Rozgrzane auto jest jak piekarnik. Może być śmiertelną pułapką!

W zamkniętym aucie jest nie tylko gorąco, ale też zmniejsza się ilość tlenu i wzrasta stężenie dwutlenku węgla.

Zaczyna brakować powietrza i dochodzi do podduszenia. Pod wpływem temperatury białka zaczynają denaturować, co można porównać do jajka wrzuconego do wrzącej wody. Te białka dosłownie się gotują, a niedługo później ścinają. Pojawiają się zaburzenia jonowe oraz stopniowe uszkodzenie narządów wewnętrznych, czego skutkiem może być zatrzymanie akcji serca - tłumaczy Tomasz Szatkowski.