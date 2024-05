Remont mostu w Krośnie Odrzańskim. Jak długo jeszcze potrwa?

Przypomnijmy, że zabytkowy most w Krośnie Odrzańskim został zamknięty dla ruchu w grudniu 2022 roku. Od tego czasu trwają prace związane z remontem oraz podniesieniem starej przeprawy nad Odrą. W międzyczasie ruszyły również roboty związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Nadodrzańskiej i Podgórnej.

Od grudnia 2022 roku kierowcy przeprawiają się przez Odrę przez most tymczasowy. Mieszkańcy walczyli już z potężnymi korkami oraz utrudnieniami związanymi z naprawami przeprawy tymczasowej, która co jakiś czas potrzebowała "łatania" na wjazdach.

Przez długi czas zabytkowy most na Odrze był zakryty za płachtami, ale pracownicy powoli go odsłaniają, co może sugerować, że zbliżamy się do końcowych etapów inwestycji. Zapytaliśmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o to, jak długo jeszcze potrwają prace na krośnieńskim moście oraz kiedy udostępnione zostanie nowe rondo?