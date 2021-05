Ruszył egzaminacyjny maraton. W Gorzowie do matury przystąpiło ponad 1300 uczniów

W Gorzowie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1294 tegorocznych absolwentów oraz 70 uczniów z poprzednich lat, którzy maturę chcą poprawić. Najwięcej w I Liceum Ogólnokształcącym - tam maturę pisze 196 osób. W drugim ogólniaku takich uczniów jest 179, a w IV LO 168. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 do egzaminu przystąpiło 9 z 14 absolwentów, a w „ogrodniku” 21 z 34 absolwentów. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej ukończyło w tym roku 141 uczniów, a maturę piszą 182 osoby.

Trudne przygotowania

Julia, maturzystka z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie mówi, że przygotowania do matury nie były łatwe, bo lekcje odbywały się głównie online i trzeba było mocno się starać, żeby zachować odpowiednią dyscyplinę.

- Z jednej to dawało pewną wolność i swobodę, ale było też sporym problemem, bo naprawdę ciężko jest się zaangażować samemu z siebie, kiedy nie ma się nauczyciela nad głową. Nawet jeśli ktoś nie przygotowuje się za bardzo do tej matury, to zawsze wyniesie coś z lekcji, ale podczas zdalnego nauczania było to trudne - mówi Julia.