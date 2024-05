Ruch wahadłowy na moście na Warcie w Kostrzynie zostanie zlikwidowany. Sprawdzamy, jak przebiega inwestycja

Prace przy budowie mostu drogowego na Warcie w Kostrzynie idą pełną parą. Budowlańcy pracują obecnie głównie przy budowie przyczółków mostowych na obu brzegach rzeki oraz pylonów. To właśnie m. in. z powodu tych prac w marcu tego roku trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy. Efekt jest prosty do przewidzenia: korki w mieście, szczególnie w godzinach szczytu. W ostatnią niedzielę (12 maja) miasto zostało całkowicie zakorkowane. Spowodowane było to kilkoma czynnikami. Poza budową mostu na Warcie, to również wciąż obowiązujący ruch wahadłowy ma moście na Odrze oraz zdecydowanie większa ilość kierowców, którzy tego dnia przejeżdżali przez Kostrzyn.