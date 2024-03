Rolnicy protestują na A2 w Świecku. Zablokują też przejście graniczne w Gubinku. Wybierajcie trasy alternatywne!

Blokada granicy w Świecku

Kierowców jadących autostradą w kierunku przejścia granicznego w Świecku, a zbliżających się do węzłów Jordanowo, Rzepin i Świecko prosimy o zachowanie ostrożności i stosowane się do nowych znaków i sygnałów - mówi podinspektor Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Blokada autostrady A2 w Świecku potrwa do środy 20 marca do godziny 22.00. W tym czasie trasa będzie całkowicie zablokowana na wszystkich pasach ruchu.

Protest na przejściu granicznym w Gubinku

Przejście graniczne w Gubinku będzie kolejnym zablokowanym przejściem w Lubuskiem. Rolnicy zapowiadają ciągły protest od niedzieli, 17 marca od godziny 20.00 do środy, 20 marca do godziny 22.00. Policja zaleca korzystania z tras alternatywnych: przez miejscowość Żytowań dla pojazdów do 7,5 t oraz przez miejscowość Gubin tylko dla pojazdów osobowych.