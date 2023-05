Rzeka manipulacji w Lubuskiem, czyli opozycyjna polityka na brzegu Odry

- Jest wysokie zasolenie i widzieliśmy, co dzieje się teraz w Kanale Gliwickim. Do nas to przyjdzie – mówiła w alarmistycznym tonie marszałek Polak. W normalnych warunkach, tak dramatyczna konstatacja, byłaby poważnym sygnałem ostrzegawczym. Niestety, po tym jak w ubiegłym roku polityczka PO poinformowała świat o gigantycznym skażeniu Odry rtęcią, co okazało się nieprawdą, dzisiaj jej słowa traktowane są z przymrużeniem oka.

Nie zawiódł burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula z PO. Odpierając zarzuty niektórych instytutów, że swój udział w zanieczyszczaniu rzeki mają również samorządy, które odprowadzają do Odry ścieki, złożył kontrowersyjną deklarację i zaproszenie. – Jestem skłonny dzisiaj zaprosić państwa do oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim, gdzie jest woda z tej rury, która wycieka do Odry, a ja jestem w stanie napić się tej wody, aby udowodnić wszystkim, że jest świeża, czysta i zdrowa – mówił Cebula. Chętnych nie było.

Uczestnicy narzekali na brak informacji o działaniach rządu, twierdząc nawet, że są one utajniane. W ich imieniu, do rządu zaapelował były premier. - Nikt i nic nie wie, jakie są plany. Proszę przedstawić, co zrobiliście i co zamierzacie zrobić. Nie może być żelaznej kurtyny, gdy władze i wędkarze nie mogą wyrwać żadnej informacji, co władza w sprawie Odry robi – perorował.