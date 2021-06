Rusza piąta edycja konkursu "Biznes wrażliwy społecznie". Lubuskie firmy, robiące coś dobrego dla lokalnej społeczności, pilnie poszukiwane!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum czeka na zgłoszenia w konkursie do 10 września bieżącego roku. O co chodzi w inicjatywie "Biznes wrażliwy społecznie"?

- Wyszukujemy takie firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie - mówi – Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum -. W pierwszej edycji zastanawialiśmy się, czy firmy będą chciały odezwać się do nas. Okazało się, że otrzymaliśmy dużo zgłoszeń. Wiele z przedsiębiorstw ma takie obszary, o których można powiedzieć: robicie fajną robotę dla innych. To jest to, co wykracza poza zwykłe obowiązki i schematy.