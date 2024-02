Rolnicze protesty w Lubuskiem. Zobacz, gdzie są utrudnienia

GODZ. 11.05 - ROLNICY GROMADZĄ SIĘ PRZY WĘŹLE S3 W GORZOWIE

W Gorzowie rolnicy zgromadzili się na stacji paliw przy południowym węźle drogi S3. Przed 11.00 było ich już kilkudziesięciu. Mieszkańcy na pewno poczują utrudnienia związane z ich protestem. Rolnicy zamierzają bowiem jechać dwoma pasami, a oprócz tego mają w planach podjechać też pod urząd wojewódzki.

Czytaj więcej: Rolnicy znów będą protestować na ulicach Gorzowa

GODZ. 10.39 - W ZIELONEJ GÓRZE ZAPOWIADANE SĄ UTRUDNIENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Do Zielonej Góry przyjedzie ok. 100 pojazdów rolniczych. Ciągniki wjadą do samego centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie autobusów miejskich mogą spodziewać się sporych utrudnień. Protest potrwa od godz. 13.00 do 15.00.

W związku z tym, że rolnicy wcześniej będą gromadzić się na parkingu przy ul. Wrocławskiej, Zakład Komunikacji Miejskiej przewiduje utrudnienia dla swoich pasażerów już od godz. 11.