Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze rozwiewa wątpliwości

Pani rzecznik zwróciła uwagę, że Polski Ład jest kompleksowym programem społeczno – gospodarczym, który miał na celu zniwelowanie skutków pandemii. Podkreśliła, że istotną jego częścią jest obniżka podatków, jak również utworzenie systemu podatkowego, w którym podatnicy płacą je według zasady fair play, czyli w wysokości, która jest adekwatna do ich możliwości. Ewa Markowicz zauważyła też, że Polski Ład wprowadza wiele korzystnych rozwiązań podatkowych – nowych ulg i odliczeń, o które najczęściej podatnicy pytają. Z wprowadzonych, nowych ulg rzeczniczka wymienia: ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+, ulgę dla pracujących seniorów, ulgę sponsoringową, ulgę dla klasy średniej. Zmian jest wiele i jak podkreśla Ewa Markowicz, wszelkie wątpliwości są wyjaśniane i tłumaczone, na czym te zmiany polegają.

Działania dla współpracowników Urzędów Skarbowych

Księgowi – bo to o nich mowa mają dedykowane działania informacyjno – edukacyjne. Jak podkreśla Ewa Markowicz, Ministerstwo Finansów wprowadziło tzw. live czaty. Są to codzienne spotkania, w godzinach od 8 – 20, podczas których eksperci z Ministerstwa Finansów odpowiadają na pytania online. Linki do spotkań dostępne są na stronie Izby i Urzędów Skarbowych. Dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w takim spotkaniu, dostępna jest tzw. Baza Wiedzy.

Przeczytaj też: