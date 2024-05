Rodzice już nie będą spali na podłodze. "Dzięki temu będą mogli być bliżej dzieci"

W dzień mogą służyć jako wygodne fotele, a wieczorem jako komfortowe miejsce do spania. Na oddział pediatryczny drezdeneckiego szpitala trafiły właśnie rozkładane łóżka, z których będą mogli korzystać rodzice czuwający przy chorych dzieciach. Z prezentu cieszy się personel lecznicy, ale przede wszystkim opiekunowie małych pacjentów.

Spanie na krzesłach czy łóżkach polowych. To wciąż codzienność rodziców czuwających przy dzieciach na wielu oddziałach pediatrycznych w kraju. O komfortowym wypoczynku nie było mowy również w Powiatowym Centrum Zdrowia w Drezdenku. Tam opiekunowie małych pacjentów często musieli spać na karimatach rozłożonych na podłodze. Teraz się to zmieni, bo do szpitala trafiło właśnie osiem rozkładanych foteli, które będą służyć rodzicom opiekującym się swoimi pociechami w czasie hospitalizacji. Przeczytaj również: Niezwykły prezent dla małych pacjentów szpitala w Drezdenku. Uszyty z miłością

Łóżka dla rodziców małych pacjentów

Łóżka są wielofunkcyjne i kompaktowe. Dzięki funkcji składania zajmują niewiele miejsca. W ciągu dnia mogą być wykorzystane jako fotel idealny do przytulania, wspólnego oglądania bajek i czytania książeczek. Wieczorem wystarczy jeden ruch, by zamienić je w wygodne miejsce do spania. Pojemnik na pościel i łatwy do czyszczenia materiał sprzyjają funkcjonowaniu w salach szpitalnych.

- Dla nas te łóżka są zbawieniem, ponieważ przy tak małej powierzchni naszego oddziału, możemy w końcu mieć trochę więcej miejsca. Do tej pory był z tym ogromny problem, a już szczególnie w czasie zwiększonej zachorowalności, kiedy na oddziale przebywała większa liczba małych pacjentów. Dzięki tym łóżkom rodzice mogą być blisko dzieci i zarazem zadbać o swoją własną regenerację i odpoczynek w godnych warunkach - mówi Magdalena Prus, ordynator oddziału.

Więcej komfortu i wygody dla rodziców

Pobyt w szpitalu to trudne doświadczenie dla każdego dziecka, dlatego bliskość mamy i taty jest bardzo ważna. Łóżko zapewnia miejsce do odpoczynku, co jest niezbędne do zapewnienia maluchom odpowiedniej opieki. Dlatego z nowego wyposażenia oddziału dziecięcego najbardziej cieszą się rodzice małych pacjentów.

- Już korzystam z tego łóżka i muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo komfortowe. Można na nim usiąść, ale też szybko rozłożyć, więc mamy zapewnione nocowanie w wygodnych warunkach. Wiadomo, że rodzice niejednokrotnie spędzają w szpitalu dnie i noce, dlatego tak ważne jest, aby mieli komfortowe warunki do odpoczynku i towarzyszenia dziecku w czasie pobytu na oddziale - mówi pani Irena.

Zakup ośmiu nowoczesnych łóżek sfinansowała Barbara Boroń, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska, która wspiera Fundację Ronalda McDonalda. - Każdy dzień spędzony w szpitalu jest wyzwaniem, a obecność rodziców przy dziecku to największe wsparcie, jakie można mu dać. Rodzice to gwarancja bezpieczeństwa. Chcemy być częścią tej pięknej inicjatywy. Wspierając tę akcję, wspieramy całe rodziny. To jest najważniejsze – podkreśla Barbara Boroń. Przez prawie dekadę Fundacja Ronalda McDonalda przekazała szpitalom w całym kraju prawie tysiąc pięćset takich łóżek. Zobacz również: Te badania wykonasz za darmo! Gorzów organizuje cztery profilaktyczne akcje

