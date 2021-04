Są miliony na wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Teraz leczeni są tu chorzy z COVID-19, będą najmłodsi pacjenci

Nie zmienia to jednak faktu, że w przyszłości w nowoczesnym obiekcie należącym do kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze będą leczeni najmniejsi pacjenci. Już dziś trzeba myśleć o doposażeniu przyszłej placówki.

- W ubiegłym roku, 6 grudnia zakończyliśmy tę inwestycję - tłumaczyła marszałek Polak. - Jednak ze względu na trudną sytuację epidemiczną oddaliśmy obiekt na szpital tymczasowy. To było bardzo dobre rozwiązanie, gdyż Lubuszanie nie leczą się na stadionach czy w halach sportowych, ale w prawdziwym szpitalu. Dlatego też wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zostało opóźnione. Już w ubiegłym roku udało nam się w budżecie zapisać kwotę 15 mln zł, jednak przełożyliśmy realizację na ten rok. Udało się pozyskać 20 mln zł z Unii Europejskiej, dzięki przekierowaniu środków z innych działań. To są bardzo trudne decyzje. W tegorocznym budżecie zapisaliśmy kwotę 15 mln zł i konsekwentnie, w tym roku chcemy uruchomić Centrum Zdrowia Matki i Dziecka . Tworzymy też zespół dla małych pacjentów i ich mam.

Miliony na doposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze

Dzięki przekazanym pieniądzom możliwe będzie kupienie nie tylko mebli, urządzeń, stołów do operacji, specjalnych łóżek, inkubatorów, ale też nowoczesnych aparatów KTG czy aparatury pozwalającej na zaawansowane zabiegi w tym świetne laparoskopy, dzięki którym uda się operować... w trzech wymiarach. Sprzęt to jedno. Do CZMiD kompletowana jest też kadra wybitnych medyków.