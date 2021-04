Samolot z prezydentem Andrzejem Dudą po wizycie w Nowej Soli nie powinien wystartować. Nowe fakty w tej sprawie

Po doniesieniach Wirtualnej Polski w sprawie lotu prezydenta z Lubuskiego do Warszawy oświadczenie wydał rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski.

- KPRP zamawia usługę, którą realizuje LOT, on też zabezpiecza podróż. Lot był zamówiony z należytą starannością, a zmiana godziny wylotu została przez nas zakomunikowana przewoźnikowi ze znacznym wyprzedzeniem - napisał rzecznik prasowy w oświadczeniu. - Kancelaria Prezydenta RP nie bagatelizuje tego wydarzenia, sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie, powołane do tego instytucje. Szczegóły lotu były także przedmiotem analizy wewnętrznej w PLL LOT i w tym zakresie odsyłamy do oświadczenia spółki. Jednocześnie, jeżeli nastąpiło naruszenie procedur, to oczekujemy podjęcia stosownych działań przez odpowiednie organy państwa.