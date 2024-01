Sanki w Żarach. Na słynnej górce w parku przy alei Jana Pawła II tłumy

Zima w Żarach dopisała w ostatnich dniach w najlepsze. Było sporo śniegu, temperatura na minusie, a to świetna okazja do zjeżdżania na sankach. Na górce w parku przy alei Jana Pawła II zrobiło się tłumnie. Przez kilka dni popołudniami było tutaj dosyć tłoczno.

To jedno z najbardziej popularnych miejsc w Żarach, jeśli chodzi o saneczkowanie. Od lat przychodzą tutaj całe pokolenia, chociaż niektórzy narzekają, że po remoncie parku, już nic nie jest takie samo. Mimo to, chętnych do białego szaleństwa nie brakuje. Zobaczcie w galerii, co się działo w żarskim parku. W najbliższych dniach temperatura wzrośnie, więc na kolejną okazję do saneczkowania, trzeba będzie poczekać

Czytaj też: