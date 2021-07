Ryszard Kowalczuk: - Spadek poziomu wód gruntowych obserwujemy już od wielu lat

Z problemem suszy boryka się całe województwo, ale w gminie Brody spadek poziomu wód gruntowych i osuszenie terenu jest szczególny. Dlaczego?

Niewątpliwie poza zmianami klimatu i tym bardzo dotkliwym brakiem opadów dokłada się tu oddziaływanie leja depresji, który jest wynikiem eksploatacji złóż węgla brunatnego po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej. Ten trend obserwujemy już od kilkunastu lat.

Czy próbowaliście państwo rozmawiać z właścicielem kopalni o pomocy w zatrzymaniu wód gruntownych? Bez wody nie ma życia…

Już w 2016 roku wraz z wójtem wiejskiej gminy Gubin Zbigniewem Barskim wystąpiliśmy do ówczesnego właściciela, szwedzkiego koncerny Vattenfall z prośbą o wsparcie inwestycji w modernizację studni, stacji uzdatniania wody i budowę wodociągów w przygranicznych miejscowościach. Chodziło między innymi o miejscowości Brożek, Zasieki i Janiszowice. Tam ludziom zaczęło brakować wody, bo studnie wysychały. Niestety, Vattenfall w żaden sposób nie poczuwał się do winy. Dostaliśmy odpowiedź, w której stwierdzają, że ekrany zabezpieczające przed oddziaływaniem leja depresji są na tyle skuteczne, że nie jest możliwe, żeby to właśnie kopalnie były powodem znikania wody. Nie zgadzamy się z tym, jednak w tamtym czasie nie było jak się od tego odwołać. Ewentualne koszty sądowe mogłyby nas pogrążyć. Do tego trzeba doliczyć wysoką cenę ekspertyz.