Ruch Marka Materka przedstawia się Lubuszanom i pokazuje swoje 23 postulaty

Chcemy być po środku - mówią przedstawiciele Ruchu Marka Materki

Postulaty Ruchu Marka Materki

- W maju chcemy się szerzej zaprezentować jako ci, którzy chcą wystartować w wyborach – mówił w Zielonej Górze lider ruchu. Mamy przygotowane 23 postulaty. Miedzy innymi chodzi nam o reformę administracji, likwidację powiatów, przeniesienie wielu kompetencji do gmin, bliżej obywateli. O to, by np. marszałka wybierali obywatele, a nie radni. By szkoły, domy pomocy społecznej podlegały gminom, a szpitale – marszałkowi. Inny z postulatów mówi o odchudzeniu liczby radnych o 30 procent.

Wśród postulatów jest też uproszczenie systemu podatkowego, zrozumiałego dla każdego i stabilnego, by zasady nie zmieniały się co chwilę, a także powrót do finansowania in-vitro, bezpłatny transport publiczny, budowa tanich i dostępnych mieszkań, otwarta, wolna od ideologii szkoła, likwidacja kuratoriów oświaty.