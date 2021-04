Samochody wjeżdżają do domów! Są nowe ustalenia w tej sprawie. Na miejscu była specjalna komisja

Samochody koszą płoty we wsi Lipka, w gminie Kolsko

O wsi Lipka zrobiło się głośno za sprawą samochodów, które wjeżdżają mieszkańcom do domów. Podobnie jest w pobliskim Sławocinie. W obu wsiach w ciągu pięciu lat doszło do około 25 takich zdarzeń. Mieszkańcy Lipki napisali list otwarty do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zarządza drogą. Przyznali, że boją się o życie, swoje i swoich dzieci. Sytuację opisaliśmy w ostatnich artykułach w tej sprawie.