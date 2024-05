Ruszył Japfest w Tomaszowie koło Żagania. Na teren WORD przyjechały japońskie auta z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy

Co roku do udziału w Japfest zgłasza się ok. 1,5 tys. kierowców japońskich aut sportowych, nie tylko z Polski, ale też między innymi z Niemiec, Czech, Ukrainy. Organizatorzy wybierają kilkaset najlepszych.

Impreza zaczęła się w piątek 31 maja 2024, a potrwa do niedzieli 2 czerwca 2024.

Impreza jest biletowana i zamknięta.