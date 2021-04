Samochód osobowy zderzył się z busem przewożącym dzieci. Do zdarzenia doszło na drodze nr 22, na wysokości Kołczyna

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Samochód osobowy zderzył się z busem przewożącym dzieci na DK 22

Do groźnej sytuacji doszło we wtorek rano, 27 kwietnia, na odcinku drogi nr 22 Kostrzyn nad Odrą – Skwierzyna. Na wysokości miejscowości Kołczyn, w powiecie sulęcińskim zderzyły się auto osobowe i bus przewożący dzieci.



Uderzenie było na tyle silne, że bus przewrócił się na drogę. Na szczęście wszyscy podróżujący busem, wśród których było 6 dzieci, nie odnieśli obrażeń.



Po kolizji droga była zablokowana przez około dwie godziny. W tej chwili nie ma już utrudnień w ruchu.





Wideo: Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom wypadków



