

Zbliża się czas, w którym będziemy mogli zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. To moment pełen emocji, ale także wyzwań. Dobrze jest być przygotowanym, dlatego przedstawiamy prosty przewodnik dla rodziców, który pomoże zrozumieć zasady i harmonogram rekrutacji. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby ten proces przebiegł sprawnie i bezstresowo dla Ciebie i Twojego dziecka. Sprawdź!