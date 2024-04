Ścieżki nordic walking w woj. lubuskim. Gdzie warto iść w weekend 13 - 14 kwietnia. 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. lubuskim

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 kwietnia w woj. lubuskim ma być od 13°C do 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 14 kwietnia w woj. lubuskim ma być od 13°C do 18°C. Nie powinno padać.

Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przedstawiamy Wam 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. lubuskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

23 maja wybrałem się na Łysą Górę. Na Przełęcz Widok wjechałem autobusem. Spacer (Nordic Walking) do Mikrostacji Sportów Zimowych i Letnich. I dalej do Jeleniej Góry przez Górę Szybowcową. Trasa piękna - niezwykle widokowa. Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: