Rowerem w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozmyślasz nad wycieczkę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. lubuskim ma być od -2°C do 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 21%. W niedzielę 14 stycznia w woj. lubuskim ma być od -2°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 24% do 39%. 🚲 Trasa rowerowa: Lwówek Wielkopolski, Pakosław, Posadowo, Brody Wąsowo Początek trasy: Trzciel

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,92 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 968 m

Suma zjazdów: 935 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Frachu

Wycieczka prowadzi wokół Lwówka Wielkopolskiego. Tereny może mało zalesione, ale bardzo ciekawe krajobrazowo, teren delikatnie pofałdowany otwierając piękne przestrzenne widoki. Odwiedzamy 4 rezerwaty przyrody, tj. „Wielki Las”, „Las Grądowy nad Mogielnicą”, „Jakubowo” i „Rezerwat przyrody im. Bolesława Papi na jeziorze Zgierzynieckim”. Rezerwaty z licznymi pomnikowymi drzewami, charakterem, wprost warte zobaczenia i odwiedzenia. W miejscowości Zgierzanka warto wejść na wieżę widokową , z której rozpościera się widok na Rezerwat nad jeziorem Zgierzynieckim. Z pewnością dużo ciekawszy widok jest na wiosnę i jesienią kiedy odbywają się przeloty ptaków.

Z miejscowości na trasie warto zobaczyć Pakosław z pałacem i pięknym parkiem, Posadowo również piękny pałac i park, niestety w rękach prywatnych i podziwiać można tylko zza płotu. Miejscowość Brody z drewnianym kościołem pięknie wyposażonym, pałacem i parkiem. Warto wjechać na teren gospodarstwa i zobaczyć budynki gospodarcze zachowane w dobrym stanie – uwagę przykuwa gorzelnia z 1907 roku. Jadąc dalej do Marszewa przez miejscowość Bródki koniecznie warto wejść ok. 300 metrów w pole aby odwiedzić dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne z norami borsuków. Kierując się do Wąsowa koniecznie warto się zatrzymać w parku pałacowym w Chrapliwie i ucieszyć oczy bardzo dobrze utrzymanym pałacem. W Wąsowie można podziwiając pałac popatrzeć na liczne młode pary robiące sobie zdjęcia w plenerze. Po posiłku i odpoczynku udajemy się do Lwówka miejsca startu i na rynku podziwiać drugi w Europie tak wybrukowany rynek. Wycieczka wiedzie drogami łatwymi dla rowerzystów więc wsiadać i jechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Sosnach Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 2 077 m

Suma zjazdów: 2 072 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Niedzielna przejażdżka do Sosen. Trasa przebiega różnymi rodzajami dróg: m.in. asfaltowe, kostka, drogi leśne i drogi gruntowe.

Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Mosina, Sosny i z powrotem.

W niedzielne przedpołudnie temperatura mnie nie rozpieszczała: od 2°C na początku trasy do około 10°C na końcu trasy. Dodatkową niedogodnością był kapeć w tylnym kole, który złapałem za Mostnem. Wszystkie te niedogodności wynagrodziły z nawiązką piękne plenery :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Początek trasy: Sława

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Rowerzystom trasę poleca Szymek84

Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: I znów do Czerska. Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 377 m

Suma zjazdów: 240 m Fotoimpresje poleca tę trasę Początek wycieczki przy stacji metra kabaty, potem przez Las kabacki w kierunku czerska. Po drodze kilka ciekawostek, dwa relikty wiatraków i ładne widoki. Drogi różne, asfalty ale gruntowych też było sporo.

To jest najdłuższa trasa jaką do tej poru jechałem z Warszawy do Czerska. Zakończenie także przy stacji metra na Kabatach.

W tym roku to jest moja druga wizyta na zamku.

