S3: na nowym odcinku drogi sporo się dzieje! Na Dolnym Śląsku trwa odwiert najdłuższego w Polsce tunelu. Zobacz, jak idą prace!

Chociaż mówi się o jednym, najdłuższym tunelu w Polsce, to tak naprawdę, na S3, na Dolnym Śląsku powstaną dwa tunele, a każdy z nich ma mieć dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny.

Na jakim etapie są prace? Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad chętnie publikuje m.in. w mediach społecznościowych informacje dotyczące postępu prac w tym miejscu, bo należy przyznać, że idą one w dobrym tempie. Ponadto, cała inwestycja wygląda naprawdę imponująco (co możecie zobaczyć w galerii zdjęć oraz na załączonym filmiku).

Prace na tym odcinku rozpoczęły się w grudniu 2020 roku.

- Od grudnia trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebija pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Do 10 kwietnia br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 270 metrów sztrosy (jest to środkowa część tunelu) i ok. 330 metrów kaloty (jest to górna część tunelu),a w nawie zachodniej ok. 243 metrów sztrosy i ok. 297 metrów kaloty. Od marca trwa także drążenie tego tunelu od strony północnej, gdzie wydrążono w nawie wschodniej ok. 43 metrów kaloty - informowało w kwietniu GDDKiA.