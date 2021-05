Rekrutacja do żłobków w Gorzowie. Miejsc mało, dzieci dużo. Nie dostało się ponad 300 maluchów

Rekrutacja do żłobków w Gorzowie. Chętnych było więcej niż miejsc

Podczas tegorocznego naboru rodzice złożyli drogą elektroniczną ponad 620 wniosków o przyjęcie dzieci do miejskich żłobków. Ostatecznie do placówek w formie papierowej trafiło ponad 550 wniosków i to właśnie one były brane pod uwagę w ostatnim etapie rekrutacji. Wolnych miejsc miasto przygotowało natomiast 240. To oznacza, że do żłobków nie dostało się ponad 300 maluchów.

Przeczytaj też: Kilkadziesiąt dzieci z przedszkola w Bytomiu Odrzańskim nie przyszło na zajęcia. Rodzice na Facebooku opisują objawy, które u nich wystąpiły