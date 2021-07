Ruszył program 500 plus na zdrowie. Kiedy można składać wniosek? Jakie są zasady programu? Na co można uzyskać pieniądze? Sprawdź! Aleksandra Pazda

1 lipca ruszył rządowy program 500 plus na zdrowie. Skierowany jest on jednak do określonej grupy osób. Kto może z niego skorzystać? W jaki sposób złożyć wniosek i na co można uzyskać pieniądze? Sprawdźcie, na czym polega program Profilaktyka 40 PLUS.