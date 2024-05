Ruszyła rekrutacja do szkół średnich w Gorzowie. Oto najważniejsze informacje i terminy!

Piętnastego maja rozpoczęła się tegoroczna rekrutacja do szkół średnich. W gorzowskich placówkach na absolwentów podstawówek czeka prawie tysiąc czterysta miejsc. Na podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacji uczniowie mają ponad miesiąc. Przeczytacie najważniejsze informacje, poznacie zasady i terminy.

Najpierw trzeba wypełnić wniosek

Rozpoczął się pierwszy etap naboru do szkół ponadpodstawowych. W Gorzowie procedura naboru do szkól średnich jest prosta i niezmienna od lat. W pierwszej kolejności każdy absolwent szkoły podstawowej musi zalogować się na specjalnej platformie rejestracyjnej. Podobnie jak w ostatnich latach wybieramy trzy szkoły. Należy jednak pamiętać, że szkołę, do której dziecko chce się dostać w pierwszej kolejności, wpisujemy jako pierwszą. Szkoła wybrana jako pierwsza będzie szkołą pierwszego wyboru, do której dostarcza się wydrukowany wniosek. Po wprowadzeniu we wniosku wszystkich danych należy go wysłać w systemie, a następnie wydrukować i podpisać - mówi Aleksandra Klimczak z gorzowskiego magistratu. Platformę rejestracyjną można znaleźć TUTAJ. Aby rozpocząć rejestrację należy wybrać zakładkę "zgłoś kandydata".

Tu czasu na złożenie wniosku jest mniej

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do 21 czerwca. Warto jednak pamiętać, że w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, czas na złożenie wniosku będzie tylko do końca maja.

Dodatkowo w nowym roku szkolnym planujemy utworzenie dwóch czteroosobowych oddziałów specjalnych dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej. Będzie to jeden oddział w VIII Liceum Ogólnokształcącym w ZSO 16 oraz oddział w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w zawodzie kucharz. Rekrutacja do tych oddziałów odbywa się poza systemem elektronicznym, więc wniosek należy złożyć bezpośrednio w tych szkołach. Nie wyklucza to jednak ucznia ze składania wniosku w systemie elektronicznym do innych szkół - dodaje Aleksandra Klimczak.

W systemie nie będzie też naboru do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych, dla których organem prowadzącym są odpowiednie ministerstwa. Wnioski do tych szkół należy składać poza systemem elektronicznym.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Od 21 czerwca do 5 lipca uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku oraz dostarczenie do szkół pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty. 11 lipca opublikowane zostaną listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Od 12 do 16 lipca kandydaci będą natomiast musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej placówce. Listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane 17 lipca.

Na uczniów czeka ponad tysiąc miejsc

Tym razem w gorzkowskich liceach, technikach i szkołach branżowych dla uczniów przygotowano ponad 1400 miejsc. To mniej niż w poprzednich latach, bo mniejsza będzie liczba kandydatów. W ostatnich latach o miejsca w placówkach ubiegało się bowiem półtora rocznika, a tym razem do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rekrutuje się jeden rocznik. Do szkół ponadpodstawowych przyjętych ma zostać około 700 absolwentów szkół podstawowych z Gorzowa oraz 650 uczniów szkół spoza terenu miasta.

Zmniejszony nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wynika z demografii oraz wdrożonej reformy, polegającej na zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, która spowodowała, że obecni ósmoklasiści to uczniowie tak zwanego „pustego rocznika”. Obecnie w klasach ósmych w miejskich szkołach uczy się 623 uczniów, a z uwzględnieniem szkół niepublicznych, w tym także specjalnych, 716 uczniów. Aby zachować dotychczasową ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych oraz zapewnić możliwość kontynuacji kształcenia we wszystkich kwalifikacjach zawodowych zaplanowano utworzenie w szkołach oddziałów dwuzawodowych - tłumaczy Aleksandra Klimczak. Licea Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące (ulica Puszkina) - 90 miejsc

II Liceum Ogólnokształcących (ulica Przemysłowa) - 75 miejsc

III Liceum Ogólnokształcące (ulica Estkowskiego) - 60 miejsc

IV Liceum Ogólnokształcące (ulica Kosynierów Gdyńskich) - 90 miejsc

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi (ulica Czereśniowa) - 90 miejsc

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (ulica Stanisławskiego) - 25 miejsc

VIII Liceum Ogólnokształcące (ulica Dunikowskiego) - 40 miejsc Technika Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych (ulica 30 Stycznia) - 90 miejsc

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych (ulica Okólna) - 90 miejsc

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych (ulica Śląska) - 60 miejsc

Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ulica Czereśniowa) - 90 miejsc

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych (ulica Dąbrowskiego) - 120 miejsc

Technikum Samochodowe i Budowlane nr 1 (ulica Warszawska) - 90 miejsc

Technikum Mechaniczne nr 5 (ulica Warszawska) - 90 miejsc

Branżowe Szkoły I Stopnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych (ulica Okólna) - 60 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych (ulica Śląska) - 60 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych (ulica Dąbrowskiego) - 60 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (ulica Warszawska) - 60 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 (ulica Warszawska) - 30 miejsc

Oferta jest ciekawa i różnorodna

Gorzowskie licea oferują po kilka profili nauczania, a coś dla siebie na pewno znajdą tu zarówno humaniści, jak i ścisłowcy. Technika i szkoły branżowe stawiają natomiast na przedmioty zawodowe. Do wyboru są między innymi kierunki budowlane, mechaniczne, geodezyjne i ekonomiczne i informatyczne. Nie brakuje też propozycji dla uczniów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z reklamą, turystyką, hotelarstwem czy gastronomią. Pełne oferty szkół średnich można znaleźć na ich stronach internetowych.

