Ścieżki na spacer w woj. lubuskim. Gdzie wybrać się w weekend 17 - 18 lutego? 10 najlepszych tras

W woj. lubuskim jest mnóstwo ciekawych ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić znajomych i wspólnie odkrywać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. lubuskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w woj. lubuskim ma być od 6°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 25% do 42%. W niedzielę 18 lutego w woj. lubuskim ma być od 1°C do 5°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak czerwony Kostrzyn n/O - Gorzów Wielkopolski, cz. 4 Początek trasy: Ośno Lubuskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,8 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podejść: 971 m

Suma zejść: 968 m Spacerowiczom trasę poleca MichauSm

Czerwony szlak pieszy im. Hetmana Czarnieckiego, odcinek 4. Trasa: Nowiny Wielkie, stacja kolejowa - rezerwat przyrody "Morenowy Las" - rezerwat przyrody "Dębowa Góra" - Bogdaniec - ścieżka edukacyjna "Dolina Trzech Młynów" w dolinie Bogdanki - Bogdaniec, stacja kolejowa. Piękne lasy i wzgórza między Nowinami Wielkimi i Bogdańcem w zimowej aurze. Zadymka śnieżna w rezerwacie przyrody "Dębowa Góra". Przygody komunikacyjne c.d. W oczekiwaniu na następny pociąg dodatkowa trasa doliną strumienia Bogdanka wzdłuż ścieżki edukacyjnej "Dolina Trzech Młynów".

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Opoczno Początek trasy: Szlichtyngowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Max_c74 poleca tę trasę na spacer

Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisie architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Do Bochotnicy Początek trasy: Kożuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,42 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 504 m KazimierzDolny poleca tę trasę

Trasa prowadzi z kazimierskiego Rynku ulicą góry obok Kościoła farnego oraz Zespołu zamkowego. Do Bochotnicy schodzimy stromym zejściem po prawej mijając Ruiny dawnego Zamku. W Bochotnicy zobaczyć możemy także unikalny przekrój osadów geologicznych - tzw "Ścianka Pożaryskich". Do Kazimierza wracamy chodnikiem wzdłuż ulicy Puawskiej, która przechodzi w Bulwar Wiślany.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Zoo Wrocław Początek trasy: Małomice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,36 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 932 m

Suma zejść: 931 m Marek79 poleca tę trasę

Wypad rodzinny z znajomymi do Zoo.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Morysin - dawne włości Potockich Początek trasy: Sława

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m Szymek84 poleca tę trasę na spacer

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru. Dawne włości Potockich Do początku XIX wieku ten obszar lasu, z trzech stron ograniczony wodą, pełnił rolę zwierzyńca. Stanisław Kostka Potocki, właściciel Wilanowa, zlikwidował jednak ostoję zwierzyny i zagospodarował dzikie ostępy. Powstał tu park romantyczny, tak modny w tamtej epoce. Nazwał go Morysinem na cześć wnuka Maurycego (zdrobniale Morysia), a w 1811 roku zbudował pałacyk z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli. Można było do niej ponoć dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Teraz stoi daleko od wody. Ruiny tej ceglanej budowli znajdziemy głęboko w krzakach. W połowie stulecia na skraju parku wybudowano, także ceglaną neogotycką bramę, do której prowadziła wysadzana drzewami aleja, znajdująca się w osi pałacu. I brama (w ruinie) i aleja, zachowały się do dziś, obie zdewastowane mocno. Spod bramy, nad ścianą lasu, malowniczo prezentują się kominy elektrowni na Siekierkach. Neogotycki budynek bramy widać za polem golfowym nawet z ulicy Vogla.

Przyroda nie znosi braku gospodarza Po dawnym parku nie zostało wiele śladów. Tylko ogromne topole stoją, lub leżą wśród drobniejszych krzaków. Dzicz. Trudno poznać, że tu był park, gdyby nie pałacowa ruina. Las przecinają ścieżki, wydeptane przez wędkarzy i nielicznych spacerowiczów. Od upaństwowienia wilanowskich dóbr przyroda odbiera swoje. I nie ma znaczenia fakt, że 1973 r. park został wpisany do rejestru zabytków, a w 1996 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Ochroną objęto już nie były park, lecz „fragment doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym”… Jest tu trochę śmieci, droga, po wiosennych deszczach nie zaprasza do spaceru. Nad jeziorem zdewastowana tablica ostrzegająca przed pożarem, dalej czerwona, państwowa, z napisem „rezerwat przyrody”. Model z czasu zakładania rezerwatu. Żadnej informacji, żadnego drogowskazu. Szkoda.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Nietypowe miejsca starej Warszawy - z Nowolipek na Powiśle Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,42 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 536 m

Suma podejść: 2 043 m

Suma zejść: 1 743 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Mar.now

Naszą nietypową wycieczkę - marsz po Warszawie - zaczynamy u zbiegu ul. Anielewicza i Al. Jana Pawła II, świetnie skomunikowanego ze ścisłym centrum miasta (Dw. Centralnym itp).

Maszerując wzdłuż Anielewicza na całej jej długości aż do Zamenhofa mijamy po drodze zabudowę Muranowa - okolicy powstałej na ruinach getta oraz Skwer Willy'ego Brandta z jego pomnikiem . Udajemy się w ulicę Nalewki, gdzie znajdował się w XIV w. wodociąg miejski, złożony z "nalewek" czyli skrzyń piętrzących wodę.

Tyłami ul. Dubois dostajemy się do Al. Andersa i dalej Muranowskiej, kierując w stronę Cytadeli (za hotelem Ibis). Po drodze mijamy Pałac Sapiehów - dzisiejszy budynek specjalnych szkół i przedszkola. Docieramy do wzgórza z krzyżem od strony Zakroczymskiej i 20 m za nim - Fortu Legionów. Naprzeciwko przy ul. Sanguszki 1 widać jasną bryłę potężnego gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. To w jego okolicy kończy się podziemny tunel, jeden z kilku odnóg labiryntu, prowadzących z Fortu Legionów. Ma być oddany do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczna.

Ulicą Międzyparkową docieramy do Bonifraterskiej, dalej - skręcamy w lewo w Świętojerską, mijając Instytut Rzemiosła (po prawej) i dochodząc do zamkniętej dla ruchu ul. Freta, przy której tłoczno od restauracji w zabytkowych kamienicach. Tu jest także muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Skręcając w prawo w stronę Barbakanu mijamy dwa kościoły usytuowane naprzeciwko siebie. Ten po lewej stronie to barokowo-neogotycki kościół św. Jacka z klasztorem dominikanów. Wewnątrz kościoła znajdują się nagrobki z lat 1607-1612 oraz kaplica ofiar Powstania Warszawskiego (ukrywało się tu w tym czasie i tu zginęło ponad 1000 osób). Natomiast sąsiedni kościół zwany Rektorskim p.w. św. Ducha jest prowadzony przez paulinów i ma ciekawą historię sięgającą 1388 r.

Obok Barbakanu lub przecinając ul. Długą docieramy na Podwale, gdzie za XIII-wiecznymi murami obronnymi części staromiejskiej docieramy do pomnika Jana Kilińskiego, gdzie skręcamy przy kamienicy Pod Zegarem (słonecznym) i Zapieckiem docieramy do Rynku Starego Miasta z pomnikiem Syrenki Warszawskiej i zacisznej ul. Jezuckiej, gdzie dochodzimy do Kanonii i mijamy piękne zabudowane przejścia staromiejskie, dziś kryjące motele dla zachwyconych tymi okolicami turystów. Mijamy od tyłu katedrę św. Jana i przechodząc między galerią ZPAF, Dworem Dziekana Kapituły obok bramy prowadzącej do katedry docieramy do Pałacu Ślubów, połączonego z Zamkiem Królewskim - i samego zamku, na dziedziniec którego warto zajrzeć choć na chwilkę. Przecinając Plac Zamkowy - docieramy po lewej stronie, nad trasą W-Z i ul. Grodzką, do ciekawej ekspozycji kolumn, które wcześniej tworzyły trzon Kolumny Zygmunta, królującej przed Zamkiem Królewskim. Wzdłuż zamku docieramy do Pałacu pod Blachą z 1720 r., rozbudowanego przez podkomorzego Lubomirskiego, w którym mieszkał od 1798 r. Józef Poniatowski. Za pałacem schodzimy do Arkad Kubickiego - zabudowanej skarpy pod Zamkiem Królewskim, dopiero od roku udostępnionych do zwiedzania. Przed Arkadami znajduje się pomnik - bezgłowy szereg M. Abakanowicz. Schodząc od pomnika do Wisły ku portowi żeglugi rzecznej zostajemy po tej stronie Wybrzeża Gdańskiego i dochodzimy pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim ul. Nowy Zjazd do rynku na Mariensztacie, do fontanny z amorkami i wchodzimy do góry w stronę Krakowskiego Przedmieścia, przy kościele św. Anny.

Na tyłach klasztoru Karmelitów Bosych udajemy się do ślimaka na Karowej i schodzimy z niego w dół w prawą stronę na dróżkę tyłami najstarszych zabudowań Uniwersytetu Warszawskiego, mijając po prawej Pałac Kazimierzowski aż do parku przy ul. Oboźnej i okolic Piwnicy pod Harendą. Przecinając park udajemy się do ul. Topiel, w którą skręcamy w prawo przy Domu Strażaka, mijamy dalej skwer Fijewskich i docieramy do Tamki w okolice multimedialnego Muzeum Chopina i schodzimy Tamką do pomnika Syreny nad Wisłą, by przy Moście Świętokrzyskim skorzystać z komunikacji miejskiej i udać się do prawobrzeżnej Warszawy.

Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Muzeum Pierwszych Piastów Początek trasy: Babimost

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,55 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podejść: 86 m

Suma zejść: 86 m Spacerowiczom trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach. Unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku. Przykłady budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski (od XVII po XX w.), typowy układ wsi, kompletne wyposażenie domostw i dekoracja wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi. W kościele z Wartkowic (z 1719 r.) okolicznościowe dekoracje związane z rokiem liturgicznym i tradycja ludowa.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Pętla Strachocińska Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podejść: 211 m

Suma zejść: 206 m Trasę dla spacerowiczów poleca Jac.wos Bieg rozpoczynamy z pętli tramwajowej na Sepolnie. Kierujemy się prosto wzdłuż ulicy Mickiewicza do mostu Swojszyckiego. Przed mostem przechodzimy przez pasy i wbiegamy na groblę Kanałową. Docieramy do mostu Bartoszowickiego, którym przedostajemy się na drugą stronę kanału Powodziowego. Przebiegamy przez kładkę Raczyńską nad kanałem Żeglugowym przy śluzie Bartoszowice. Biegniemy wzdłuż betonowego ogrodzenia by po minucie skręcając w lewo znaleźć się na grobli Łanieskiej. Po następnych 500m skręcamy w prawo. Poruszamy się wzdłuż metalowej zapory a następnie koroną grobli. W pobliżu Koscioła skręcamy w prawo na groblę Janowicko-Swojczycką, poruszając się którą obiegamy Las Strachociński znajdujący się po naszej lewej stronie. Tereny te to tak zwane Grądy Odrzańskie. Jest to specjalny obszar ochrony ptaków. Gniazdują tu : bielik, kania czarna, kania ruda i bączek. Las Strachociński zajmuje obszar około 200 hektarów: ok 140 hektarów to drzewostan a pozostałe to łąki. Najstarsze drzewa mają 130-170 lat. Teren ten zamieszkuje 4 gatunki gadów i 9 gatunków płazów, spotkać tu można lisy, dziki, sarny, bobry, kuny. W okolicy rośnie czosnek naturalny. Przez las przepływa rzeczka Piskorna dzieląca go na części. Z lasem związana jest też legenda o smoku Strachocie.

Poruszając się groblą mijamy zabudowania Strachocina i nowo powstałe osiedla na Wojnowie. Grobla powraca w Łanach w bliskie sąsiedztwo Odry. Skręcamy w prawo na brukową drogę, która po chwili kończy się i przechodzi w zwykły polny dukt. Patrząc w lewo na przeciwnym brzegu Odry leży Trestno. Polną drogą wzdłuż rzeki, mając las po prawej stronie wracamy do grobli Łanieskiej. Wbiegamy po prostej na groblę i docieramy do kładki Raczyńskiej. Za kładką skręcamy od razu w prawo i groblą Folwarczną pomiędzy kanałami Żeglugowym i Powodziowym docieramy do mostu Swojszyckiego. Przebiegamy w lewo przez most, przechodzimy przez pasy i wzdłuż ulicy Mickiewicza dobiegamy na pętlę tramwajową.

Trasa ze względu na swoją bliskość centrum Wrocławia i dobry dojazd jest doskonałą alternatywą dla tych, którym znudziło się bieganie po Wrocławskich parkach,ulicach i wałach. Po krótkim biegu znajdujemy się poza Wrocławiem mijając piękny las. Po opadach deszczu należy jednak odpuścić pokonywanie części trasy wzdłuż Odry od Łanów do grobli Łanieskiej, ponieważ robi się błoto. Trasa ma kilka wariantów: skręcając w prawo do lasu po przebiegnięciu 4900m lub 6200m uzyskujemy trasy liczące odpowiednio 9km i 11km. Wycieczka doskonale nadaje się na rower.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wrocław Początek trasy: Małomice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,84 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 243 m

Suma zejść: 1 240 m Wielogorski poleca tę trasę Z dworca głównego PKP we Wrocławiu trasa prowadzi przez najważniejsze zabytki miasta.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Mińsk Mazowiecki - Jeruzal (Wilkowyje) Początek trasy: Sława

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 2 477 m

Suma zejść: 2 467 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wielogorski PKSem z Mińska Mazowieckiego do Jeruzala - miejscowości gdzie kręcono serial Ranczo (Wilkowyje) i z powrotem na krótki spacer przez Mińsk Mazowiecki.

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Co zobaczyć w Lubuskiem? Podróż szlakiem krajowych winnic

Chociaż w woj. lubuskim z pewnością nie brak atrakcji turystycznych, największym skarbem regionu wciąż pozostaje Lubuski Szlak Wina i Miodu, skupiający winnice i pasieki, których produkty odznaczają się wyśmienitym smakiem. Przed rozpieszczeniem kubków smakowych tymi fantastycznymi wyrobami, warto jednak zwiedzić kilka wyjątkowych miejsc – jednym z nich jest Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, który może pochwalić się statusem Światowego Geoparku UNESCO. Na uwagę zasługują także liczne obiekty sakralne, m.in. Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, zabytkowe kościoły oraz klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu. Wielbiciele historii będą za to zachwyceni tym, co do zaoferowania mają Międzyrzecki Rejon Umocniony, regionalne zamki i pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sprawdź lubuskie winnice.