Bilety do zamku nadal po 5 zł dla rowerzysty. 8 zł dla bez roweru. :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Kozienicka - Kozienice Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,94 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 404 m Trasę dla rowerzystów poleca Klub_Eskapada Trasa łatwa, w większości wiodąca po leśnych ścieżkach. Tylko trudno znalezć czerwony szlak rowerowy, którego w zasadzie w terenie nie ma.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Dolsk-Dębno Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 483 m

Suma zjazdów: 1 475 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Jak co niedzielę czas na rower, nadszedł grudzień w nocy temperatura spada poniżej zera. Trasę zaplanowałem na około 50 km, temperaturę dziś mamy nieco ponad 1°C. Trasa jest łatwa i ciekawa, pominąłem wiele atrakcji turystycznych Dolska, Różańska, czy Warnic (po prostu było za zimno na robienie zdjęć).

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Dolsk-Różańsko-Grzybno-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kijowieckie Lasy Początek trasy: Otyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 061 m

Suma zjazdów: 1 051 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sowa.jakub1 Popołudniowa przejażdżka do lasu kijowieckiego. Starodrzew, piękne stare leśne dukty, bogactwo przyrodnicze lasu mieszanego, leśniczówki, ambony, zające, sarenki. To wszystko spotkało mnie podczas krótkie wycieczki za miasto.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Ostrowiec Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,37 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Ostrowca nad jezioro Ostrowieckie. Jezioro Ostrowieckie położone jest 10 km na północny wschód od Dębna, jego powierzchnia zajmuje 121,1 ha. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, z których większa pokryta jest lasem i stanowi od 1985 faunistyczny rezerwat przyrody Czapli Ostrów.

Trasę zaliczam do trudnych gdyż przebiega głównie drogami leśnymi o kiepskiej jakości. Wycieczka zaczyna się i kończy w Dębnie. Po drodze mijamy takie miejscowosci jak: Więcław, Barnówko, Ostrowiec, Dyszno.

Celem wycieczki jest zwiedzenie plaży nad jeziorem Ostrowieckim. Nad pomysłem i projektem czuwała Rada Miejska w Dębnie wraz z burmistrzem. Ten "wspaniały" pomysł zrodził się i powstał w 2013 roku.

Oto orginalny tekst (tzw. propaganda sukcesu) ze strony Urzędu Miasta: "W Ostrowcu zagospodarowano część plaży nad jeziorem. Wyznaczono dwa miejsca do biesiadowania. Pierwsze bez zadaszenia składa się z paleniska, wokół którego ustawiono ławki oraz trzy stoły piknikowe. W drugim wykonano drewnianą altanę oraz dodatkowo zamontowano stojaki na rowery. Teren został wyposażony w kosze na odpady. Postawiono też dwie przenośne toalety podłączone do sieci sanitarnej, w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały teren został oddzielony drewnianym ogrodzeniem" .

Wszystko ładnie i pięknie, tylko że brak tu kąpieliska o tym z pozoru błahym szczególe urzędnicy zapomnieli :-) Pozwolę sobie tu zacytować nieśmiertelny tekst z filmu najsłynniejszego prześmiewcy PRL-u S. Barei

"i niech się inni wstydzą, to nie jest nasze ostatnie słowo" :-))))))

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gorzów-Dębno Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 633 m

Suma zjazdów: 2 640 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Gorzowa przez Świerkocin. Początek i koniec trasy w Dębnie. Po drodze mijam takie miejscowości jak Mostno dojeżdżam tam kostką brukową (droga nr 186). Z Mostna kieruję się do Mosiny już asfaltem, a tam już na skróty przez las drogą pożarową nr5 do Sosen. Sosny, Stare Dzieduszyce i odcięte od świata Nowe Dzieduszyce w których to zaczyna się bruk. Kocie łby prowadzą mnie do drogi asfaltowej a stamtąd do Nowin Wielkich i Świerkocina. W Świerkocinie przejeżdżam przez most na Warcie i jadę wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w stronę Gorzowa.

Temperatura na trasie 32 °C

Całą trasę przejechałem hardkorowo w klapkach :)

Nawiguj

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów. Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.