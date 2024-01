Rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Sprawdź, kto dostanie wezwanie

W czasie kwalifikacji wojskowej specjalna komisja lekarska ocenia stan zdrowia kandydatów. Sprawdza ich wagę i wzrost oraz bada słuch, wzrok i postawę ciała.

Po przeprowadzeniu wszystkich badań komisja określa zdolność kandydata do pełnienia służby wojskowej i orzeka czy jest zdolny do służby wojskowej, czasowo niezdolny do służby wojskowej, niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju lub trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju i w przypadku ogłoszenia mobilizacji wojskowej - tłumaczy wojsko.